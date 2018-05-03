Пока идет революция: в Армении началась стрельба в банке

3 мая в банке HSBC неизвестные открыли стрельбу, сообщили в пресс-службе полиции.

По данным РИА Новости, в результате стрельбы ранен один полицейский. Сообщается, что в полицию поступил сигнал о том, что в филиале банка HSBC на перекрёстке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна слышны звуки выстрелов.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. "Правда.Ру" ранее информировала о том, что протесты в Армении начались 14 апреля, когда вопреки обещанию не выдвигаться на пост премьера экс-президент сделал это и был утвержден в должности на заседании коалиционного правительства Республиканской партии и партии "Дашнакцутюн".

Протесты возглавило оппозиционное объединение "Елк" ("Исход"), которое призывает к расширению отношений с Западом и против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Именно руководитель фракции "Елк" в парламенте Никол Пашинян и стал первоначально лидером протестов.

Перед угрозой утраты контроля над митингами, в воскресенье, 22 апреля, прошли переговоры Саргсяна с Пашиняном, на которых премьер сказал, что "политическая сила, набравшая на парламентских выборах семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени народа". Однако в понедельник, 23 апреля, премьер подал в отставку.

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