Неизвестный угрозами заставил москвича купить ему еды в "Макдональдсе"

Сотрудники полиции в Москве разыскивают мужчину, который под угрозой насилия заставил прохожего купить ему еды в "Макдоналдсе", а затем скрылся. Об этом сообщает столичное управление МВД России.

"В полицию обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что к нему подошел неизвестный и потребовал приобрести ему еды в ресторане быстрого питания. Пострадавший под угрозой избиения купил ему еды на общую сумму около одной тысячи рублей", - отметили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступника. По факту обращения проводится проверка.

Напомним, это не первый подобный случай. В феврале студент одного из московских колледжей шел на занятия, когда его остановили трое бездомных и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали купить им еды на все деньги, которые были у юноши. Денег у молодого человека хватило только на гамбургер, что бездомных вполне устроило.

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