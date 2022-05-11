Из водяных чудовищ делают культы

Существует множество мифов о загадочных существах, которые обитают в водоёмах. Но мало кто знает о том, что вокруг них порой разворачиваются целые культы, причём вовсе не мифические, а вполне реальные и даже с человеческими жертвами…

Тиамат — богиня океана

Так, если верить некоторым источникам, в конце 1960-х годов в окрестностях озера Лох-Несс, в котором якобы водится знаменитый монстр Несси, существовало тайное общество, поклонявшееся морской богине Тиамат.

Это божество в шумеро-вавилонской мифологии олицетворяло собой солёный первобытный океан, из которого якобы появилось всё сущее в мире, в том числе и боги. Из шумеро-аккадского космогонического эпоса "Энума элиш" следует, что другие боги вступили в борьбу с Тиамат, и один из них, Мардук, убил её, а затем из её тела создал небо и землю.

Тиамат обычно изображали в виде семиглавого дракона или гидры. Люди верили, что она несёт страшную опасность и смерть.

По мнению членов тайной организации, Несси являлась то ли олицетворением самой богини, то ли её ближайшим приспешником. Адепты культа старались задобрить её с помощью особых заклинаний и различных приношений, чтобы Тиамат не причиняла им зла.

Встреча с морским дьяволом

На территории Йоркшира (Англия) есть скалистый полуостров Файли-Бригг, на котором расположен город Файли. Если верить местному фольклору, скалы, из которых состоит остров, — это на самом деле остатки костей древних морских драконов. И по крайней мере один такой дракон ещё обитает у этих берегов.

В феврале 1934 года офицер береговой охраны Герберт Уилкинсон во время дежурства столкнулся с неизвестным существом.

Стояла тёмная, облачная и ветреная ночь, когда было сложно толком что-то рассмотреть и расслышать. Тем не менее до ушей Уилкинсона вдруг донесся жуткий рык, такой, будто его издавало около дюжины злобных гончих. Но оказалось, что рычание идёт с моря. Поверх ледяных волн офицер увидел огромного, около 30 футов в длину, зверя. У него на спине был мускулистый горб. Четыре конечности существа заканчивались ластами. Глаза ярко светились в темноте.

"Это был самый ужасный и захватывающий опыт в моей жизни, — вспоминал Уилкинсон. — Я видел больших животных за границей, но никогда не видел ничего подобного".

Жертвоприношения в Марсдене

Но при чём же тут культ, спросите вы. Дело в том, что совсем неподалёку, в окрестностях округа Саут-Шилдс, находится деревня под названием Марсден-Бей, где всегда ходило много рассказов о магии, колдовстве и сверхъестественном.

Есть легенда о человеке по имени Джек Бейтс, который, переехав сюда в 1782 году с женой Джесси, построил для своей семьи грот из камней, собранных в заливе Марсден.

Говорят, что впоследствии Джек связался с контрабандистами, и те стали прятать в его жилище-"пещере" свои товары. Так продолжалось до самой кончины Бейтса, последовавшей в 1792 году. Затем, как рассказывают, пещеру расширили, переделав её в особняк из 15 комнат. Сегодня в гроте Марсден расположен паб.

Однажды некий Майк Хэллоуэлл заявил, что это место связано с секретным культом, восходящим ещё к эпохе викингов. Мол, когда они колонизировали эти края, то принесли с собой веру в жестокого морского драконообразного монстра, которого они звали Шони. Владения этого существа простирались от берегов Англии до вод Скандинавии.

Чтобы задобрить Шони и не навлечь на себя его гнев, экипажи кораблей викингов приносили человеческие жертвы. Все моряки на судне должны были участвовать в жребии. Они вытаскивали по соломинке, и тот, у кого оказывалась короткая, был обречён на ужасную смерть. Сперва его связывали по рукам и ногам, затем перерезали горло и сбрасывали бездыханное тело в воду. Время от времени зверски изуродованные трупы выносило на берег в районе Марсдена.

Майк Хэллоуэлл пришёл к выводу, что культ Шони просуществовал много веков. Он считал, что последнее жертвоприношение монстру состоялось в 1928 году. Тела убитых сначала прятали в пресловутом гроте, а потом выбрасывали на пляж.

Вскоре Хэллоуэлл понял, что опасность угрожает ему самому. Ему стали поступать анонимные телефонные звонки. Неизвестные предупреждали, чтобы он держался подальше от Марсдена, не то пожалеет об этом. Но Майк не оставил своё расследование. Ему удалось узнать, что последователи "драконьего" культа существуют и в наши дни. И, возможно, не только в Марсдене. Но понятно, что выяснить конкретные подробности весьма сложно — для этого надо быть "посвящённым".

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