Технология домашнего маникюра: основные правила

В нынешнем сезоне в маникюрной моде мирно уживаются самые контрастные тенденции. Выберите, что вам больше подходит. Подсказывает мастер по маникюру и педикюру из Москвы Ада Чугаева.

Руки всегда на виду. Чтобы они были в ухоженном состоянии, им следует уделять внимание. Вполне достаточно одного раза в неделю.

Шесть этапов домашнего маникюра

Для самостоятельного маникюра вам понадобятся:

Маленькие ножницы, если ногти мягкие, или кусачки, если ногти крепкие. Миниатюрные щипчики для ногтевой кожицы. Деревянная палочка: плоская с одной стороны и острая — с другой. Пилочки. Щетки для ногтей.

Первый этап — форма ногтей

При помощи ножниц или кусачек придайте ногтям желаемую длину и форму. Затем подпилите ногти пилочкой. Не забывайте, что подпиливают ногти всегда в одном направлении — с боков к середине. Пилка по отношению к ногтю находится под прямым углом. Уголки не следует подпиливать глубоко.

Придавая ногтям форму, помните о небольших оптических хитростях:

прямоугольные ногти не должны быть слишком длинными, а их кончики следует слегка закруглить;

треугольные ногти с широким основанием подпиливают овально;

длинные ногтевые пластины желательно подпиливать покороче.

Второй этап — размягчение кожицы кутикулы

Для размягчения кожицы кутикулы у основания ногтя погрузите кончики пальцев в теплую мыльную воду минуты на три. Перед "водной процедурой" можно смазать основания ногтей мягким жидким мылом или специальной жидкостью Cuticle Remover.

Третий этап — удаление излишков кожицы

Размягченную ногтевую кожицу промокнуть насухо и аккуратно сдвинуть вниз деревянной палочкой. Излишки кожицы удалить острыми щипчиками или срезать маникюрными ножницами с загнутыми краями.

Четвертый этап — промывание ногтей

Промыть ногти щеткой под струей воды. Эта процедура очистит ногти, удалит остатки ногтевой кожицы. Кроме того, она является отличным массажем, который укрепляет ногти и обеспечивает их хорошим кровообращением.

Пятый этап — "отбеливание" ногтей

Нередко ногти, постоянно покрытые лаком, изменяют свой природный цвет. Для "отбеливания" вдавите ногти в мякоть половины лимона. Через 3-5 минут промойте руки водой.

Шестой этап - пропитка ногтей кремом или маслом

Маникюр в домашних условиях

Пропитайте ногти кремом или маслом. Втирайте подушечкой большого пальца мелкими круговыми движениями, начиная от корня ногтя до его кончика. Теперь ваши ногти готовы к украшению их лаком. Проверьте, не осталась ли на ногтевых пластинах жирная пленка. Чтобы убедиться в этом, "пройдитесь" по ногтям ватным тампоном, смоченным жидкостью для снятия лака.

Какой цвет лака выбрать?

Подбирая лак, следует учитывать не только вкус и ваши цветовые пристрастия, но и цвет кожи рук. Для смуглой кожи подойдут все теплые цвета:

оранжевый,

медный,

бордовый.

Нежность розоватой кожи оттенят розовые цвета всех оттенков и кораллово-красноватый лак. Для бледной "оливковой" кожи предпочтительнее матовые оттенки белого, розового и красного.

Наиболее стойкая лакировка — как минимум в три слоя. Причем самый первый — основа — первоначально должен полностью высохнуть. Лак-основа защищает ногти от пожелтения, поэтому он крайне необходим при использовании темных и ярких лаков. К тому же основа "сглаживает" шероховатости ногтевых пластин, облегчая равномерное распределение цветного лака.

Цветной лак, нанесенный в один или два слоя, покрывается верхним защитным лаком. Он прозрачен и защищает цветной лак от выгорания и отслаивания. Все флакончики тщательно закрывайте сразу после использования. Пока лак стоит открытым, растворитель испаряется, и лак густеет.

Края широких прямоугольных ногтей следует оставлять бесцветными, покрывая цветным лаком только середину. Широкое основание ногтя тоже не закрашивается полностью. Ногти с маленькой поверхностью следует отрастить подлиннее и закрасить полностью. Таким ногтям противопоказаны темные и яркие лаки.

Весело, броско, необычно

Эстетика украшений ногтей постепенно возвращается к гладким однотонным ногтям самых разнообразных цветов и оттенков, за исключением, пожалуй, только матово-белого.

Заметно сдали свои позиции разноцветные ногти. Они остались лишь признаком молодежной моды. Разноцветные ногти теперь не актуальны для "взрослых женщин", которые перешагнули рубеж двадцати пяти лет.

разноцветные ногти

Рисунки на ногти наносятся цветными лаками или специальными красками при помощи тончайших кисточек или заостренных деревянных палочек типа зубочисток. В домашних условиях удобнее воспользоваться наклейками для ногтей, которые приклеиваются к ногтям согласно инструкции. Разрисованные ногти на работе или тем более на деловых переговорах считаются признаком дурного тона. А вот для праздничных вечеров или для походов в гости — они отлично подходят.

Для ночной вечеринки покройте ногти в два слоя синим лаком серебристого или полуночного оттенка; нарисуйте черным или серебряным лаком абстрактные картинки — звездочки, елочки, полумесяцы; покройте разрисованные ногти прозрачным лаком или лаком с блестками. Для дневного застолья в солнечную погоду используйте мотивы цветов: тюльпаны, незабудки, листья, подсолнухи. Эти рисунки лучше наносить на фон из лака желтых оттенков.

Торжество

Если вы собираетесь на торжественный прием, то подойдет сине-белый пейзаж. Основание ногтя покройте белым лаком, середину — голубым, кончик — синим. Приставьте зубочистку к границам цветовых полос и круговыми движениями "перемешайте" еще не высохший лак в виде волн-завитков. На две-три ногтевые пластины наклейте камешки или нанесите точки из серебряного блеска. Можно добавить черные звездочки или кораблики. Покройте всю композицию прозрачным лаком.

Молодежная вечеринка

Для веселых молодежных вечеринок, театра или ночного клуба стоит посыпать ногти сверкающим блеском и на один ноготь каждой руки наклеить по перышку. Они приклеиваются следующим образом: на непросохший второй слой лака аккуратно накладывается перышко и держится до высыхания. Затем на ноготь наносится блеск и бесцветный лак. Не забывайте — ногти с перышками нельзя мочить, иначе руки приобретут "облезлый" вид. В завершение замечу, что вечной классикой по-прежнему считается форма ногтей, когда они чуть выступают за подушечки пальцев, мягкой овальной или квадратной формы. Эта элегантная форма ногтей и их средняя длина удобны, красивы и изысканны.

Совет

Не увлекайтесь полировкой ногтевых пластин при помощи баффов — пилочек для полировки, которые сглаживают поверхности ногтей и придают им блеск. Частое и неумеренное их использование истончает ногтевые пластины.

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