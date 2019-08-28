В Самаре отравились 48 клиентов доставки суши Farfor. По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной заболевания стали сальмонеллы.
30 человек с острыми кишечными инфекциями, в том числе семь детей, госпитализированы. Еще 18 лечатся амбулаторно.
Работа ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" приостановлена. Во время проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время проверяются продукты, входящие в состав блюд.
К виновным в нарушениях юридическим и должностным лицам обещают применить меры административного воздействия.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.