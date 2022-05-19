Эксперт о периоде ретроградного Меркурия: "До 3 июня нельзя начинать новые проекты"

С 10 мая наступил очередной период ретроградного Меркурия в этом году, который продлится до 3 июня. В интернете очень много различных мемов на эту тему. Вот один из них: "Ретроградный Меркурий закончился. Теперь опять все только из-за тебя!" Очень часто люди перекладывают ответственность на сторонние вещи, когда их ожидания не совпадают с реальностью, и тем самым испытывают разочарование. Давайте разберемся, как пережить ретроградный Меркурий без потерь, вместе с экспертом по работе с образом мышления Гузель Гильфановой.

Ретроградная планета — что это значит

Немного слов о том, что же такое ретроградная планета. Всем известно, что все планеты вращаются вокруг Солнца по своим орбитам, при этом у всех разные скорости вращения. И астрономически наступает такой период, когда одна планета обгоняет другую. А ретрогрессия — это когда Меркурий двигался по определенному знаку, как и все планеты, как "вдруг он остановился и пошел в обратную сторону, получается, будто пошел по знаку обратно". На самом деле это всего лишь визуальный эффект, который виден с Земли. Конечно же, никакая планета назад не движется, Меркурий так же вращается вокруг Солнца, но с Земли мы наблюдаем, что он как будто идет в обратную сторону по знаку.

Ретрогрессия запускает то, что нужно повторить пройденное, так как возникает визуальный эффект обратного движения. Меркурий — планета приземлённая, она связана с простыми бытовыми проблемами и вещами. Это:

техника,

гаджеты,

общение,

коммуникации,

контакты с друзьями,

речь,

логика,

связи,

переговоры,

сделки,

контракты,

образование,

информация,

ручной труд,

книги,

статьи,

деньги.

Ретроградный Меркурий — какие в этот период есть возможности

Если вы знаете, что делать в этот период, тогда у вас не будет разочарований. Нужно пересмотреть все то, что вы делали в областях, за которые "отвечает" Меркурий. Именно пересмотреть, а не начинать новое!

1. Например, сейчас "бум образования", люди скупают обучающие курсы, но часто так и не доходят до изучения этих знаний, это хорошее время для повторения и освоения материала. Тем более сейчас идет сдача контрольных, пройденного материала, это идеальное время для подготовки к аттестации.

2. Также сейчас очень много стартапов. Возможно, были какие-то неудачные проекты, которые вы не могли завершить, что-то шло не так, потому что не получалось, и вы отложили в сторону. В этот период можно еще раз взять и попробовать, "добить" это дело до конца. Например, ваша неудачная попытка была связана с какими-то техническими моментами (создание сайта, отсутствие контента, ведение социальных страниц и так далее), этот период - идеальное время, чтобы вернуться к этому и доделать дело до конца. Но запускать что-то новое нужно по окончании ретроградного Меркурия. Иначе придется столкнуться с какими-то вещами, которые мы не учли.

3. Во всем нужно искать положительные моменты, в том числе и в периоде ретроградного Меркурия. Вам знаком термин прокрастинация, это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным эмоциям. Так вот сейчас идеальное время, чтобы доделать все дела, которые вы откладывали, начинали и бросали на полпути. Ретроградная планета дает еще один шанс что-то сделать, повторить пройденное, вспомнить то, что уже было, и переосмыслить нюансы.

4. В это время благоприятно поддерживать контакты с друзьями, встречаться с ними, общаться. Возможно, была потеряна связь с кем-то, подходящее время позвонить, пообщаться, спросить о том, как дела. С другой стороны, благоприятное время, чтобы завершать какие-то связи, которые устарели. Например, отдать финансовый долг, тогда между вами уже не будет никаких связей. Но помним, что начинать новые финансовые сделки нельзя, иначе результат вас не удовлетворит.

5. Чинить старые вещи, сломанные предметы. Например, что часто бывает, в ретроградный Меркурий может сломаться техника. В этот период вы не покупаете новые гаджеты и технику. Если произошла поломка, чините. Это значит, что в операционной системе техники уже все шло к этому, и пришло время навести порядок. Также нужно сделать разбор папок, файлов в компьютере, удалить все ненужное, лишнюю информацию.

Что нежелательно делать:

начинать новые проекты, которые связаны с коммуникациями (интернет, обучающие проекты),

покупать новую технику (оргтехника, бытовая техника, телефон, компьютер),

делать хирургические медицинские операции,

лечить зубы (откладываем до окончания ретроградного Меркурия, иначе что-то может пойти не так, придется переделывать).

В чем глубокий смысл этого периода? Чтобы переосмыслить пройденный жизненный опыт: говорить только то, что имеет значение, не сплетничать, говорить правду, говорить искренне, повышать свои интеллектуальные способности (учиться, повторять пройденный материал).

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