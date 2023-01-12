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Ирина Шлионская

Привидения посещают кладбища только по особым поводам

Непознанное

Казалось бы, кладбища — самые подходящие места для привидений, ведь там лежат мёртвые люди. Тем не менее, историй о кладбищенских призраках гораздо меньше, чем, например, о "домах с привидениями". Но они всё-таки есть.

Привидения посещают кладбища только по особым поводам

Духам могилы не нужны!

Если разобраться, то астральным сущностям умерших на кладбище делать особенно нечего. Парапсихологи утверждают, что загробных обитателей больше тянет в те места, где они часто бывали при жизни — подпитаться энергией.

При нормальном положении вещей души просто уходят на тот свет и больше не возвращаются ни в каком виде. Если же они пересекают границу миров, значит, произошёл какой-то сбой.

Но могилы содержат лишь физические останки, которые со временем разлагаются. Вряд ли пребывание здесь будет чем-то полезно выходцу с того света, хотя некоторая связь всё же остается. Поэтому кладбища духи усопших могут посещать лишь по определённым причинам.

Девушка в окне

54-летний ветеран войны в Персидском заливе по кличке Кокс в мирной жизни устроился работать могильщиком на Уиттонское кладбище (Англия, Бирмингем). Последние 23 года он живёт в домике, расположенном на территории кладбища. И это нисколько не беспокоило бы его, если бы не фантом девушки с длинными тёмными волосами, закрывающими лицо, который периодически наведывается к нему.

Впервые он увидел призрак через заднее окно своего дома. Но тогда мужчина не обратил на происшествие особого внимания. Однако, через некоторое время Кокс разговорился с группой людей, которые явились помянуть кого-то из близких. Когда Кокс упомянул, что живет один, его спросили, кто та девушка, которую часто видят в окне его жилища.

"Я был на войне, но ничто не пугало меня так сильно", — признался Кокс. Возможно, дом, где проживает могильщик, построили на месте старого захоронения, вот дух никак и не может успокоиться.

Леди с цветами

В Мадли, Телфорд (английское графство Шропшир) существует предание о привидении с кладбища Святого Михаила.

На кладбище, когда-то принадлежавшем старинному монастырю Святой Милбурги в Мач-Венлоке, владевшему здешними землями, находится собор Святого Михаила, построенный в XIII столетии, а рядом с ним — могилы, которым несколько веков. Среди захороненных — женщина по имени Мэри, эпитафия на надгробии которой гласит: "Её война завершена", и маленький мальчик Чарли Тернер, который не то умер, не то погиб от несчастного случая во время игры.

Специалист по местному фольклору Эми Буше рассказывает, что очевидцы не раз встречали на кладбище призрак закутанной в плащ пожилой дамы, которая время от времени останавливается у самых старых и заброшенных могил и кладёт к надгробиям цветы. Через мгновение пожилая леди растворяется в воздухе.

Эми так и не удалось установить, кем была эта пожилая женщина при жизни. Возможно, она одна из тех, кто здесь захоронен, либо на кладбище лежат её близкие.

Женщина и её ребёнок

На кладбище при церкви Святого Филиппа в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина), построенной в 1680 году, недавно был заснят фантом женщины. Предположительно это Сью Ховард Харди, умершая в 1888 году.

Легенда гласит, что ребёнок Сью и её мужа Гастона родился мёртвым, и его похоронили на церковном кладбище. Шесть дней спустя скончалась и мать младенца — видимо, от осложнений после родов. Скорее всего, она была похоронена где-то недалеко от малыша.

В 1987 году местный житель по имени Гарри Рейнольдс, прогуливаясь по кладбищу, делал фотографии могил. На кадрах "отпечатался" призрачный женский силуэт в белом платье, склонившийся над могилой, в которой, как выяснилось позднее, был захоронен ребёнок четы Харди. Мужчина обратился в фирму Kodak с просьбой проанализировать снимок, однако там не смогли пояснить, является ли изображение дефектом плёнки или чем-либо ещё.

А совсем недавно некая Кэсси Алексис Лан обнаружила на снимках, сделанных во время экскурсии по городу, изображение дамы в белом платье, сшитом по моде XIX столетия, которая шла по кладбищу с опущенной головой.

По словам миссис Лан, фото было сделано как раз в тот момент, когда гид рассказывал экскурсантам историю Сью Ховард. Дело в том, что экскурсоводы обычно показывают туристам фото Рейнолдса от 1987 года, в доказательство существования призрака. При этом, по слухам, у беременных женщин, если они смотрят на снимок, резко ухудшается самочувствие — их тошнит, они начинают задыхаться.

Возможно, все эти события свидетельствуют о том, что Сью Ховард Харди действительно время от времени навещает могилу своего мертворожденного ребёнка, пытаясь таким образом она с ним воссоединиться.

Как видите, призраки можно наблюдать на кладбищах, если их что-то там "держит". Если исправить ситуацию — например, перезахоронить останки "правильно", то дух навсегда уйдёт в небытие.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы дети смерть англия великобритания
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