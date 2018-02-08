Поумнеть можно... за неделю

Острота ума — это цель, к которой стремятся многие. Умные люди во все времена пользовались уважением и популярностью.

Способность быстро принимать правильные решения, знать ответы на все вопросы, умение поддержать любую беседу — вот, пожалуй, основные характеристики умного человека.

Начните становиться умным с понедельника

Многие полагают, что это качество человека предопределяется его генетическим кодом. И если на генетическом уровне заложено, что человеку не суждено быть умным, то изменить это практически невозможно. Однако последние исследования, проведенные в рамках программы "Би-би-си", опровергают это мнение.

Ученые установили, что если смотреть программы, в которых проверяют эрудицию участников, играть в интеллектуальные настольные игры и принимать душ с закрытыми глазами, то уже через неделю можно поумнеть примерно на 40%.

Но дело даже не только в этих трех упражнения. В ходе исследований ученые выяснили, что даже незначительные изменения в нашем образе жизни могут привести к серьезным улучшениям работы мозга. Исследователи пришли к выводу, что комбинация методик, основанных на:

здоровом питании,

физической активности,

полноценном сне,

выполнении умственных упражнений — решении логических задач и головоломок —

в значительной степени улучшает работу мозга, прибавляет уверенности в себе и помогает принимать правильные решения.

Как же мы на практике можем изменить наш образ жизни и улучшить тем самым наши умственные способности? Начните с понедельника…

Понедельник

Попробуйте доехать до работы другим путем. Если вы обычно добираетесь на своем автомобиле, то сделайте то же самое, но на общественном транспорте или, если это возможно, пешком.

Вторник

Найдите в словаре незнакомые вам слова, узнайте их значение и постарайтесь их употреблять в своей речи в течение дня.

Среда

Посетите какое-нибудь общественное заведение (ресторан, клуб, кинотеатр) и попробуйте там с кем-нибудь познакомиться.

Четверг

Встретьтесь после работы со своими старыми друзьями.

Пятница

Постарайтесь воздержаться от употребления кофе и спиртных напитков. Посмотрите по телевизору какую-нибудь развивающую программу.

Суббота

Почистите зубы другой рукой и примите душ с закрытыми глазами

Воскресенье

Займитесь решением кроссвордов или других головоломок. Совершите короткую прогулку на свежем воздухе.

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