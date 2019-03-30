Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

На фабрике в китайской провинции Шаньдунь произошел мощный взрыв. По предварительной информации, погибли пять человек.

Об этом, ссылаясь на местную власть, сообщают средства массовой информации Китайской народной республики.

Согласно предоставленной информации, взрыв произошел в цеху фабрики по производству перлита. В результате взрыва пострадали несколько человек, находившихся в непосредственной близости от цеха.

Средства массовой информации сообщают, что инцидент в китайском городе Цинчжоу провинции Шаньдунь имел место быть вчера, во второй половине дня.

Как сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа", владельца фабрики задержала полиция. Дело в том, пишут авторы материала, что взрыв произошел из-за нарушения норм безопасности.

Так, согласно предварительной информации, авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа.

Недавно, напомним, произошел мощный взрыв на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу. Взрыв был такой силы, что спровоцировал сильные подземные толчки. В близлежащих домах ударная волна выбила стекла. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этой трагедии. Та авария унесла жизни почти сотни человек. Всего же пострадавших насчитывалось порядка семи сотен.

Фото: pixabay. com.

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