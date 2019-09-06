Чуть больше трети (39%) россиян считают, что положение дел в экономике России ухудшается. Противоположного мнения придерживаются 17% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По словам социологов, 29% респондентов не видят никаких изменений в экономической ситуации в стране, еще 15% затрудняются сказать, меняется ли ситуация.
Чуть меньше половины опрошенных (45%) считают нынешнюю экономическую ситуацию удовлетворительной, 37% считают ее плохой и только 8% - хорошей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растет число россиян, которые считают, что жизнь в стране через 3-5 лет будет только хуже. Проведенный в мае социологический опрос зафиксировал небольшой рост социального пессимизма в стране. В том, что уровень жизни в будущем станет только хуже уверены 28% респондентов (в марте - 26%). По мнению 32% опрошенных - уровень жизни не изменится. В улучшения верят 24% россиян.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.