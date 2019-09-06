ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается

Чуть больше трети (39%) россиян считают, что положение дел в экономике России ухудшается. Противоположного мнения придерживаются 17% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По словам социологов, 29% респондентов не видят никаких изменений в экономической ситуации в стране, еще 15% затрудняются сказать, меняется ли ситуация.

Чуть меньше половины опрошенных (45%) считают нынешнюю экономическую ситуацию удовлетворительной, 37% считают ее плохой и только 8% - хорошей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растет число россиян, которые считают, что жизнь в стране через 3-5 лет будет только хуже. Проведенный в мае социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране. В том, что уровень жизни в будущем станет только хуже уверены 28% респондентов (в марте - 26%). По мнению 32% опрошенных - уровень жизни не изменится. В улучшения верят 24% россиян.

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