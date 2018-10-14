Скованные одним одиночеством - Гороскоп дня

О свободолюбии, независимости и одиночестве рожденных 15 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Существуют законы вселенские и законы местечковые, по каким законам живет человек — зависит от масштаба его мироощущения", — так обозначил свое мироощущение легенда советской и российской рок-музыки, лидер группы Nautilus Pompilius рожденный сегодня Вячеслав Бутусов (фото). О свободолюбивой и одинокой Формуле небес героев 15 октября расскажем подробнее.

Весы, рожденные сегодня, отстаивают свою независимость во всех сферах — будь то в семье, социальном кругу, организации. Они могут быть ведущими актерами в великом спектакле жизни, но могут также играть важную роль в качестве комментатора или руководителя. Рожденные в этот день способны оказывать сильное личное влияние на окружающих либо непосредственно, либо через свою работу.

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой…

Так обозначил свою формулу родившийся сегодня выдающийся русский поэт Михаил Лермонтов (фото), вошедший в историю мировой литературы как поэт и писатель созданного им же стиля "разочарования". В формуле жизни Михаила Лермонтова нюансы Формулы небес родившихся 15 октября раскрываются с необыкновенной точностью. Вот как об этом пишет поэт Иннокентий Анненский: " …Лермонтов любил жизнь по-своему… без экстаза и без надрыва, серьезно и целомудренно. Он не допытывался от жизни ее тайн и не донимал ее вопросами. Лермонтов любил жизнь такою, как она шла к нему: сам он к ней не шел. И чувство свободы, и сама гордая мысль учили его, что надо быть равнодушным там, где он не может быть сильным".

"Что не убивает меня, то делает меня сильнее", — произнес однажды пришедший сегодня в наш мир немецкий философ Фридрих Ницше. Ницше не был профессиональным философом, скорее мыслителем, поэтом, филологом. В его подходе практически отсутствовала логика — была только страсть настоящего творчества. Ницше никогда не призывал толкать слабого. Более того, его теория сверхчеловека подразумевала не торжество одних над другими, а победу творческого начала над разрушительным животным. По сути, Ницше полностью отрицал агрессию. В представлении его Формулы небес человек мог преодолеть только самого себя. И в этом прекрасен Ницше, говорящий: "И если у тебя нет больше ни одной лестницы, ты должен научиться взбираться на собственную голову. Как же иначе хотел бы ты подняться выше?"

Люди, окружающие героев дня сегодняшнего, всегда с большой готовностью выслушивают их мнения и советы… Это накладывает на рожденных в этот день большую ответственность — они не должны пользоваться своим магнетизмом, чтобы сбить других с прежде выбранного пути или же в иных корыстных целях. Люди, чей день рождения — 15 октября, неизбежно становятся лидерами, но особого рода. Они не борцы за идею, их вклад скорее в оценке ситуации либо в том примере, который они показывают, но никак не в разработке общего плана операции.

Некоторые из рожденных 15 октября становятся хорошими партнерами и сотрудниками, но чаще они предпочитают трудиться в одиночку или же в качестве достаточно автономного члена команды: им, как никому, нужна свобода перемещения, исследования, открытий.

Таким "одиноким парусом" плыл по жизни рожденный сегодня замечательный русский предприниматель и меценат Савва Мамонтов (фото). Получив в наследство от отца акции железнодорожной компании, Савва стал активно заниматься железнодорожным строительством. Пик его предпринимательской деятельности пришелся на последнее десятилетие XIX века, когда он начал осуществлять Северный железнодорожный проект, построив дорогу Москва — Архангельск. К сожалению, Мамонтов не сумел вовремя расплатиться с кредиторами и за долги был заключен в Таганскую тюрьму. Суд оправдал предпринимателя, но Мамонтов был признан банкротом.

Савва Мамонтов вошел в историю русского искусства как меценат и покровитель художников и артистов. Благодаря его щедрой поддержке мир узнал художников Валентина Серова, Константина Коровина, Виктора Васнецова, а также легендарного певца Федора Шаляпина.

Весы, рожденные 15 октября, могут быть весьма противоречивыми личностями, способными заводить других. Происходит это, как правило, потому, что они привлекают внимание окружающих, открыто высказывая, что думают.

В то же время для них существует опасность вызвать активное неприятие со стороны людей, знающих их, пусть даже не близко. Такая негативная реакция может стать причиной постоянно повторяющихся стрессов, способных довести их до нервного срыва.

Дело в том, что рожденные 15 октября, будучи "одинокими парусами" по своей сути, в реальной жизни не любят долго оставаться в одиночестве. Для них необходимость покинуть общество или прятаться по каким-то причинам — на самом деле, настоящее наказание и ссылка. Бурная сторона характера героев сегодняшнего дня провоцирует со стороны окружающих награждение их такими эпитетами, как "сенсационалист, думающий лишь о привлечении к себе внимания", или "эгоист".

И все же таланты наиболее ярких представителей дня сегодняшнего столь велики, а познания столь обширны, что они либо избегают подобных обвинений, либо презирают их. Однако рожденные сегодня должны опасаться чрезмерной уверенности в себе, а также высокомерия. Им не стоит думать, что удача всегда с ними, — это может привести к очень печальным последствиям, как это произошло в жизни Михаила Лермонтова, Саввы Мамонтова и многих других одаренных людей сегодняшнего дня.

Научившись управлять своей нелюдимой формулой, рожденный сегодня одесский писатель Илья Ильф встретил однажды своего соавтора Евгения Петрова и создал бессмертного Остапа Бендера и романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок".

Весь трагизм своего свободного одиночества излил на страницах легендарного романа "Крестный отец" американский писатель Марио Пьюзо.

О роли и харизме менеджера написал свой прекрасный автобиографический роман президент автомобильных корпораций Ford и Сhrysler, американский предприниматель Лидо Энтони Якокка (фото).

Много лет помогает разбираться в детской Формуле небес рожденный сегодня замечательный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

А завершить сегодняшнюю формулу талантливых одиночек мне бы хотелось фразой рожденного сегодня английского писателя Чарльза Перси Сноу, в которой сказано все о рожденных сегодня: " Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве. Но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками. Конец пути всегда обрывается во мраке: каждого встречает смерть один на один".

На фото: Михаил Лермонтов

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