Знак зодиака 10 мая: знаменитые Тельцы

Об огромной воле, вере в успех, убедительности и соблазнительности рожденных 10 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Творческие ремесленники

Тельцы, рожденные 10 мая, смело могут быть названы творческими ремесленниками. В отличие от традиционных для этого знака ремесел, где золотые руки Тельцов творят чудеса (кулинария, дизайн, графика, скульптура, ювелирная индустрия), сегодня пришли в наш мир творцы-интеллектуалы. Сразу два больших "киношника" посетили наш мир 10 мая — французский продюсер и предприниматель Леон Гомон и один из самых успешных кинопродюсеров за всю историю Голливуда Дэвид Селзник.

Рожденные 10 мая способны добиваться наивысших результатов в своей деятельности, но, как правило, они предпочитают трудиться соло, а не в качестве командных игроков. Если они оказываются в роли учителя (в широком смысле этого слова), то учить они стараются примером, причем собственным, хотя ученикам порой бывает трудно следовать ему. Яркая индивидуальность рожденных 10 мая обусловлена не только их оригинальными идеями и мыслями, но и тем, как они доносят их до окружающих.

Леон Гомон

Леон Гамон, как и положено Тельцу с "золотыми руками", в начале своей карьеры усовершенствовал свой хронофотограф и начал строить фотомастерские на улицах Парижа. В 1905 году он оборудовал на одной из парижских улиц помещение, специально предназначенное для съемок и снабженное лучшей электроаппаратурой, которое явилось прототипом первой большой киностудии.

Так Гамон становится одним из основоположников мирового кинематографа. Современники писали о продюсере:

"Леон Гомон был предпринимателем, обладающим огромной волей и верой в успех благодаря приложенным усилиям. Он ничего не делал как-нибудь, слегка, но всегда рассчитывал меру риска и свои следующие шаги. Он обладал настоящим даром вдохновителя".

Дэвид Селзник

Ничего не делал в жизни как-нибудь и также обладал огромной волей и верой в успех космический собрат Леона Гамона американский кинопродюсер Дэвид Селзник. И его достижения говорят сами за себя — он обладатель двух премий "Оскар" за "Лучший фильм" (и единственный в истории победитель в этой категории, получавший награду два года подряд).

Его стараниям и таланту кинематограф обязан появлению на свет в 1939 году фильма "Унесенные ветром", который вот уже скоро 100 лет во всех опросах занимает первое место как лучший фильм в истории мирового кинематографа. А следующий "Оскар" продюсер получил вместе с режиссером Альфредом Хичкоком за фильм "Ребекка".

Тельцы, чей день рождения — 10 мая, слепо преданы своим представлениям о чести.

К тому же они предпочитают действовать сообразно своим жизненным установкам, даже если они расходятся с общепринятыми. Зачастую обладая огромным физическим обаянием, они очень убедительны и даже соблазнительны.

Люди одаренные, они весьма щепетильно относятся к судьбе, полностью признавая ее направляющую роль в жизни человека. Они не пытаются ввязываться в ожесточенные битвы против сил, которые на данном этапе определяют путь развития общества. Они словно инстинктивно чувствуют, когда следует идти вперед, а когда выгоднее обойти препятствие.

Гейдар Алиев

"Подлинную духовность нельзя купить ни за миллионы, ни за миллиарды. Но люди, лишенные духовности, ничего не стоят в обществе, даже если у них есть миллионы и миллиарды", — так утверждал президент Азербайджана Гейдар Алиев, пришедший 10 мая в наш мир.

Так утверждал и так действовал на благо своей страны.

Обладая великолепной интуицией (которая для них является доминирующим элементом в познании мира), люди, чей день рождения — 10 мая, повинуются только ей и, как правило, оказываются правы. Рожденным 10 мая следует тщательно взвешивать последствия своих действий. Слишком часто они теряют из виду глобальную цель. Кроме того, на непродуманные шаги их толкает импульсивность. Им стоит почаще напоминать себе об интересах той группы, к которой они принадлежат. Однако это не означает, что рожденные 10 мая — личности эгоистичные, они просто чересчур поглощены собой. Вот почему для них полезна любая деятельность, способная ослабить самоизоляцию.

Огюстен Жан Френель

Всю свою жизнь работал в одиночестве рожденный 10 мая французский физик Огюстен Жан Френель. Он жил в трудных материальных и бытовых условиях и не имел лаборатории и достаточных средств на покупку оборудования. Но Формула небес "золотых рук" Тельца позволяла ему мастерить приборы из простейших доступных приспособлений, и с помощью этих "самоделок" ученый делал высокоточные измерения. Основные работы Френеля посвящены физической оптике. В 1818 году Френель разработал теорию дифракции света и изобрел несколько новых приборов — зеркала Френеля, бипризма Френеля и линза Френеля. Имя ученого внесено в список величайших ученых Франции.

Гаспар Монж

Своими физическими, химическими и оптическими опытами вошел в историю еще один французский ученый пришедший 10 мая в наш мир Гаспар Монж. Ученый стал автором учебников по практической механике и теории машин. Его учебники переиздавались неоднократно в течение десятилетий и переводились на множество языков.

Во время Французской революции Комитет общественного спасения поручает Монжу организовать производство пороха, стали, литье пушек и изготовление ружей. Его талант ученого, разносторонние знания и поразительная работоспособность позволяют ему с успехом в кратчайшие сроки справиться со всеми поставленными задачами. Для получения необходимой для изготовления пороха селитры Монж нашел и популярно изложил способы добычи ее из земли в хлевах и погребах. Он организовал новые литейные мастерские и разработал способы выплавки стали, сменил технологию изготовления ружей и организовал их выпуск до тысячи штук в день только в Париже.

Среди выдающихся открытий Монжа нельзя не отметить также его трактат "Начертательная геометрия", где ученый сформулировал основные принципы этой новой науки.

Природная одаренность Тельцов, рожденных 10 мая, не вызывает сомнений. Но время от времени они нуждаются в корректировке курса своего движения.

Порой они не видят целостной картины происходящего вокруг них, поэтому крайне важно, чтобы рядом всегда находились друзья, способные подтолкнуть к принятию верных решений. Чем реже рожденные 10 мая будут чувствовать свое одиночество, тем больше пользы они смогут принести обществу. Моральная поддержка со стороны других является залогом их благополучия.

Марина Влади

Бегством от одиночества пронизана вся жизнь рожденной сегодня замечательной французской актрисы Марины Влади, отмечающей сегодня свой 80-летний юбилей. "Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей, — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников", — так недавно сказала Марина Влади в одном из своих интервью.

Ну а рожденные 10 мая просто любят и творят. И благодарят свою Формулу небес за эту возможность. И любят и ценят жизнь.

Юлия Друнина

А строчки рожденной сегодня замечательной поэтессы Юлии Друниной лишь яркое тому подтверждение:

Что любят единожды — бредни, Внимательней в судьбы всмотрись. От первой любви до последней У каждого целая жизнь.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 10 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 3, 14, 24, 30

Февраль: 1, 12, 21, 24, 27

Март: 5, 25, 27

Апрель: 3, 4, 11, 12, 13

Май: 7, 11, 12, 22

Июнь: 2, 20, 26

Июль: 2, 9, 21, 22, 24

Август: 11, 12, 22, 23, 26

Сентябрь: 4, 10, 11, 17, 29

Октябрь: 7, 17, 21, 26

Ноябрь: 2, 3, 17

Декабрь: 3, 9, 15, 20, 22

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