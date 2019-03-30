Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

Происшествия

На фабрике в китайской провинции Шаньдунь произошел мощный взрыв. По предварительной информации, погибли пять человек.

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае. 401888.jpeg

Об этом, ссылаясь на местную власть, сообщают средства массовой информации Китайской народной республики.

Согласно предоставленной информации, взрыв произошел в цеху фабрики по производству перлита. В результате взрыва пострадали несколько человек, находившихся в непосредственной близости от цеха.

Средства массовой информации сообщают, что инцидент в китайском городе Цинчжоу провинции Шаньдунь имел место быть вчера, во второй половине дня.

Как сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа", владельца фабрики задержала полиция. Дело в том, пишут авторы материала, что взрыв произошел из-за нарушения норм безопасности.

Так, согласно предварительной информации, авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа.

Недавно, напомним, произошел мощный взрыв на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу. Взрыв был такой силы, что спровоцировал сильные подземные толчки. В близлежащих домах ударная волна выбила стекла. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этой трагедии. Та авария унесла жизни почти сотни человек. Всего же пострадавших насчитывалось порядка семи сотен.

Фото: pixabay. com.

Читайте также:

Причины катастрофы в Тяньцзине.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СМИ взрыв Китай завод полиция фабрика
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов
Новости спорта
Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Новости Все >
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае
Первый построенный по счетам эксроу дом в России заселен в Воронеже﻿﻿
Мутко не стал делать для Москвы исключение по продажам жилья без счетов эксроу
Льготникам Петербурга закупят квартиры на 805 млн рублей﻿
Дании не удастся повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2" - Новак
Россия не будет вторгаться в Швецию и Финляндию - Foreign Policy
Вывозить отсортированные отходы будут бесплатно﻿
Старинную изразцовую печь в стиле модерн нашли московские реставраторы﻿﻿
Россия потратила за пять лет 18 млрд рублей на прием беженцев с Украины
США подготовили новые санкции в отношении РФ по делу Скрипалей - Bloomberg
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
СМИ: задержанный Абызов пытался дозвониться до Медведева

Популярный телеграм-канал сообщил об истерике Михаила Абызова после задержания сотрудниками ФСБ. Бывший министр пытался дозвониться до главы правительства России Дмитрия Медведева.

СМИ: задержанный Абызов пытался дозвониться до Медведева
Пенсионная реформа: затишье перед бурей
Кошелек
Пенсионная реформа: затишье перед бурей
Власть
На баррикады еще рано, соль и спички запасать уже пора
Военные новости
Субмарина "Великий Новгород", вооруженная ракетами "Калибр", вошла в Черное море
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы

Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.

Трамп готов на "все варианты действий" для ухода России из Венесуэлы
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
Новости Якутска сегодня
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
Общество
СМИ: задержанный Абызов пытался дозвониться до Медведева
Власть
На баррикады еще рано, соль и спички запасать уже пора
Новости Якутска сегодня
Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год

Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.

