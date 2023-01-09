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Ирина Шлионская

Душам самоубийц трудно уйти на тот свет

Непознанное » Человек

В религии самоубийство считается страшным грехом. Между тем, судя по статистике, число суицидов год от года только возрастает. Возможно, потенциальные самоубийцы просто не догадываются, что ждёт их на том свете. Об этом могут подробно поведать парапсихологи.

Душам самоубийц трудно уйти на тот свет

Застрявшие между мирами

"С давних времён считалось, что дух человека, наложившего на себя руки, не может упокоиться как должно и остаётся витать где-то на границе физического и потустороннего миров, — рассказывает исследователь Наталия К. — Значительная часть призраков — это именно души людей, покончивших с собой при различных обстоятельствах. Они часто не могут оставить то место, где свели счёты с жизнью".

Существует множество преданий о домах, где водятся привидения повешенных, выбросившихся из окон и прочих, добровольно ушедших на тот свет.

Исследования известных учёных, таких как

  • американский нейрофизиолог Джон Экклз,
  • психолог и философ Раймонд Моуди,
  • российский академик Н. П. Бехтерева,

показывают, что душа или сознание человека действительно продолжает "функционировать" после физической смерти. А пережившие клиническую смерть часто вспоминают о том, как, продвигаясь вперёд по тоннелю, в конце которого мерцал свет, встречали на пути некие серые сумрачные тени. Наталия К. считает, что это души самоубийц, застрявшие между мирами.

Энергия не рассеивается

Доктор технических наук, профессор К. Г. Коротков, занимался изучением посмертных состояний тонкого тела человека, используя метод газоразрядной визуализации Кирлиан.

В ходе исследования к ладоням умерших в морге прикрепляли специальные датчики для фиксации энергетических импульсов. Затем полученные данные обрабатывались компьютерной программой.

Выяснилось, что у умерших естественной смертью сразу после кончины происходил всплеск энергии, затем, в течение нескольких часов, её уровень постепенно шёл на спад. У погибших в результате несчастных случаев наблюдался один ярко выраженный пик. А вот у самоубийц амплитуда энергетических колебаний была слишком велика, и они не затихали в течение длительного времени. То есть, душа человека никак не могла окончательно "уйти"!

"Испытывает сильнейшие муки"

"Согласно древним эзотерическим учениям, наша жизненная энергия хранится в так называемом тонком или астральном теле, — говорит Наталия К. — После смерти оно остаётся существовать. При рождении срок нашего физического бытия уже предопределён Высшими силами, и мы получаем то количество энергии, которое соответствует этому сроку.

Если человек умирает естественным путём, она расходуется полностью, и после смерти душа попадает в те слои тонких измерений, которые соответствуют наработанной при жизни карме. Если же он перестаёт жить по собственной воле, то часть его жизненной энергии остаётся неизрасходованной и "привязывает” его к низшим слоям астрала. В этом состоянии душа пребывает весь срок, оставшийся до предполагаемого момента естественной кончины. И, судя по всему, испытывает сильнейшие муки".

Если человек точно будет знать, что за добровольно перейдённой чертой жизни его ждёт не избавление от проблем, а длительные мучения и страдания, то вряд ли решится на роковой шаг. Однако, материалистам трудно поверить в эти вещи.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы смерть религия
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