Противопоказания современных методов контрацепции

Сегодня на рынке масса противозачаточных средств. Кому не следует ими пользоваться? Консультирует врач гинеколог-эндокринолог гинекологического кабинета Центра современной медицины и красоты в Москве Ольга Иосифовна Сикирина .
Есть женщины, которым нельзя принимать даже самые хорошие современные контрацептивы. Гормоны есть гормоны, и при некоторых заболеваниях их прием опасен. Больше "запретов" у комбинированных гормональных таблеток, которые состоят из двух женских гормонов —
С их помощью нельзя предохраняться и лечиться тем, у кого есть серьезные проблемы с сосудами — будь то варикозное расширение вен, мигрени, гипертония или тяжелые сердечные недуги. Если у вас есть склонность к образованию тромбов или нарушена свертываемость крови, о гормональных таблетках не может быть и речи.
также не дают воспользоваться контрацептивами. Дело в том, что гормоны очень нагружают проблемную печень и сгущают желчь. Если больны почки, то гормоны плохо и долго выводятся из организма, и их побочное действие суммируется. А при сахарном диабете прием гормональных таблеток может вызвать сильное ухудшение здоровья. Также избегайте их приема, если имеете гормонально-зависимые опухоли молочных желез, яичников или эндометрия.
Немедленно прекратите прием таблеток, если в первые дни возникла необычно сильная головная или сердечная боль. Повысилось артериальное и внутричерепное давление или резко упало зрение, понизился слух. Оставьте таблетки и тогда, когда развилась желтуха, начался сильный зуд или участились эпилептические припадки. Подобные явления говорят о том, что гормональные таблетки сильно вредят вашему здоровью.
Внутриматочные средства используют только с противозачаточной целью. Никаких лечебных целей у спиралей нет.
Внутриматочная спираль имеет немало недостатков.
Даже медная или серебряная проволочка, предназначенная для защиты беспомощной матки от непрошенных гостей-микробов, не всегда спасает.
Инородное тело в матке также порождает обильную, продолжительную и очень болезненную менструацию. Особенно у чувствительных женщин. Спираль провоцирует и другие неприятные, подчас опасные явления. Кровь при месячных из матки начинает двигаться в брюшную полость, а не наоборот, как задумано природой.
И это может стать причиной внематочной беременности, эндометриоза. Там, где "ножки" спирали упираются в стенки матки, снижается кровоток, а это — идеальное условие для развития миоматозного узла. Кстати, достоверно известно, что процент внематочных беременностей у женщин со спиралями почти в 4 раза выше, чем у остальных.
Есть заболевания, при которых спираль вообще использовать запрещается. Это
А у женщин с рубцовой деформацией шейки матки после родов спираль просто не держится. Ее выталкивают сокращения матки.
В последнее время появились и гормональные внутриматочные средства. Это аналоги обычных спиралей. Ежедневно из спирали выделяется небольшая доза гормона, и это мешает оплодотворению. Гормоны не попадают в кровяной поток, поэтому такие спирали лишены некоторых побочных эффектов, свойственных гормональным таблеткам.
Впрочем, гормональным спиралям хватает и своих недостатков. Мало того, что им присуще все плохое, сказанное о простых спиралях, так они еще и могут провоцировать нарушения менструального цикла. И после того, как гормональную спираль удаляют, только через полгода у 50% женщин восстанавливается способность к рождению детей. Остальные "приходят в себя" целый год. Лично я своим пациенткам не рекомендую использовать гормональные спирали вообще. Или обычная спираль или гормональные таблетки. Последние — предпочтительнее.
Эти средства содержат спермициды — вещества, которые одинаково хорошо обезвреживают и сперматозоидов, и почти всех вредных бактерий и вирусов. Они представлены в виде вагинальных свечей, кремов и тампонов, так что применяются местно.
Химическую контрацепцию могут использовать женщины, которым не подходят внутриматочные и гормональные средства. То же самое относится к недавно родившим и кормящим грудью мамам. А вот женщинам "в положении" такая "химия" противопоказана. Откажитесь от спермицидов, даже если только подозреваете, что беременны.
У довольно мягкой химической контрацепции есть и свои подводные камни. Кремы
и их собратья все же недостаточно хорошо предохраняют от нежелательной беременности. Особенно ближе к середине менструального цикла и во время овуляции. Эти кремы теряют свою активность при контакте с мылом и вообще действуют недолго. При повторной близости нужно наносить новую порцию средства.
А если химические контрацептивы использовать часто, то может нарушиться естественная влагалищная микрофлора. Под действием антисептика полезные бактерии погибают вместе с вредными. И может развиться неприятное явление — местный дисбактериоз. Совсем нельзя использовать эти контрацептивы женщинам с острыми воспалительными заболеваниями наружных половых органов — сначала нужно вылечиться. И тем, у кого появилась аллергия на входящие в состав мазей и кремов кислоты.
Гормональные инъекции, например, Депо-Провера, — это средства длительной контрацепции. Они подходят только рожавшим женщинам или дамам в зрелом возрасте. Инъекция препарата содержит гормон левоноргестрел. Он постепенно высвобождается и поддерживает постоянные концентрации препарата в крови. В этом и заключается контрацептивный эффект уколов.
Основное достоинство метода в том, что женщине не нужно каждый день в одно и то же время принимать гормональные таблетки. Главное — не забывать один раз в 2-3 месяца посещать врача и делать уколы.
Но молодым девушкам, у которых еще не установился менструальный цикл, и женщинам после 40 лет такие инъекции делать нельзя. Ведь они подавляют функцию яичников, и менструации почти прекращаются. Не стоит рисковать и еще не рожавшим женщинам независимо от их возраста. И тем, у кого была внематочная беременность, так как есть риск ее повторения.
К сожалению, действие гормональных инъекций ничем нельзя нейтрализовать. Поэтому если у вас появятся побочные явления, придется терпеть их до окончания "работы" укола. Поэтому, прежде чем делать гормональную инъекцию, обследуйтесь.
Гормональные имплантаты используют женщины, которые больше не планируют иметь детей. Капсулы с гормонами вшиваются хирургом под кожу. Гормоны равномерно высвобождаются через стенку капсулы и поступают в кровоток.
Так же, как и в случае с гормональными таблетками, этот вид контрацепции несовместим с болезнями крови, острыми заболеваниями печени, тромбозом вен и артерий, раком молочной железы. Не стоит решаться на вшивание имплантата, если у вас сильно нарушен жировой обмен. И если случаются кровотечения непонятного происхождения.
Гормональные имплантаты ни в коем случае нельзя применять молодым нерожавшим женщинам. Слишком высок риск, что у них не восстановится менструальная функция, а следовательно, и способность к деторождению.
Идеального контрацептива не существует. Если мы предотвращаем физиологическую особенность женщины — беременность, то обязательно будут побочные явления. Чтобы свести их к минимуму, подбирайте контрацептивы вместе с хорошим врачом.
Наталья ДАЛЬНЕВА
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