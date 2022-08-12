Исследователи: Йети могут нападать на людей

Встречи с так называемым снежным человеком чаще всего воспринимаются со стороны как забавное приключение. Между тем людям, которым непосредственно довелось столкнуться с этим существом, зачастую бывало не до шуток. А некоторые "рандеву" и вовсе закончились смертью одного из участников.

Лесные убийцы

Так, экс-президент США Теодор Рузвельт в своей книге "Охотник за дикой природой" (1890) описывает зверское убийство снежным человеком дровосека. Произошло это не то в Монтане, не то в Вайоминге. Некий Бауман, вдвоём с другом, заметили в лесу странное существо, передвигавшееся на двух конечностях, и стали преследовать его. Потом Бауман ненадолго ушёл из лагеря дровосеков, а когда вернулся, то обнаружил труп товарища. Кто-то сломал тому шею, а всё тело было буквально истоптано…

Эллиотт Меррик в книге "Истинный север: путешествие в неизведанные глуши" (1933) рассказывает историю маленькой девочки из Траверспайна (Канада). Случилось это, по словам автора, примерно в 1912–1914 годах. Как-то осенним днем малышка играла на поляне, и внезапно из леса показалось большое мохнатое существо с белой гривой на макушке. Оно двигалось то на двух ногах, то на четвереньках. Когда существо передвигалось на задних конечностях, его верхние конечности низко свисали. Девочка определила, что рост существа был около семи футов.

Она пригнулась от страха. Тем временем существо стало приближаться к ней, разинув пасть в зловещей ухмылке. В ней виднелись крепкие острые зубы. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, ребёнок бросился бежать со всех ног. К счастью, монстру не удалось догнать потенциальную жертву. Впоследствии местные жители собрали отряд и прочесали окрестности, даже расставили ловушки. Однако зверь, казалось, просто исчез, хотя на земле остались огромные следы.

Меррик пробовал расспрашивать о бигфуте местное население и услышал немало рассказов о нём. Так, один человек поведал следующее:

"Как-то днём один из детей увидел, как оно выглядывает в окно. Ребёнок закричал, и старая миссис Мишлен схватила пистолет и побежала к двери. Она увидела, как макушка существа исчезла в куче деревьев. Она выстрелила туда, где двигались кусты, и думала, что ранила его. Она также говорит, что на макушке у существа был белый ёрш".

Рассказчик повествует, что после этого в посёлке началась паника. По ночам жители стали запирать двери на березовый брус. Хозяева домов отныне спали на верхнем этаже, кладя рядом ружья и топоры.

Когда собаки гуляли возле леса, оттуда порой слышались вой и рычание. Был случай, когда на одну из собак бигфут замахнулся дубиной. Чудище давало о себе знать несколько лет подряд, а потом куда-то пропало.

Стирающие память

Издавна йети и тому подобным существам приписывали сверхъестественные способности. Например, представители северо-западных индейских племен, называвшие их "сасквочами", а также жители королевства Бутан на южной границе восточных Гималаев утверждали, что снежные люди могут становиться невидимыми, ходить задом наперёд, чтобы обмануть своих преследователей, и что они недосягаемы для пуль.

А эксперт Меррили Харпур в книге "Таинственные большие кошки" (2006) называет этих существ даймонами — некоей разновидностью мистических духов. Многие очевидцы утверждают, что при встрече с йети ощутили необъяснимый страх, тошноту, головокружение и временно утратили способность двигаться. То есть "лесные люди" могут каким-то образом воздействовать на человеческую психику.

По мнению криптозоолога Скотта Карпентера, йети проделывают это при помощи инфразвука. Он уверяет, что сам испытал это на себе во время встречи с бигфутом 30 апреля 2010 года.

"Я пытался заснять его на видео, а он промывал мне мозги, заставляя уйти с этого места, — говорит исследователь. — Это похоже на то, как будто моя память была стёрта".

"Призвал бигфута"

Совсем недавно дикое преступление было совершено в округе Понтоток, штат Оклахома (США). По сообщению издания True Crime Daily, в июле на берегу реки Канейдиан-Ривер было обнаружено бездыханное тело местного рыболова Джимми Найтена. Вскоре полиция задержала по обвинению в убийстве лучшего друга Найтена — 53-летнего Ларри Сандерса.

По словам задержанного, накануне между ним и Найтеном вспыхнул конфликт. Кончилось тем, что Сандерс задушил приятеля. Позднее он признался в убийстве одному из своих родственников.

Но во время допроса подозреваемый начал говорить странные вещи. Так, он заявил, что ему якобы пришлось убить Найтена, потому что последний в ходе ссоры "призвал бигфута", чтобы тот пришёл и убил его, Сандерса.

Казалось бы, полный бред, но в свете предыдущих сведений есть о чем задуматься. Так или иначе, "общение" с бигфутами и их "родственниками" вполне может привести к плачевному исходу.

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