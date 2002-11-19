"Аномальщина" близ Златоуста

Мы хорошо знаем, что южноуральский город Златоуст славится мастерами по изготовлению различных изделий из металла и является местом, родным для знаменитого шахматиста А. Е. Карпова. Но то, что находящаяся близ города гора Таганай с прилегающими к ней окрестностями представляет аномальную зону, стало известно совершенно неожиданно.

Начнем с того, что слово "таганай" имеет башкирское происхождение и означает "подставка для Луны". Случайно ли гора получила когда-то такое имя? Видимо, к тому были в свое время достаточно веские основания, по которым еще издавна среди башкирского народа, населявшего тогда этот уголок земли, она получила такое необычное имя.

Случилось так, что 3 октября 1992 года житель Златоуста В. Шипилин совершенно ненароком чуть ли не столкнулся со "снежным человеком" неподалеку от города. Это событие стало достоянием челябинской областной газеты. До этого времени ходили только слухи о том, что люди, проживающие возле горы Таганай, видят иногда в окружающем ее лесу йети. Но в эти слухи почти никто не верил.

После газетного сообщения известный челябинский биолог Николай Авдеев — человек еще не старый — с группой энтузиастов организовал экспедицию в таганайский лес на поиски "снежного человека".

Но уже в первом походе (потом были и другие) вместо йети исследователи увидели сразу несколько НЛО над горой и даже следы посадки того, который приземлился.

Во время первой же экспедиции, по мере приближения к месту поиска, люди Авдеева наслушались разных рассказов от местных жителей о различных необычных явлениях, происходящих в их округе. Конечно же, слушающие не очень-то верили в то, что им рассказывали. Но как только они вошли в лес, прилегающий к горе, то их сразу же охватило необъяснимое чувство тревоги и страха, хотя это были люди, видевшие и пережившие немало ужасов природной стихии.

Вскоре члены экспедиции увидели над вершиной горы несколько НЛО. Определив примерно район, где один из них совершил посадку, двинулись туда, но до наступления темноты не успели дойти до цели. Заночевали в лесу и лишь на следующее утро отыскали искомое место и обследовали его. Там обследователи нашли три большие и свежие вмятины, видимо, от опор летательного объекта. Тут же валялись куски каких-то непонятных камней, напоминавших собой расплавленное стекло, но невероятно тяжелых.

Один из них группа Н. Авдеева привезла затем в Челябинск и показала геологам. Оказалось, что даже ветераны из числа искателей природных полезных ископаемых ничего подобного за все время своей работы на Урале не находили.

Во время второй экспедиции над костром, возле которого ее члены ужинали, однажды завис НЛО. Люди насторожились и вскоре услышали свист, похожий на работу компрессора. И как же они удивились и напугались, когда увидели, что из костра стали буквально выхватываться горящие головешки и подниматься по лучу, исходящему из днища висящего над ними объекта, внутрь которого они втягивались одна за другой. Затем НЛО заправилось водой из озера, всасывая ее через тот же самый луч. У членов экспедиции было достаточно времени, чтобы хорошо рассмотреть объект. Он представлял собой огромную "летающую тарелку" в форме диска с огромными бортами, освещенными иллюминаторами.

Позднее выяснилось, что как раз в это время отмечался пик посещений НЛО аномальных зон Южного Урала. Среди жителей Златоуста и его пригорода было очень много горожан, которые тогда стали свидетелями полетов НЛО над городом и его окрестностями.

Понятно, нельзя отрицать того, что над горой Таганай летают и даже приземляются в ее предгорьях НЛО, ибо слишком много людей наблюдали это явление. Но причем тут "снежный человек"? Что у "него" общего с "летающими тарелками"?

Чтобы понять, что такая связь вполне возможна, вспомним о том, что очень многие, как зарубежные, так отечественные исследователи и специалисты считают, что "снежный человек" не может быть земным, так как он совершенно не вписывается в биосферу планеты. К тому же при его появлении температура у людей мгновенно повышается до 38,5 градуса, и "он" может исчезать прямо на глазах у свидетелей. Ни одно биологическое существо Земли на это не способно. А коли так, то напрашивается мысль о том, что "снежных людей" на нашу планету могут доставлять и НЛО. Такое вполне вероятно! В подтверждение этого один из старейших американских исследователей "бигфутов" (так американцы называют "снежных людей") зафиксировал однажды на фотопленку выброшенного с небольшой высоты из "летающего диска" "бигфута", который немедленно скрылся в густых зарослях леса, оставив на месте выброски отпечатки своих огромных ступней.

