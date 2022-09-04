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Автор Ирина Гусакова

Люди-тени: мистические теории их происхождения

Гороскоп

Многие слышали рассказы о людях-тенях, при этом никто не знает, кто они, откуда берутся и почему. Тем не менее сообщения о них продолжают поступать по всему миру. Теневые фигуры, популярные в городском фольклоре, имеют зачастую гуманоидную форму или похожи на призраков, которых можно увидеть периферийным зрением. Иногда человек может проснуться и обнаружить, что теневой человек сидит рядом или давит ему на грудь. Кто-то даже рассказывал, что человек-тень пытался его задушить.

Люди-тени: мистические теории их происхождения

Люди-тени: не только городская легенда

Люди-тени для большинства из нас — городская легенда. Тем не менее не стоит относиться легкомысленно к сообщениям людей, которые утверждают, что видели этих странных существ. Возможно, когда-нибудь появится рациональное объяснение этому феномену. Пока же есть только мистические теории их происхождения.

Наиболее очевидный вариант — люди видят призрак или дух. Но есть еще и теория, что это инопланетяне, использующие передовые технологии маскировки. Люди, которые рассказывали о том, что их якобы похищали инопланетяне, вспоминают, как видели странных призрачных существ за несколько недель до или после похищения.

Другое предположение некоторых исследователей заключается в том, что люди-тени на самом деле являются результатом астральной проекции людей. По сути, тень — это сущность их энергии. Или, иначе говоря, их души.

Давайте предположим, что человек — или энергетическая сущность этого человека — смог покинуть свое тело. Может ли он оставить после себя "тень" при этом?

Возможно, наиболее рациональным объяснением является то, что наблюдения за людьми-тенями — это просто гипнагогия. По сути, это когда человек просыпается, но тело и мозг продолжают спать. Это часто приводит к воображаемым наблюдениям. И довольно часто в таком положении человек не может двигаться. Находясь в состоянии сонного паралича, человек часто может страдать от галлюцинаций. Есть немало примеров из средневековых историй, мол, некие демонические сущности садились на грудь человеку, будя его посреди ночи, пишет listverse.com.

Возможно, наиболее вероятное объяснение, что люди-тени — это продукт человеческого разума. Например, можно увидеть теневую фигуру из-за стресса, недосыпания, беспокойства. Также отмечается, что многие люди, страдающие наркоманией, могут "видеть" теневых людей. Возможно, самое простое объяснение состоит в том, что люди просто путают обычные тени с фигурами.

Некоторые исследователи предположили, что люди-тени на самом деле очень похожи на людей, а не на инопланетян или призраков. Только они приходят сюда из другого измерения. Это предположение, пожалуй, еще более двусмысленно, чем призраки или инопланетяне. Почему эти существа из других измерений вообще могут посещать нас? Может быть, они действительно намного более продвинуты, чем мы, и прибывают сюда, чтобы изучать нас по причинам, которые в настоящее время неизвестны?

Возможно, одно из самых странных предположений состоит в том, что теневые люди являются результатом столкновения вселенных. И что эти призрачные фигуры — вполне реальные люди, которые существуют в своем собственном измерении. Казалось бы, похоже на бред сумасшедшего, однако некоторые ученые вполне серьезно рассматривают идею множественных вселенных.

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