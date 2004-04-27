Противопоказания современных методов контрацепции

Сегодня на рынке масса противозачаточных средств. Кому не следует ими пользоваться? Консультирует врач гинеколог-эндокринолог гинекологического кабинета Центра современной медицины и красоты в Москве Ольга Иосифовна Сикирина .



Контрацепция. Эффективные и неэффективные методы

Гормональные таблетки

Есть женщины, которым нельзя принимать даже самые хорошие современные контрацептивы. Гормоны есть гормоны, и при некоторых заболеваниях их прием опасен. Больше "запретов" у комбинированных гормональных таблеток, которые состоят из двух женских гормонов —

эстрогена,

прогестерона.

С их помощью нельзя предохраняться и лечиться тем, у кого есть серьезные проблемы с сосудами — будь то варикозное расширение вен, мигрени, гипертония или тяжелые сердечные недуги. Если у вас есть склонность к образованию тромбов или нарушена свертываемость крови, о гормональных таблетках не может быть и речи.

Острые и хронические болезни печени,

почек,

сахарный диабет

также не дают воспользоваться контрацептивами. Дело в том, что гормоны очень нагружают проблемную печень и сгущают желчь. Если больны почки, то гормоны плохо и долго выводятся из организма, и их побочное действие суммируется. А при сахарном диабете прием гормональных таблеток может вызвать сильное ухудшение здоровья. Также избегайте их приема, если имеете гормонально-зависимые опухоли молочных желез, яичников или эндометрия.

Немедленно прекратите прием таблеток, если в первые дни возникла необычно сильная головная или сердечная боль. Повысилось артериальное и внутричерепное давление или резко упало зрение, понизился слух. Оставьте таблетки и тогда, когда развилась желтуха, начался сильный зуд или участились эпилептические припадки. Подобные явления говорят о том, что гормональные таблетки сильно вредят вашему здоровью.

Внутриматочные средства

Внутриматочные средства используют только с противозачаточной целью. Никаких лечебных целей у спиралей нет.

Внутриматочная спираль имеет немало недостатков.

Во-первых, не стопроцентная надежность, а процентов 70-75.

Во-вторых, постоянная "приоткрытость" полости матки служит прямой дорогой для инфекции.

Даже медная или серебряная проволочка, предназначенная для защиты беспомощной матки от непрошенных гостей-микробов, не всегда спасает.

Инородное тело в матке также порождает обильную, продолжительную и очень болезненную менструацию. Особенно у чувствительных женщин. Спираль провоцирует и другие неприятные, подчас опасные явления. Кровь при месячных из матки начинает двигаться в брюшную полость, а не наоборот, как задумано природой.

И это может стать причиной внематочной беременности, эндометриоза. Там, где "ножки" спирали упираются в стенки матки, снижается кровоток, а это — идеальное условие для развития миоматозного узла. Кстати, достоверно известно, что процент внематочных беременностей у женщин со спиралями почти в 4 раза выше, чем у остальных.

Есть заболевания, при которых спираль вообще использовать запрещается. Это

эрозии шейки матки,

хронические инфекции матки и придатков,

злокачественные опухоли тела или шейки матки,

воспаления эндометрия.

А у женщин с рубцовой деформацией шейки матки после родов спираль просто не держится. Ее выталкивают сокращения матки.

В последнее время появились и гормональные внутриматочные средства. Это аналоги обычных спиралей. Ежедневно из спирали выделяется небольшая доза гормона, и это мешает оплодотворению. Гормоны не попадают в кровяной поток, поэтому такие спирали лишены некоторых побочных эффектов, свойственных гормональным таблеткам.

Впрочем, гормональным спиралям хватает и своих недостатков. Мало того, что им присуще все плохое, сказанное о простых спиралях, так они еще и могут провоцировать нарушения менструального цикла. И после того, как гормональную спираль удаляют, только через полгода у 50% женщин восстанавливается способность к рождению детей. Остальные "приходят в себя" целый год. Лично я своим пациенткам не рекомендую использовать гормональные спирали вообще. Или обычная спираль или гормональные таблетки. Последние — предпочтительнее.

Химические контрацептивы

Эти средства содержат спермициды — вещества, которые одинаково хорошо обезвреживают и сперматозоидов, и почти всех вредных бактерий и вирусов. Они представлены в виде вагинальных свечей, кремов и тампонов, так что применяются местно.

Химическую контрацепцию могут использовать женщины, которым не подходят внутриматочные и гормональные средства. То же самое относится к недавно родившим и кормящим грудью мамам. А вот женщинам "в положении" такая "химия" противопоказана. Откажитесь от спермицидов, даже если только подозреваете, что беременны.

У довольно мягкой химической контрацепции есть и свои подводные камни. Кремы

"Фарматекс",

"Патентекс-Оваль",

"Стерилин"

и их собратья все же недостаточно хорошо предохраняют от нежелательной беременности. Особенно ближе к середине менструального цикла и во время овуляции. Эти кремы теряют свою активность при контакте с мылом и вообще действуют недолго. При повторной близости нужно наносить новую порцию средства.

А если химические контрацептивы использовать часто, то может нарушиться естественная влагалищная микрофлора. Под действием антисептика полезные бактерии погибают вместе с вредными. И может развиться неприятное явление — местный дисбактериоз. Совсем нельзя использовать эти контрацептивы женщинам с острыми воспалительными заболеваниями наружных половых органов — сначала нужно вылечиться. И тем, у кого появилась аллергия на входящие в состав мазей и кремов кислоты.

Гормональные уколы

Гормональные инъекции, например, Депо-Провера, — это средства длительной контрацепции. Они подходят только рожавшим женщинам или дамам в зрелом возрасте. Инъекция препарата содержит гормон левоноргестрел. Он постепенно высвобождается и поддерживает постоянные концентрации препарата в крови. В этом и заключается контрацептивный эффект уколов.

Основное достоинство метода в том, что женщине не нужно каждый день в одно и то же время принимать гормональные таблетки. Главное — не забывать один раз в 2-3 месяца посещать врача и делать уколы.

Но молодым девушкам, у которых еще не установился менструальный цикл, и женщинам после 40 лет такие инъекции делать нельзя. Ведь они подавляют функцию яичников, и менструации почти прекращаются. Не стоит рисковать и еще не рожавшим женщинам независимо от их возраста. И тем, у кого была внематочная беременность, так как есть риск ее повторения.

К сожалению, действие гормональных инъекций ничем нельзя нейтрализовать. Поэтому если у вас появятся побочные явления, придется терпеть их до окончания "работы" укола. Поэтому, прежде чем делать гормональную инъекцию, обследуйтесь.

Гормональные имплантаты

Гормональные имплантаты используют женщины, которые больше не планируют иметь детей. Капсулы с гормонами вшиваются хирургом под кожу. Гормоны равномерно высвобождаются через стенку капсулы и поступают в кровоток.

Так же, как и в случае с гормональными таблетками, этот вид контрацепции несовместим с болезнями крови, острыми заболеваниями печени, тромбозом вен и артерий, раком молочной железы. Не стоит решаться на вшивание имплантата, если у вас сильно нарушен жировой обмен. И если случаются кровотечения непонятного происхождения.

Гормональные имплантаты ни в коем случае нельзя применять молодым нерожавшим женщинам. Слишком высок риск, что у них не восстановится менструальная функция, а следовательно, и способность к деторождению.

Идеального контрацептива не существует. Если мы предотвращаем физиологическую особенность женщины — беременность, то обязательно будут побочные явления. Чтобы свести их к минимуму, подбирайте контрацептивы вместе с хорошим врачом.

Наталья ДАЛЬНЕВА