Пришедший с оружием в казанскую школу подросток страдал от неразделенной любви

Ученик казанской гимназии № 7, пришедший с оружием на урок, страдал от неразделенной любви и отсутствия родительского внимания.



Появилось видео из Казани, где вооруженный школьник взял в заложники учеников / Новости от 13.05.2019 14:02

Как уточняет "Российская газета" со ссылкой на слова директора образовательного учреждения, после задержания в разговоре с психологом подросток признался, что не хотел никого убивать.

"Мама у него работает в Москве. Папа сильно занят в банке. Не с кем было поделиться своими переживаниями. Жаль мальчишку. Он вел себя совершенно не агрессивно. Никакой паники в классе не было", - пояснила психолог.

Напомним, утром 13 мая на номер 112 поступил звонок от мамы десятиклассницы, которая сообщила, что ее дочь и других учеников удерживает в заложниках одноклассник. Полиция выехала на место происшествия. Подросток был задержан. Никто из учеников и работников школы не пострадал.