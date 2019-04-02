В Минобороны РФ рассказали о взрыве в петербургской военной академии

В Министерстве обороны России рассказали об инциденте в военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв "безоболочного взрывного устройства".

По сообщению Минобороны, взрыв произошел 2 апреля около 13 часов 30 минут. Специалисты проводят осмотр служебного помещения академии, где произошел взрыв. Всего в результате взрыва пострадали три человека, им была оказана своевременная медицинская помощь, сейчас их состояние стабильно.

Руководство академии сотрудничает с сотрудниками МВД, чтобы установить причину взрыва и идентифицировать виновных.

Напомним, из-за взрыва в военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге обрушилась часть лестницы. Спасателям пришлось эвакуировать заблокированных людей из помещения при помощи пожарной лестницы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на химическом заводе в Китае произошел взрыв, унесший жизнь 47 человек. Кроме того, согласно имеющейся информации, около сотни человек серьезно пострадали — состояние 30 из них оценивается как критическое, 58 же человек получили тяжелые ранения. Всего же в местные больницы были доставлены 640 человек.

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