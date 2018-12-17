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Автор Соломон Соловьев

Добрый Балбес Юрий Никулин - Гороскоп дня

Гороскоп

О масштабных целях, "аффективной памяти" и независимости  рожденных 18 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Добрый Балбес Юрий Никулин - Гороскоп дня. 395995.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если ты собираешься в один прекрасный день создать что-то великое, помни: один прекрасный день — это сегодня", — с такой формулой идет и творит по жизни рожденный сегодня американский кинорежиссер Стивен Спилберг.

Спилберг — один из самых успешных американских режиссеров в истории. Его 20 самых кассовых картин собрали в прокате 8,4 миллиарда долларов. Он трехкратный лауреат премии "Оскар", в том числе дважды как лучший режиссер года. Он постановщик знаковых и нашумевших картин "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Мюнхен", а также тетралогии об археологе Индиане Джонсе и трилогии "Парк Юрского периода".

О масштабной Формуле небес рожденных 18 декабря поговорим подробнее.

Для Стрельцов, рожденных сегодня, жизнь написана большими буквами. Любители широких полотен, они обычно ставят перед собой масштабные цели, однако в процессе их осуществления ни одна деталь не будет забыта. Кстати, долгосрочные проекты этих людей всегда разработаны скрупулезно и расписаны до винтика. Достижения рожденных в этот день, как правило, поражают даже самое богатое воображение. И все же при всей их преданности делу окружающим иногда кажется, что они слишком поверхностны, поскольку сочетание количества с качеством учитывается далеко не всегда.

Рожденные 18 декабря готовы к забегу на длинную дистанцию. Год за годом они упорно возводят свой Вавилон. Если работа не ладится, они все равно доводят ее до конца. Отказ от задуманного равносилен для них оскорблению.

Масштабными исследованиями вошел в историю рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии английский физик Джозеф Джон Томсон. Основное внимание в своих научных опытах Томсон уделял изучению природы катодных лучей. Ему человечество обязано открытию электрона. Томсон первым в истории стал детально развивать концепцию электронов как частиц, входящих в состав атома.

Огромный вклад в теорию актерского мастерства внес рожденный сегодня французский психолог Теодюль Рибо. Константин Станиславский был знаком со многими его работами и при теоретическом обосновании своей актерской системы обратился к психологической системе Рибо. Из его работ он, в частности, заимствовал термин "аффективная память" (память на пережитые в жизни чувствования), с помощью которой актер вызывает в себе переживания, необходимые по ходу действия пьесы и испытанные им когда-то при соответствующих обстоятельствах собственной жизни.

"Аффективная память" стала весомым компонентом Формулы небес рожденного сегодня английского актера Джозефа Гримальди. Этот актер был одним из самых известных клоунов Англии, считающимся первым клоуном с белым (европейским) лицом. Именно выступления Гримальди сделали клоуна как персонажа центральной фигурой британских арлекинад. Его комедийная грация была необычна, он хорошо придумывал визуальные трюки, умело вызывая смех публики. Ко времени, когда становятся популярны мюзик-холлы, Гримальди вводит в театр женскую пантомиму, а также заводит традицию непосредственного участия присутствующей публики в представлении.

Эту цирковую традицию подхватил от своего космического собрата Джозефа Гримальди рожденный сегодня легендарный советский клоун Юрий Никулин. Герой дня сегодняшнего также активно снимался в кино и с первых картин зарекомендовал себя как неподражаемый разнохарактерный и профессиональный актер. Он принес с цирковой арены на экран различные роли-маски, широко используя цирковую эксцентрику и фактуру.

Никулин играл во многих любимых народом фильмах. Самыми известными являются кинокомедии с его участием "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Старики-разбойники". Персонажи этих фильмов — комедийно-гротесковые, с оттенком детскости, наивные чудаки, лиричные, добродушные и непосредственные.

"Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства", — с такой формулой смеха жил и творил добрый клоун Юрий Никулин.

Стрельцы, чей день рождения — 18 декабря, время от времени должны пересматривать свои взаимоотношения с окружающими и стараться не доминировать в их жизни. Хотя сами они и не являются слишком зависимыми, их требовательность к другим может быть повышенной.

Чаще всего их самопоглощенная личность требует лишь одного — не мешать ей. Многие из тех, кто родился 18 декабря, живут в особом мире, наэлектризованном сложнейшими планами и идеями. Им требуется свобода, чтобы иметь возможность реализовать свои грандиозные планы. Люди, чей день рождения — 18 декабря, редко просят разрешения на это или благословения у других.

Менее просвещенные личности из тех, кто родился 18 декабря, нередко разрываются между нереалистическими амбициями, желаниями и надеждами. Им нужно несколько поумерить свой пыл и поставить перед собой более достижимые цели.

Пожалуй, более всего для осуществления своих замыслов рожденные 18 декабря нуждаются в комфорте и участливом друге, который окажется не только любящим партнером, но и всепонимающим соратником. Для тех же, кто еще не обнаружил в себе заложенный природой потенциал, самым важным моментом является определение наиболее удобного стиля жизни и рабочего окружения.

Рожденный сегодня американский радиоинженер и изобретатель Эдвин Говард Армстронг вошел в историю как изобретатель важнейших типов радиоприемников. Он также первым предложил использовать частотную модуляцию в радиосвязи.

"В игре должна быть драма, неожиданные повороты сюжета, взлеты и падения героев, остро закрученная интрига, и тогда на нее придут те, кто любит все виды драматического искусства, театр и кино", - так описывал формулу своей легендарной игры "Что? Где? Когда?" ее создатель и бессменный ведущий, рожденный сегодня телевизионный режиссер Владимир Ворошилов.

Кстати, из оригинальных продуктов советского телевидения до наших дней сохранились лишь две программы — "КВН" и "Что? Где? Когда?". И обе они были придуманы представителями знака Стрельца — Александром Масляковым и Владимиром Ворошиловым.

Рожденную сегодня американскую певицу Кристину Агилеру журнал Rolling Stone назвал одной из ста величайших исполнителей всех времен. Певица стала самой молодой представительницей в этой сотне и единственной младше 30 лет. Обладательница шести премий "Грэмми" Кристина Агилера является послом Всемирной продовольственной программы и ООН. Ее участие в благотворительных проектах помогло собрать более 117 миллионов долларов.

Пришедший сегодня в мир американский секс-символ актер Брэд Питт получил множество престижных кинопремий, включая "Золотой глобус" и "Оскар", и на сегодняшний день остается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Его формулой жизни мы и закончим сегодня: "Поскольку я стал старше, я осознаю, как мимолетно время. Я не хочу растрачивать его впустую. Я хочу провести время с теми, кого я люблю, и заниматься тем, что действительно что-то значит".

На фото: Юрий Никулин

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