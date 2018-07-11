Азербайджанец устроил 57 овцам "Кармагеддон"

В Азербайджане водитель въехал в стадо овец, что переходило дорогу. 57 животных погибло, пастух госпитализирован с множественными травмами.
Как отметило на странице в Facebook республиканское МВД, столкновение транспортного средства Audi и стада произошло на 480 километре дороги Баку-Газах.
Уже установлено, что машиной управлял Габил Гусейнов, проживающий в Шамкирском районе. Сейчас ведется следствие и выясняются все обстоятельства происшествия.
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