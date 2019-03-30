Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

На фабрике в китайской провинции Шаньдунь произошел мощный взрыв. По предварительной информации, погибли пять человек.
Об этом, ссылаясь на местную власть, сообщают средства массовой информации Китайской народной республики.
Согласно предоставленной информации, взрыв произошел в цеху фабрики по производству перлита. В результате взрыва пострадали несколько человек, находившихся в непосредственной близости от цеха.
Средства массовой информации сообщают, что инцидент в китайском городе Цинчжоу провинции Шаньдунь имел место быть вчера, во второй половине дня.
Как сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа", владельца фабрики задержала полиция. Дело в том, пишут авторы материала, что взрыв произошел из-за нарушения норм безопасности.
Так, согласно предварительной информации, авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа.
Недавно, напомним, произошел мощный взрыв на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу. Взрыв был такой силы, что спровоцировал сильные подземные толчки. В близлежащих домах ударная волна выбила стекла. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этой трагедии. Та авария унесла жизни почти сотни человек. Всего же пострадавших насчитывалось порядка семи сотен.
Фото: pixabay. com.
Читайте также:
Причины катастрофы в Тяньцзине.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Популярный телеграм-канал сообщил об истерике Михаила Абызова после задержания сотрудниками ФСБ. Бывший министр пытался дозвониться до главы правительства России Дмитрия Медведева.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Мнение эксперта.