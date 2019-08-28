В Самаре почти полсотни человек отравились суши

В Самаре отравились 48 клиентов доставки суши Farfor. По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной заболевания стали сальмонеллы.

30 человек с острыми кишечными инфекциями, в том числе семь детей, госпитализированы. Еще 18 лечатся амбулаторно.

Работа ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" приостановлена. Во время проверки в заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время проверяются продукты, входящие в состав блюд.

К виновным в нарушениях юридическим и должностным лицам обещают применить меры административного воздействия.

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