Грациозная походка для хорошего самочувствия и настроения

Царственной осанке, красивой походке манекенщиц на подиуме можно позавидовать. О том, как придать своим движениям подобную легкость, грациозность, рассказывает художественный руководитель московской школы демонстраторов одежды "Бурда Моден" Валерий Янцев.

Красивая осанка и походка делают женщину более привлекательной

Красивая осанка и походка не только делают женщину более привлекательной. Они важны и для хорошего самочувствия. Ведь идеальная осанка — это правильное, здоровое положение позвоночника. А позвоночник, как известно, отвечает за работу всех органов и систем человеческого организма. Грациозная же походка предполагает правильную постановку стоп, что не позволяет развиться плоскостопию, косолапости. Так что выработать правильную осанку и походку стоит каждой женщине, даже если она не собирается идти в манекенщицы.

В нашу школу, к примеру, часто обращаются девушки, которые не обладают данными модели, да и не собираются работать на подиуме, а просто хотят, что называется, "поставить" осанку, научиться правильно ходить. И мы их принимаем. Однако сразу хочу сказать, если проблемы с походкой и осанкой связаны с

остеохондрозом,

искривлением позвоночника

или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата,

только моими рекомендациями здесь не обойтись: исправить положение без помощи врача не удастся. А вот те, у кого не слишком изящные движения — дело привычки, могут справиться самостоятельно. Всё, что вам понадобится, — терпение и целеустремленность. Ведь вредную привычку — неправильно держать корпус — заменить на полезную быстро не получится. Придется постоянно себя контролировать — а все ли я делаю верно? Расслабиться и считать, что цель достигнута, можно только тогда, когда вы почувствовали, что красиво ходить и держаться получается само собой.

Правильную походку освоить легче, чем добиться идеальной осанки

Начнём с того, что попроще. В нашей школе преподают две походки:

одну — для работы на подиуме,

другую — для повседневной жизни.

Разница между ними не очень большая — в основном она заключается в движениях бедер. Но если вы хоть однажды видели показ мод, то поймете: профессиональная походка, которая на подиуме выглядит шикарно, где-нибудь на продуктовом рынке будет неуместной и даже вульгарной. Большинству женщин подиумный шаг никогда не пригодится. Поэтому я дам рецепт красивой походки на каждый день.

Прежде всего, пока не освоите правильную походку, возьмите себе за правило не ходить быстро. Если вы почти бежите, анализировать свои движения просто нет времени. А когда человек ходит не спеша, он имеет возможность сосредоточиться на том, что и как он делает. Поэтому отправляясь на работу, выделите себе время на дорогу с запасом.

Красивая постановка стопы — носки немного развернуты в разные стороны. Идеальная линия движения для женщины — когда пяточки идут как бы по одной прямой. Вышагивать "восьмеркой", то есть взахлест, некрасиво. И широко ставить ноги при ходьбе не нужно, если вы, конечно, не репетируете мужскую походку.

Ну что, нелегки первые шаги? Это еще не все. Важный момент — вперед сначала движется нога, а потом уже корпус. Ни в коем случае не наоборот. А то походка будет не плавной, спокойной, а рывками. Может возникнуть и другая ошибка — при каждом шаге вы начнете слегка подпрыгивать. Длина шага должна равняться длине вашей необутой стопы. Вам кажется, что в этом случае походка будет семенящей? Ничего подобного. Стоит только попробовать, и вы поймете, что ходить так очень удобно. Тем более что при более широком шаге неизбежно возникнут толчки корпусом, скачки головой вверх.

Походка на шпильках

Упражнения для прямохождения

Упражнения следует делать перед зеркалом, чтобы можно было отслеживать, прямо ли вы стоите, верно ли выполняете все движения. Каждое упражнение нужно повторять не менее 10 раз. Встаньте ровно, ноги поставьте вместе или на ширине плеч, руки свободно опущены.

Упражнение 1 . Сначала поднимаем одно плечо как можно выше, фиксируем его в этом положении. Потом то же проделываем другим плечом. Затем опускаем то плечо, которое подняли первым, после — другое. Работают только плечи. Голову не опускаем, корпус не наклоняем.

Упражнение 2. Сразу оба плеча перемещаем вперед, потом назад. Плечи старайтесь не поднимать. Спина прямая.

