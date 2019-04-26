Избивавший восьмилетнюю ученицу репетитор по музыке задержан

Хорошевский суд Москвы изберет меру пресечения в отношении 23-летнего репетитора музыки, которого подозревают в издевательствах над своей восьмилетней ученицей.
Как уточняет телеканал "Москва 24", репетитор - студент Московской консерватории, лауреат нескольких престижных музыкальных конкурсов - повышал на девочку голос, бил ее по голове, ногам и рукам за ошибки и пытался заставить силой правильно играть гаммы.
"Плечи опусти, как ты мне надоела! Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься. Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь", - слышно на кадрах видеозаписи с установленной в комнате девочки скрытой камеры.
Молодого человека задержали после того, как отец ребенка написал заявление в полицию. В настоящее время в отношении студента возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.
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