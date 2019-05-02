Депутат ЗакСа Максим Резник попал на видео за раскуриванием наркотиков на общем балконе

Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала. Сегодня в редакцию «Невских новостей» прислали видеозапись, на которой отчетливо видно, как народный избранник курит гашиш. Напомним, накануне издание обнародовало кадры видеосъемки, где Максим Резник курит косяк с марихуаной, стоя на общем балконе многоэтажного жилого дама.
На этот раз в руки журналистов попало несколько видеозаписей того, как парламентарий курит гашиш с помощью специальной трубочки. На кадрах можно хорошо разглядеть, как Резник затягивается гашишем, кашляет, а затем вытряхивает «плюшку», постукивая курительной трубкой о перила балкона.
В общей сложности соседи парламентария прислали в редакцию издания три разных видео. На двух из них запечатлено, как депутат употребляет косяки с марихуаной, а на одном - гашиш. Два видео были сняты 4 марта, а одно 11 марта.
Наличие целой серии видеозаписей с Резником в главной роли свидетельствует о том, что депутат регулярно употребляет курительные наркотики на общем балконе. Жильцы дома отмечают, что Резник постоянно причиняет беспокойство своим соседям.
В его квартире регулярно шумные кампании распивают спиртное, оттуда доносятся какие-то крики и стоит устойчивый запах выкуренной марихуаны на лестничной клетке. Напомним, что вчера депутат Максим Резник принимал участие в согласованном марше оппозиции в центре Санкт-Петербурга.
В ходе мероприятия народный избранник вел себя неадекватно, выкрикивал странные лозунги и провоцировал полицейских. Очевидцы сообщают, что парламентарий находился в состоянии наркотического опьянения.
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