В одесской колонии произошел массовый побег заключенных

В Южной колонии общего режим №51 в Одессе произошли беспорядки и массовый побег заключенных.



Родственники устроивших бунт заключенных омской ИК-6 собрались около колонии. Полиция их задержала / Новости от 08.10.2018 12:23

О случившемся сообщают местные средства массовой информации.

Так, пишет, например, издание "Думская", в данный момент здание тюрьмы горит.

Часть беглецов удалось задержать.