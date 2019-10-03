Чемпион по боксу Болот Атакулов погиб в уличной драке в Кузбассе

2 октября в больнице города Ленинск-Кузнецкого скончался чемпион Кузбасса и Сибири по боксу Болот Атакулов.

Он был доставлен в медицинское учреждение в конце сентября после потасовки в кузбасском баре. У 25-летнего боксера были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

По информации следователей, Атакулов проводил вечер с девушкой, с которой у него, по неизвестным пока причинам, возникла ссора. За спутницу Болота заступился 32-летний посетитель заведения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Там незнакомец повалил на землю боксера и несколько раз ударил его головой об асфальт. На место инцидента прибыли бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали свидетели потасовки. Атакулова госпитализировали в медицинское учреждение. Спасти спортсмена врачам не удалось.

За свою карьеру Болот становился чемпионом Кузбасса и Сибири по боксу, победителем Кубка Кузбасса и Сибири по боксу, а также победителем первенства России.

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Фото © Instagram/bolot_atakulov