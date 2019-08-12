Представитель лоукостера "Победа" сообщил о том, что на сайт авиакомпании была совершена DDoS-атака. Именно 12 августа авиакомпания разместила на сайте 200 тысяч дешевых авиабилетов по стоимости от 499 до 1999 рублей.
От повышенной нагрузки появились проблемы в работе мобильного приложения. По сообщениям компании, работу сайта заблокировала именно мощная DDoS-атака.
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.