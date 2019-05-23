Основной железнодорожный оператор современной Германии Deutsche Bahn уволил проводницу за съемки порнографических роликов на рабочем месте.
О необычном инциденте сообщает немецкое издание Bild.
Так, пишут авторы материала, 33-летняя проводница снимала ролики интимного характера прямо в пригородной электричке. Затем, сообщают СМИ, сотрудница Deutsche Bahn выкладывала свое творчество на специализирующийся на подобном контенте сайт.
На отснятых роликах женщина облачена в служебную форму.
Уволенная проводница, сообщает Bild, является падчерицей политика из Христианско-демократического союза Ральфа Вуншински. Он занимает пост главы общины Тойченталь. Из-за поведения своей падчерицы Вуншински может теперь лишиться своей должности.
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