Упражнение 3. Совмещаем движения плечами с наклонами. Плечи вперед — наклон вперед. Плечи назад — наклон назад. Таким образом, вместе с мышцами плечевого пояса разрабатываются еще и мышцы спины.

Упражнение 4. Теперь движения в противофазе. Плечи вперед — наклон назад. Плечи назад — наклон вперед.

Упражнение 5. Сложенные вместе ладони опускаем перед собой. Ребра ладоней прижаты к телу. Не размыкая ладоней плавно поднимайте руки как можно выше. При этом ладони как бы прочерчивают линию в центре корпуса, руки сгибаются в локтях. Плечи старайтесь не задирать. Затем медленно опускаем руки, не отрывая ладони друг от друга и от тела.

Упражнение 6. Повторяем предыдущее упражнение, только ладони смыкаем за спиной.

Упражнение 7. Прямые руки отводим назад, чтобы они были перпендикулярны туловищу. Из этого положения медленно поднимаем руки как можно выше — не сгибая ни их, ни корпус.

Ходить на высоких каблуках — особая наука

С моей точки зрения, освоить ее стоит каждой. Особенно если женщина планирует сделать карьеру. Ведь ни на официальных мероприятиях, ни на торжественных приемах в кроссовках или шлепанцах не появишься. Строгий костюм, так же, как и вечерний наряд, немыслимы без элегантных туфелек на высоком каблуке. Правда, нужно сделать одну оговорку. При плоскостопии, варикозном расширении вен ног или большом избыточном весе высокий каблук вызывает сильный дискомфорт, а иногда и болезненные ощущения. Поэтому обладательницам этих проблем придется ограничиться низким каблучком. Для всех остальных научиться красиво двигаться на шпильках — вполне выполнимая задача. Только если каблук не слишком высок.

Девушкам, чей рост не превышает 170 см, не стоит носить каблуки высотой больше 10 см. И еще сразу хочу предупредить: даже если вы научитесь или умеете очень грациозно ходить на высоких каблуках, постоянно щеголять в такой обуви не рекомендую. Могут начаться проблемы с позвоночником, развиться плоскостопие. Помимо того, создается постоянная нагрузка на икроножные мышцы, что приводит к их увеличению и ухудшению формы ног.

Четыре ошибки при хождении в обуви на каблуках

Тем, кто никогда еще не ходил в обуви на каблуках, советую первые шаги делать очень медленно. Можно даже слегка опираться рукой о стенку, чтобы не упасть. Теперь об ошибках, которые чаще всего совершают, встав на высокий каблук, и о том, как их избежать.

Некоторые в обуви на высоком каблуке наклоняют корпус вперед. Чтобы не допустить этого, не разуваясь, встаньте у стены и проведите тест на сутулость, как было описано выше. Постарайтесь запомнить и сохранять правильное положение корпуса при ходьбе. На каблуках вы или нет, нужно сохранять красивую осанку.

На высоких каблуках чисто физиологически проще ходить косолапя. Внимательно следите за тем, чтобы ставить ступни носками врозь, а не внутрь.

В обуви на очень высоком каблуке зачастую не ставят ногу сначала на пятку, а наступают сразу на всю стопу. Но красивее, если все-таки каблук встает раньше — пусть на долю секунды.

О том, что наступать сначала на носок, а потом на пятку не следует, и говорить нечего — такая походка смотрится странно. Очень многие в туфлях на шпильках ходят на полусогнутых ногах. Запомните: та нога, на которую вы в данный момент перенесли центр тяжести, должна быть прямой. Кстати, имея сильные ноги, легче ходить на высоких каблуках. Но все-таки заниматься такими видами спорта, которые дают большую нагрузку на ноги, не нужно. Это приведет к тому, что мышцы сильно разовьются, увеличатся в размерах и испортят плавную линию ноги.

И в заключение хотелось бы сказать, что зачастую некрасивая походка, сутулость развиваются от неуверенности в себе. Типичный пример — высокая девушка непроизвольно сутулится, комплексуя среди тех, кто ниже ростом. Своим ученицам я всегда говорю: каждая из вас прекрасна и неповторима. Повторяйте это про себя почаще. От таких мыслей плечи сами собой расправляются, походка становится более уверенной.

Андрей Барсуков

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.