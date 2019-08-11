«Мирная прогулка» митингующих по центру Москвы обернулась погромами

В Москве на проспекте Сахарова вчера, 10 августа, прошел согласованный митинг. По его окончании протестующие двинулись в центр города. Их шествие очень быстро вышло за рамки так называемой «мирной прогулки» и обернулось полудюжиной разбитых автомобилей.

Чересчур резвые активисты устроили погромы на московских улицах. Они швырялись камнями, били припаркованные вдоль улиц автомобили и поджигали дымовые шашки. Фотографии поврежденных авто опубликованы в группе «Москва: инструкция по применению» в социальной сети «ВКонтакте».

Ответственность за эти беспорядки лежит на московской оппозиции. Недопущенные до выборов «независимые» кандидаты попытались завлечь горожан на свою акцию, организовав для них увеселительное мероприятие. Однако посмотреть на приглашенных артистов пришли в основном школьники и молодежь. Их мало волновала политическая составляющая мероприятия, главным было бесплатно увидеть своих кумиров: рэперов Face и Oxxxymiron, популярного блогера Юрия Дудя и группу «Кровосток».

В управлении МВД по Москве отчитались, что концерт посетили порядка 20 тыс. человек. При этом москвичи составили не более трети от этого количества, остальные приехали из других регионов. Некоторых даже специально привезли на автобусах, чтобы создать иллюзию массовости. В итоге собралась весьма разноплановая «тусовка», состоящая не только из поклонников рэпа, но и цыган, украинских националистов и сторонников ЛГБТ-движения. Также было замечено много пьяных людей, которые вообще не вникали в суть мероприятия.

По окончании концерта основная масса зрителей разошлась. На призыв Любови Соболь прогуляться до центра отозвалось не более 3000 человек. Из них 136 были задержаны полицией за противоправные действия.

На сегодняшний день в отношении Соболь составлен уже четвертый протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации и проведения митинга). Этого уже достаточно для того чтобы административная ответственность переросла в уголовную. Любовь могут привлечь по статье 212.1 УК РФ.