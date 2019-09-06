Сотрудники полиции в Москве разыскивают мужчину, который под угрозой насилия заставил прохожего купить ему еды в "Макдоналдсе", а затем скрылся. Об этом сообщает столичное управление МВД России.
"В полицию обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что к нему подошел неизвестный и потребовал приобрести ему еды в ресторане быстрого питания. Пострадавший под угрозой избиения купил ему еды на общую сумму около одной тысячи рублей", - отметили в полиции.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступника. По факту обращения проводится проверка.
Напомним, это не первый подобный случай. В феврале студент одного из московских колледжей шел на занятия, когда его остановили трое бездомных и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали купить им еды на все деньги, которые были у юноши. Денег у молодого человека хватило только на гамбургер, что бездомных вполне устроило.
Читайте также: ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.