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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Рыбы, Лев, Рак и ещё три знака зодиака — наименее ревнивые и завистливые"

Гороскоп

Ревность и зависть — всепоглощающие разрушительные чувства, они распространяются на все сферы нашей жизни: любовь, карьеру, богатство, дружбу. И для некоторых из нас их хватка крепка. Мы постоянно сравниваем наши достижения и материальные блага с другими и жаждем того, что есть у других и чего нет у нас. Ревность же может быть особенно токсичной, ведь ревнивый партнёр начинает воспринимать вторую половинку как свою собственность. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака всё же смогли устоять перед этими коварными искушениями.

Астрологи: "Рыбы, Лев, Рак и ещё три знака зодиака — наименее ревнивые и завистливые"

Наименее ревнивые и завистливые знаки зодиака

  • Рыбы

Наш список начинается с Рыб.

"Либо они чрезвычайно ревнивы, обидчивы и чувствительны, либо очень альтруистичны и милосердны, — говорит астролог Алиса Альта. — Рыбы никогда не делят мир на своих и чужих, они считают, что весь мир — это их огромная семья".

В отношениях этот знак не проявляет ревности. "Рыбы могут искренне верить, что партнеры должны принадлежать не друг другу, а окружающему миру", — считает Альта.

  • Близнецы

Этот знак руководствуется разумом, а не эмоциями. Конечно, Близнецы способны ревновать и завидовать, но эти чувства у них не превалируют.

"Они на самом деле не ревнивы, и с ними можно обсудить все, что угодно, — говорит Альта. — Самое главное — показать им разумную сторону дискуссии".

Например, если вы хотите затронуть тему свободных отношений с Близнецами, Альта предлагает начать с объяснения ситуации, что вы оба можете получить от таких отношений. "По крайней мере, они не будут закатывать истерики, а внимательно выслушают вашу идею". Независимо от того, решат ли они принять в ней участие или нет, они всегда вас выслушают.

  • Лев

Этот знак временами склонен к ревности, но легко может сдерживать эмоции. "Король небесных джунглей, Лев точно знает, как ревность разрушительна, и не боится уйти, если другая сторона играет нечестно", — говорит астролог Шарлотта Кирстен.

"Флирт второй половинки с кем-то другим станет испытанием для лояльного льва, но, в отличие от других знаков, вместо того, чтобы реагировать, создавая ненужную драму, он молча уйдет".

Гордый Лев достаточно уверен в себе и знает, что он найдет другого партнера, который полностью его оценит. Это относится и к достижениям. "Управляемый Солнцем, Лев признает, что его свет никогда не заслонят другие", — добавляет Кирстен.

  • Рак

Этот водный знак руководствуется эмоциями, но ревность обычно не является одной из них. Заботливый и сострадательный Рак — маловероятный соперник, но он сделает всё для своих близких и друзей. Пошлёт вам цветы, если вы получите повышение на работе, организует вечеринку в честь дня рождения вашего ребенка. Ракам всегда приятно видеть, как их близкие преуспевают.

  • Водолей

Этот знак никогда не цепляется за материальные блага и успех, он позволяет им приходить и уходить, когда заблагорассудится, без привязанности. Так что неудивительно, что Водолеи редко кому-то завидуют. В отношениях Водолеи больше всего ценят духовные и интеллектуальные связи и открыты для экспериментов.

Конечно, у них также могут быть вспышки ревности, но это не значит, что эти чувства будут доминировать. Что касается социальной жизни, то Водолеи слишком заняты собой, им некогда переживать из-за чужих успехов или достижений.

  • Стрелец

Ревность — чуждое понятие для Стрельца.

"Подпитываемые амбициями Стрельцы не могут не упиваться достижениями других людей, — говорит Кирстен. — В то время как другие знаки называют это "везением", Стрелец точно знает, как усердно вы работали". Вместо того, чтобы завидовать, Стрелец скорее вдохновится вашим успехом для достижения собственных целей.

Также Стрельцы не склонны и к ревности. Они, как правило, моногамны. Стрельцы предпочитают и отношения на расстоянии.

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