Бойцы идеологического фронта - Астрология дня

Об умении планировать, готовности действовать и представительских качествах рожденных 29 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я эту нашу гнусную жизнь все равно люблю, ибо другого выхода все равно нет. Если нашу жизнь не любить, то и жить невозможно будет — сразу подохнешь от тоски и отчаяния. Любовь к жизни вообще есть самозащитная реакция тех, кому в жизни приходится плохо. Если тебе хорошо живется, то любить жизнь тебе совсем ни к чему, поскольку тебе и без этого хорошо", — такую скорпионью формулу любви к жизни вопреки, а не благодаря исповедовал рожденный сегодня замечательный русский философ и писатель Александр Зиновьев (фото).

Мировоззрение Зиновьева всегда отличали трагизм и пессимизм. На Западе, как и в России, его нонконформистские взгляды подвергались резкой критике. Но несмотря на этот факт большинство историков философии характеризуют Зиновьева как независимого русского мыслителя, одну из наиболее крупных, оригинальных и противоречивых фигур русской социальной мысли второй половины XX века. О Формуле небес нонконформистов, пришедших сегодня в наш мир, расскажем подробнее.

Независимо от образа жизни и от отношения к самой жизни рожденные 29 октября в основном используют новые подходы или вносят свежие идеи в свою работу. Быстро определить пусть и необычное, но все-таки правильное направление кажется им таким естественным делом. Чем бы ни занимались люди, чей день рождения — 29 октября, они будут действовать в полном соответствии с системой, особенно если они сами ее внедрили. Чаще всего их планы хорошо продуманы и взвешены, а при необходимости и составлены заново. Эта склонность быть готовым к действию в сочетании с представительскими качествами является основным фактором их успеха.

Сегодня пришел в мир один из основателей Коммунистической партии Китая и один из первых китайских марксистов Ли Дачжао. Герой сегодняшнего дня был среди первых интеллектуалов в китайской среде, кто поддерживал установление большевистского режима в России. Во время его активной марксистской деятельности его ассистентом в библиотеке работал молодой Мао Цзэдун, на которого Ли оказал очень большое влияние.

Выдающимися представительскими качествами отличался рожденный сегодня вечный конкурент Адольфа Гитлера в борьбе за власть в Германии немецкий государственный деятель Франц фон Папен. В 1932 году Папен возглавлял немецкое правительство, но, не имея должной поддержки большинства своих представителей в рейхстаге, пытался договориться с политической силой Гитлера, предложив ему должность вице-канцлера. Гитлер тогда наотрез отказался. А через год Папен уже сам вошел в кабинет Гитлера в качестве вице-канцлера.

Но еще через год он попытался совершить государственный переворот, был навсегда выгнан из высшего руководства Германии и до конца своих дней работал на разных дипломатических постах в разных странах. Его дипломатическая деятельность не была строго осуждена Нюренбергским трибуналом, Франц фон Папен был оправдан, получил незначительное наказание и умер от старости в возрасте 89 лет.

Жизнь космического собрата и идеологического единомышленника Франца фон Папена главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса (фото) завершилась в 47 лет. Он покончил жизнь самоубийством, как и многие другие высшие чиновники в окружении Адольфа Гитлера в самом конце войны.

Имя Геббельса давно стало нарицательным, его до сих пор связывают с циничной, беззастенчивой пропагандой. В фашистской Германии Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами немецкой культуры. Его знаменитая речь о тотальной войне, с которой он выступил в берлинском Дворце спорта в феврале 1943 года, служит наглядным примером манипуляции массовым сознанием.

Под "геббельсовской пропагандой" подразумевают подстрекательство, провокацию, завуалированную ложь, под "геббельсовскими методами пропаганды" — искажение фактов или ловкое сочетание фактов и лжи. Отличительной чертой этой пропаганды является то, что она не просто манипулирует общественным мнением, а создает его, превращаясь в инструмент социального контроля.

Мужчины и женщины, рожденные сегодня под знаком Скорпиона, как правило, всерьез интересуются политикой независимо от того, является ли это делом семьи, социальной группы или всей нации. Таким образом, они сталкиваются на сознательном или подсознательном уровне с властью и с тем, насколько успешно функционируют ее институты. Как правило, герои дня сегодняшнего — необыкновенно обаятельные и очень убедительные индивидуумы.

Знаменитый "разворот над Атлантикой" совершил рожденный сегодня один из самых ярких политиков современной России Евгений Примаков (фото). Формула небес Евгения Примакова, как и многих его космических братьев, реализовалась в сфере пропаганды, дипломатической службы и внешней разведки.

Современники вспоминают Примакова как выдающегося переговорщика, которому всегда поручались самые сложные задания, требующие особой воли и интеллекта. В последние годы жизни Примаков искренне благодарил свою Формулу небес: "Конечно, я не перечил судьбе, но она меня вела. Что касается оценки всего, ну что ж, если все подходит к финишу, то я должен сказать, что неплохо прожил".

Бойцов идеологического фронта в течение 42 лет готовил и выпускал в жизнь рожденный сегодня легендарный декан факультета журналистики Московского государственного университета Ясен Засурский (фото). За годы своей деятельности Засурский выпустил 22 тысячи учеников, написал 300 научных работ и 17 учебников.

Свой честный профессиональный кодекс, отмечающий сегодня 89-й день рождения, гуру российской журналистики Ясен Засурский сформулировал еще много лет назад и не менял его ни разу. "Журналист должен помогать людям жить. Это очень важно, чтобы общество думало, что такое хорошо, что такое плохо, что важно, что не важно. Многие жертвуют жизнью ради этого", — так учил своих студентов Ясен Засурский. И я, как и тысячи его учеников, благодарен своему учителю за знания и мудрость и желаю ему долгих лет жизни.

На личном уровне Скорпионы дня сегодняшнего способны полностью контролировать тех, кто связан с ними чувствами. В этом смысле им следует остерегаться опасности не только чрезмерно влиять на жизнь любимого человека, но и попасть в зависимость от необходимости играть доминирующую роль. Им хорошо известно, как с помощью секса, денег или власти можно управлять ситуацией, в которой они находятся. Рожденные 29 октября инстинктивно чувствуют, как произвести первое сильное впечатление и как получить то, что им нужно.

В зависимости от базовых ценностей и целей применения личных способностей рожденным в этот день не нужно быть неразборчивыми или корыстными, скорее всего, им больше подойдут дипломатичность, тактичность и политичность. Люди, чей день рождения — 29 октября, лучше справляются с работой, если не считают себя безукоризненным авторитетом.

Формула небес рожденной сегодня одной из самых востребованных актрис 1990-х годов Вайноны Райдер (фото) наполнена философичностью, трагизмом и пессимизмом и в профессиональной, и в личной жизни. И ее с полной ответственностью можно назвать главной нонконформисткой современного Голливуда.

12 декабря 2001 года Райдер арестовали по обвинению в краже из магазина в Беверли-Хиллз. В ходе судебного процесса ей также предъявили обвинение в употреблении наркотических средств. Будучи на то время одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и обладательницей премии "Золотой глобус", Райдер была направлена на несколько лет на принудительное лечение от наркозависимости. Через долгих шесть лет она вернулась к своей профессии.

Замечательным высказыванием Вайноны Райдер о своей Формуле небес мы и закончим рассказ о рожденных 29 октября: "Иметь изъяны, жить бестолково, падать, спотыкаться — это нормально. Главное помнить, что на твой вопрос, почему это происходит именно со мной, нет никакого секретного ответа".

На фото: Евгений Примаков

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