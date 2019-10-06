Три взрыва произошло на пивном фестивале в США

Три взрыва прогремело недалеко от места проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич вблизи Лос-Анджелеса. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По словам властей, причиной стали неполадки с электричеством. Сообщается о четырех пострадавших, в том числе двух пожарных. За десять минут до взрыва в пожарную службу поступило обращение из-за того, что на мероприятии начал мерцать свет. На место выехали четыре сотрудника. Когда пожарные осматривали подземное помещение, произошел первый взрыв. За ним последовали еще два.

В начале сентября на пивном фестивале в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. По одной из версий, на гигантскую сковороду с расплавленным жиром мог попасть дождь, что вызвало вспышку огня, которую очевидцы приняли за взрыв.