Руководствуясь всем этим, члены челябинской экспедиции Н. Авдеева пришли к выводу о том, что в исследованном ими месте скрестились, по-видимому, именно эти "интересы" НЛО и "снежного человека".

Но лишь этим, только что рассказанным, "аномальщина" горы Таганай не исчерпывается.

После публикации результатов исследований авдеевской группы — специалистов из Челябинска — разговорилась вдруг златоустовская учительница, которая несколько лет назад совершенно неожиданно для себя вступила в контакт с пилотами "летающей тарелки". С ее слов, она долго молчала об этом, потому что боялась показаться ненормальной. Теперь,когда об НЛО заговорили публично, она решилась рассказать о своем общении с инопланетянами.

Дело было вечером. Женщина сидела на скамейке в городском парке. Вдруг она совершенно непроизвольно подняла глаза к небу и увидела над собою низко висящую "летающую тарелку" в форме диска. "Пришельцы", видимо, тоже заметили, что она смотрит на них и выпустили в ее сторону три ярких луча разной ширины. Самый широкий будто охватил ее теплым туманом, после чего она явственно услышала звук, напоминающий перематываемую магнитную ленту, а в голову стали вливаться какие-то чужие и неясные мысли. Поначалу женщина опешила, но вскоре поняла, что "пришельцы" жаждут передать ей какую-то информацию. Как только она успокоилась и сосредоточилась, то сразу же (конечно же, мысленно) началась передача информации. Ей сообщили, что отряды подобных им инопланетных аппаратов уже давно контролируют нашу планету и жизнь на ней. Пилоты этих кораблей являются представителями планет системы Плеяд, а в Солнечной системе имеют свою базу, откуда они периодически и навещают Землю. По внушениям инопланетян, земная цивилизация стоит на неправильном пути, ибо люди искаженно воспринимают действительность, а поэтому неверно судят о времени и пространстве. И только тогда, когда земляне будут готовы к настоящему диалогу, плеядцы смогут научить их всему, что знают и умеют сами, а пока их миссия заключается лишь в наблюдении за людьми. Женщине сообщили также, что за землянами наблюдают и враждебно настроенные к людям инопланетяне, космические аппараты которых имеют сигарообразную форму.

Сейчас над горой Таганай в отношении НЛО почему-то полное затишье. Но кроме этого, гора таит много других чудес и загадок.

После того, как стало известно, что в этом регионе Южного Урала наблюдаются "летающие тарелки", в летние месяцы устремились сюда не только туристы, но и путешественники. Каждый возвратившийся из похода рассказывал, что в течение всего периода пребывания в окрестностях горы Таганай ощущал замедление времени и явное присутствие в каком-то другом измерении.

А вот летом 2002 года с группой хорошо подготовленных туристов случилось нечто непонятное. Участники похода расположились отдохнуть и пообедать. Возвели костер и в ожидании, пока сварится пища, стали оглядываться вокруг и увидели большой валун, покрытый мхом. Дружно двинулись к камню, окружили его и стали ощупывать. И вдруг, словно из воздуха, появились полупрозрачные и полуразмытые фигуры людей. Туристы обомлели от страха и застыли на месте. Приведения же, не обращая никакого внимания на оторопевших молодых людей, прошли сквозь них и исчезли в скалах. Там, где призраки скрылись несколько секунд спустя, в воздухе возникло множество ярких огоньков. Они начали медленно перемещаться в сторону камня, но быстро растаяли. Туристы, придя в себя, опрометью побежали к своему костру.

Убедительных объяснений "аномальщине" на Таганае пока нет. Есть лишь версия, что образование этой аномальной зоны обусловлено геологическими разломами и соответственно выбросами из недр Земли газов, а также различными энергетическими всплесками. Однако такое предположение может объяснить лишь некоторые наблюдающиеся здесь аномальные явления, но никак, например, не появление приземляющихся НЛО и феномен "Снежного человека".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.