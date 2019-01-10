На прицеле: самолет США вел разведку в 28 милях от Крыма

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки RC-135V вчера, 9 января, был замечен неподалеку от побережья Крымского полуострова. Об этом сообщает ряд западных средств массовой информации и авиационных ресурсов.

Так, согласно предоставленной информации, самолет-разведчик США поднялся в воздух с одной из американских военных баз в Греции. После этого RC-135V направился прямиком к Черному морю. Там американское военное воздушное судно долгое время летало вдоль побережья Крымского полуострова, Абхазии и Кубани. При этом, сообщают западные СМИ и авиационные ресурсы, самолет-разведчик Соединенных Штатов Америки не нарушил государственных границ Российской Федерации.

Сообщается, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V приблизился к Севастополю на 28 миль. Примечательно, что в ходе долгого полета у воздушного судна закончилось топливо — на помощь ему прилетел американский самолет-заправщик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что минувшим летом американский самолет-разведчик RC-135V изучал южные границы Крымского полуострова, а также побережье Краснодарского края.

Также "Правда.Ру" писала о том, что патрульный самолет Военно-морских сил США приблизился к Санкт-Петербургу, северной столице Российской Федерации, на рекордное расстояние.

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