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Ирина Шлионская

В России можно купить привидение

Непознанное

Немногие счастливчики могут похвастаться тем, что лично сталкивались с призраками. Но ваши шансы вступить в контакт с обитателями потустороннего мира должны резко повыситься, если вы обратитесь к услугам некоей фирмы, которая предлагает… приобрести привидение на заказ!

В России можно купить привидение

"Ловцы духов"

Фантомы "расфасовывают" в пластиковые бутылки и продают через сайт компании по цене от 2500 рублей за каждую "единицу".

Придумал такой вид бизнеса ещё четверть века назад американский предприниматель Джон Диз. "Товар" ему поставляли так называемые "ловцы призраков", высматривавшие духов в заброшенных зданиях, отелях с соответствующей репутацией и даже на кладбищах. При этом, клиентам категорически запрещалось раскупоривать бутыли с "привидениями" — это могло привести к полтергейсту и даже несчастным случаям с живыми людьми.

По словам сотрудников российской фирмы, занимающейся продажей "потусторонних сущностей", они работают по индивидуальным заказам. Чаще всего люди хотят заполучить дух кого-то из ушедших близких. Сначала фиксируют все запросы клиента, а затем "выходят на связь" с нужным духом. Для этого используют медиумов, которые якобы умеют "договариваться" с загробным миром. Если удается "договориться", дух сам лезет в бутылку. Но иногда "руководство" призрака "не даёт разрешения" на сделку. В этом случае у медиума могут даже начаться неприятности со здоровьем.

Кладбище — авария — счастливый брак

Для контакта с духом надо провести специальный ритуал. Отправиться в тёмную комнату, добиться почти полной тишины и медленно отвернуть пробку в бутылке. Далее нужно сосредоточиться и представить себе того человека, дух которого должен, по идее, находиться в бутылке. Если медитация будет осуществлена правильным образом, вы сможете увидеть призрак, которому можно задать какие-то вопросы и получить на них ответы.

Вот одна из "фирменных" историй.

Как-то в компанию по продаже привидений обратилась одна известная особа и заказала встречу со своей покойной бабушкой. Сеанс удался, бабушка явилась внучке и попросила поменять старую ограду у неё на могиле. Женщина выполнила её просьбу. Она лично проследила за установкой новой ограды, а когда возвращалась с кладбища домой, то по пути попала в аварию. Её автомобиль столкнулся со встречной машиной.

Но закончилось всё благополучно: никто не пострадал, и водитель второй машины даже довёз даму до дома. После этого они начали встречаться и, несколько месяцев спустя, поженились. Недавно у них родился сын. Счастливая жена и мать убеждена, что наладить личную жизнь ей помог именно дух умершей бабушки!

Только афера или ещё и вред для здоровья?

Конечно, выяснить, что именно находится внутри бутылок, невозможно. Можно, впрочем, допустить, что впечатлительные люди, пробыв долгое время в тёмной комнате в тишине и одиночестве, и впрямь что-то увидят. Но ладно, если они просто отдадут деньги шарлатанам, а если всё окажется куда хуже?

"Существует множество примеров, когда людям, рискнувшим доверить своё психическое и физическое здоровье такого рода жуликам, становилось плохо, — рассказывает доктор медицинский наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья РАМН Владимир Воробьёв. — Порой, доходило до вызова скорой и даже до летального исхода. Так что, самое безобидное, чем может закончиться обращение к сомнительным техникам "выхода в астрал” или "прямого общения с призраками”, это потеря денежных средств".

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы россия бизнес деньги
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