Глава Якутии подписал указ о запрете приема мигрантов на работу сроком на один год
В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Ишаев
Происшествия
В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Ишаев
Новости Иркутска
Суд запретил китайской компании строительство завода на Байкале
Силовые структуры
Минобороны представило галлюциногенный щит
Руслан Веснянко Донбасс с 1 апреля может остаться без воды Руслан Веснянко Любовь Степушова Украина: России пора бить "донбасским козырем" Любовь Степушова Сергей Костин "Красное поле": патриотизм за деньги? Сергей Костин
Комментарии
Коломойский мстит за национализацию Приватбанка, считает Порошенко
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Послы США и ЕС похвалили избирательную кампанию на Украине
Рейтинги власти и политических партий в России начали снижаться
Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
В России создают стиральную машину для использования в условиях космоса
Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах
Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня
Надо ли России признавать выборы на Украине
Болтон: присутствие иностранных военных в Венесуэле - прямая угроза миру
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Послы США и ЕС похвалили избирательную кампанию на Украине
Послы США и ЕС похвалили избирательную кампанию на Украине
Надо ли России признавать выборы на Украине
США подготовили новые санкции в отношении РФ по делу Скрипалей - Bloomberg
В Казахстане растут антикитайские настроения
История и современность Все >
Человек, ставший прототипом Шерлока Холмса
Человек, ставший прототипом Шерлока Холмса
Фигурка младенца Иисуса Христа заплакала "кровью"
Фигурка младенца Иисуса Христа заплакала "кровью"
Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов
Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов
Россия не будет вторгаться в Швецию и Финляндию - Foreign Policy
Россия не будет вторгаться в Швецию и Финляндию - Foreign Policy
Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?
Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?
Минобороны представило галлюциногенный щит
Минобороны представило галлюциногенный щит
Россия разрабатывает управляемый снаряд для артиллерии
Россия разрабатывает управляемый снаряд для артиллерии
Загадка Мата Хари: заслуженно ли ее считали выдающимся шпионом?
Загадка Мата Хари: заслуженно ли ее считали выдающимся шпионом?
После Бородино: почему Александр I старался не вспоминать лишний раз об этом сражении
После Бородино: почему Александр I старался не вспоминать лишний раз об этом сражении
Источник публикации "Радио Свобода" о Пригожине рассказал, как СМИ переврало его слова
Источник публикации "Радио Свобода" о Пригожине рассказал, как СМИ переврало его слова
Виновник смертельного ДТП сдался после слов Кадырова
Виновник смертельного ДТП сдался после слов Кадырова
Женское Все >
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
Внутриматочные средства контрацепции: за и против
Внутриматочные средства контрацепции: за и против
Как правильно пить таблетки
Как правильно пить таблетки
Знаки Зодиака, которые способны на предательство
Знаки Зодиака, которые способны на предательство
3 мини-сериала на выходные
3 мини-сериала на выходные
Четыре важных правила, которые делают женщин красивым
Четыре важных правила, которые делают женщин красивым
"Молодой папа" в новом сезоне будет ездить на УАЗ
"Молодой папа" в новом сезоне будет ездить на УАЗ
Дженна Коулман дефилировала в Gucci в Лондоне
Дженна Коулман дефилировала в Gucci в Лондоне
Почему для спортсменов белый рис лучше коричневого
Почему для спортсменов белый рис лучше коричневого
Клетчатка против болезней
Клетчатка против болезней
Мужское Все >
Окунь: силиконовые приманки и техника крепления
Окунь: силиконовые приманки и техника крепления
Россия поможет Киргизии с пополнением бюджета
Россия поможет Киргизии с пополнением бюджета
Комнатные растения, которые привлекают в дом удачу
Комнатные растения, которые привлекают в дом удачу
Как избежать ошибок при оформлении детской комнаты?
Как избежать ошибок при оформлении детской комнаты?
Как правильно варить пельмени
Как правильно варить пельмени
Какой ламинат лучше выбрать?
Какой ламинат лучше выбрать?
Стиль необарокко в интерьере квартиры
Стиль необарокко в интерьере квартиры
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Правда ТВ
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Клуб Главного Редактора
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Интересы
Священник: томос - идеологически-имущественная сделка
Священник: томос - идеологически-имущественная сделка
"Культ карго". Как рождается религия
"Культ карго". Как рождается религия
Породы кошек, у которых нет хвоста
Породы кошек, у которых нет хвоста
Сколько воды нужно собаке
Сколько воды нужно собаке
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Как отучить собаку портить вещи
Как отучить собаку портить вещи
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
Эко-города: мечта или реальность?
Эко-города: мечта или реальность?
Полицейские-герои спасают двух плачущих медведей из затопленной берлоги
Полицейские-герои спасают двух плачущих медведей из затопленной берлоги
Боливийский рынок ведьм в Ла-Пасе
Боливийский рынок ведьм в Ла-Пасе
Как происходит прослушка мобильных телефонов
Как происходит прослушка мобильных телефонов
Лечиться надо: англичанка хочет обручиться с собственным одеялом
Лечиться надо: англичанка хочет обручиться с собственным одеялом
Мужчине сделали обрезание по ошибке, перепутав его с другим пациентом
Мужчине сделали обрезание по ошибке, перепутав его с другим пациентом
Ученые рассказали, как узнать ребенка-индиго
Ученые рассказали, как узнать ребенка-индиго
Для многомесячных полетов на Марс в России создается стиральная машина
Для многомесячных полетов на Марс в России создается стиральная машина
Новости Украины
Надо ли России признавать выборы на Украине

Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Мнение эксперта.

Надо ли России признавать выборы на Украине
В Молдавии - почти безвластие
Новости Молдовы
В Молдавии - почти безвластие
Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?
Новости Украины
Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?
Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?
Бывший СССР
Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Южная Америка
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Евросоюз
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Так кто же победил ИГИЛ*?
Мир. Новости мира
Так кто же победил ИГИЛ*?
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Южная Америка
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