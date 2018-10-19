Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня

О романтической натуре, рационализме, хорошем чувстве денег и финансов и упрямстве рожденных 20 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Если у тебя нет настоящего, нужно заранее позаботиться о будущем", — так звучит формула жизни рожденных сегодня представителей знака Весы в исполнении лауреата Нобелевской премии австрийской писательницы Эльфриды Елинек. Формулировка при вручении рожденной сегодня писательнице Нобелевской премии звучала очень убедительно: "за музыкальное многоголосие в романах и драмах, которое со свойственной только ей языковой страстью разоблачает абсурдность и принуждающую власть социальных клише". С точным подходом формулировок Нобелевского комитета попробуем детальнее рассмотреть Формулу небес рожденных сегодня.

Весы, рожденные 20 октября, пристально следят за жизнью и особенно за тем, что сейчас в тренде или в моде, а что уже вышло из моды. И корректируют свое настоящее, согласно меняющимся трендам. Но также интересно и другое: авторитет героев дня сегодняшнего настолько силен, что они могут самостоятельно определять некоторые социальные тенденции. Однако многие из них часто оказываются не в ладах с преобладающими общественными нормами и новыми направлениями. Их стремление быть не только принятыми, но и влиятельными в общественном окружении очень сильно. Поэтому отказ в этой сфере бьет по ним очень больно, а неудачи, трудности или задержки могут нанести урон их духу.

Такое показательное влияние демонстрировала миру средняя из трех и самая любимая сестра французского императора Наполеона I Полина Бонапарт. Европа полнилась слухами об экстравагантных выходках французской принцессы: о том, что она восседает на спинах фрейлин, как на стульях, а на купанье ее приносят толпы прислужников негров. Сам Наполеон больше всех сестер любил именно Полину и даровал ей итальянский город Гвасталлу (с титулом принцессы и герцогини Гвасталльской), который она позже продала за шесть миллионов франков герцогу Пармскому. Сама Полина Бонапарт по свидетельству очевидцев обладала необыкновенной красотой, ее роль в современном кинематографе исполняли в разные годы главные красавицы итальянского кино — Клаудия Кардинале и Джина Лоллобриджида.

Весы, рожденные 20 октября, часто ведут своего рода двойную жизнь, в которой карьера делает деньги, а хобби является областью применения их творческой энергии. Нет ничего необычного в том, что люди, чей день рождения — 20 октября, довольно прохладно относятся к своей основной профессии, ведь романтическое сердце этих людей уводит их далеко от реальных дел. Возможно, само по себе это и является причиной их успеха; объективность и удаление явно идут им на пользу.

Рожденный сегодня датский математик и богослов Томас Бартолин занимался медициной как хобби для души. Но именно в сфере медицины он получил свою пожизненную славу. Известность к нему пришла после открытия лимфатической системы человека и успехов в теории замораживающей анестезии, которую он первый описал с научной точки зрения.

Рожденный сегодня английский математик Кристофер Рен также стал архитектором не совсем по своей воле. После великого пожара 1666 года в Лондоне ему было поручено восстановить центр города, что он успешно и сделал. Именно его называли создателем национального стиля лондонской архитектуры, так называемого "реновского классицизма". По оценке Словаря Брокгауза и Ефрона, "в своих произведениях Рен придерживался предпочтительно римского стиля, строго соблюдая правила Палладио, но применяя их с холодным расчетом ученого-математика". Герою сегодняшнего дня из сгоревших 87 церквей Лондона удалось восстановить в своем новом реновском виде 51, в том числе знаменитый собор Святого Павла.

Двести биографий известных и популярных личностей опубликовал однажды рожденный сегодня замечательный русский просветитель Флорентий Павленков. Так обрела свое рождение биографическая серия под названием "Жизнь замечательных людей", которую потомки Павленкова довели до нескольких тысяч биографий. Всего же издательство Павленкова выпустило в свет более 750 наименований книг тиражом более 3,5 миллиона экземляров. После смерти свой капитал Павленков завещал на устройство бесплатных библиотек и читален в деревнях. С 1901-го по 1911 год на завещанные им средства в 53 российских губерниях было открыто 2000 бесплатных библиотек-читален.

Герои дня сегодняшнего в целом состоятельны в материальном плане. У них хорошее чувство денег и финансов, поэтому они редко проигрывают, даже принимая участие в рискованных проектах. Они также очень компетентные руководители.

Рожденным сегодня присуще крайне редкое качество для дипломатичного знака Весы. Они очень упрямы. Если люди, чей день рождения — 20 октября, на что-то настроились, их трудно остановить. Научиться признавать свои ошибки очень важно для них в процессе их развития. К счастью, рационализм этих людей развит более, чем хорошо (и сопровождается эмоциональным контролем), поэтому к ним вполне можно обращаться через здравый смысл. Если рожденным 20 октября показать, как-то или иное сделать лучше (причем показать по-настоящему), они в итоге примут этот способ на вооружение (хотя, может быть, не сразу).

"Я выбрал тебя по очень хорошей причине. Видишь ли, я всегда знал, что говорить. Но ты… ты знаешь, как это сказать", — так принимал советы от близких ему людей, в частности от поэта Поля Верлена, рожденный сегодня один из основателей жанра символизма в поэзии французский поэт Артур Рембо.

Артур Рембо, как и многие из рожденных сегодня, был модником до мозга костей. Для рожденных 20 октября огромную роль играет их внешний вид. Такие вещи, как мода, стиль, дизайн, не являются поверхностными или избитыми в их глазах, а выражают индивидуальность и являются неотъемлемой частью их Формулы небес. Независимо от того, связана их профессия с подобными вещами напрямую или нет, они прекрасно знают о том, что именно производит сильное впечатление на окружающих, которые искренне восхищаются ими.

Начав Формулу небес цитатой замечательной героини дня сегодняшнего нобелевской лауреатки Эльфриды Елинек о настоящем и будущем, завершить хотелось бы еще одним ее точным и органичным ее формуле наблюдением на эту тему: "Недостаточно безрассудно отдаваться чувству. Как только любовь постучит в твою дверь, нужно все просчитать ради дальнейшей жизни, которая, бывает, приходит позже. Нужно все просчитывать ради будущего, которое ждет тебя".

На фото: Артур Рембо

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