Взрыв на химзаводе в Китае: власти сообщили о 47 погибших

Мощный взрыв произошел на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу.
Число жертв трагедии на данный момент составляет 47 человек. Кроме того, согласно имеющейся информации, около сотни человек серьезно пострадали - состояние 30 из них оценивается как критическое, 58 же человек получили тяжелые ранения.
Всего же в местные больницы были доставлены 640 человек.
Об этом общественности и средствам массовой информации сообщил мэр города Яньчэн Цао Лубао.
Сообщается, что мощному взрыву предшествовал большой пожар. Спасательным службам удалось потушить главный очаг возгорания. В результате пожара и взрыва полностью сгорели несколько цистерн, в которых содержались опасные химикаты. Власти, однако, сообщают, что питьевая вода в зоне взрыва не загрязнена.
Взрыв на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу был настолько сильным, что ряд сейсмических агентств Китая зафиксировали в регионе землетрясение магнитудой в 2,2 балла.
В данный момент на месте происшествия работают порядка тысячи китайских военнослужащих и несколько сотен пожарных расчетов.
Взрыв на химзаводе выбил стекла в близлежащих домах. Тысячи местных жителей эвакуированы. В детских садах и школах провинции Цзянсу отменены занятия.
Отметим, что Генеральное консульство Российской Федерации в Шанхае не получало данных о пострадавших россиянах при взрыве.
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Фото: pixabay. com.
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