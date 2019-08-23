В Екатеринбурге толпа догнала и забила до смерти вора

В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над укравшим сумку мужчиной.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как сообщает издание URA. RU, возле ж/д вокзала произошло ДТП с участием как минимум трех автомобилей. Пока водители осматривали повреждения, проходивший мимо мужчина выхватил сумку из салона одного из авто и сбежал.

Вслед за ним бросались толпа мужчина. Вора догнали и забили до смерти.