На сайт лоукостера "Победа" совершили DDoS-атаку

Представитель лоукостера "Победа" сообщил о том, что на сайт авиакомпании была совершена DDoS-атака. Именно 12 августа авиакомпания разместила на сайте 200 тысяч дешевых авиабилетов по стоимости от 499 до 1999 рублей.

От повышенной нагрузки появились проблемы в работе мобильного приложения. По сообщениям компании, работу сайта заблокировала именно мощная DDoS-атака.