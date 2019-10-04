В Кемерово из роддома женщина украла чужого малыша

41-летняя жительница города Ленинск-Кузнецкого задержана в Кемерово за почти удавшуюся попытку украсть из городского роддома новорожденного ребенка.

Спас малыша, по счастливой случайности, его отец. Он шел навестить жену, когда та позвонила, и сообщила — сын пропал.

В этот момент мужчина увидел женщину, несшую в руках завернутого в большую куртку младенца. Отец отобрал мальчика, а похитительница скрылась. Чуть позже полицейские поймали ее на автовокзале.

"Следователю она сообщила, что взяла чужого ребёнка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Затем уехала в областной центр, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что, якобы, родила сына. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", — рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Кемеровской области Евгений Зятнин.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Кузбассу, похитительнице уже предъявлено обвинение. Малыш возвращен в медучреждение, где сейчас и находится вместе с мамой. Его жизни и здоровью, по словам медиков, ничего не угрожает.

Руководство кемеровской городской клинической больницы проводит служебную проверку, при каких обстоятельствах злоумышленница смогла не только проникнуть в родильное отделение, но и украсть новорожденного.

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Фото: gkb3. ru