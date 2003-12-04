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Автор Петр Дерябин

Шесть способов сохранения причёски под шапкой

Здоровье » Красота » Техника красоты

Порой рискуя простудиться, женщины пренебрегают шапкой, ведь она портит причёску. Но если правильно выполнить укладку и верно подобрать головной убор, можно сохранить и красоту, и здоровье. Рассказывает стилист московского салона красоты "Юнком" Юлия Сипягина.

Шесть способов сохранения причёски под шапкой

После того как прическа побывала в "объятиях" головного убора, от кропотливо выполненной укладки, как правило, не остается и следа. Шапка приминает волосы — скрадывает объем прически. Но отказаться от шапки в зимнюю стужу, значит наверняка простудиться. Как быть? Во-первых, нужно подобрать головной убор, который бы "относился" к прическе бережно. А во-вторых, стоит научиться выполнять стойкую укладку — такую, которая бы не особенно деформировалась под шапкой.

Эти шесть советов помогут вам справиться и с первой задачей и со второй.

Комфортный платок

Прежде всего, шапка не должна мешать циркуляции воздуха. Иначе кожа головы будет потеть. А влага — первый враг укладки. Да и простудиться можно. Головной убор не должен быть слишком тесным. В противном случае прическа быстро деформируется. Помимо прочего, сдавливающий голову убор будет затруднять кровообращение, что может привести даже к выпадению волос.

Шарфы, платки, капюшоны в этом смысле безопасны. Шарф и платок всегда можно завязать так, чтобы было удобно, а капюшон вообще плотно к голове не прилегает. Очень важно, чтобы шапка не была излишне теплой. Иначе влага, выступившая на коже головы, испортит прическу и спровоцирует простуду. В помещениях и метро головной убор желательно снимать.

Лёгкая химия

Чтобы волосы под шапкой сохраняли объем и не засаливались, стоит сделать легкую химическую завивку. Она будет практически незаметна, но послужит хорошей основой под укладку. После химической завивки волосы приподнимутся у корней — а значит, прическа дольше будет держать объем. Недавно появившаяся альтернатива химии — долговременная укладка. После этой салонной процедуры волосы становятся послушными и долго сохраняют форму, которую вы им придали с помощью фена или бигуди.

Окрашивание "под шапку"

Окрашенные или осветленные волосы, так же как и химически завитые, слегка приподнимаются у корней и лучше "запоминают" укладку. Причем, такой эффект дает как изменение цвета всей массы волос, так и осветление отдельных прядей — мелирование. Но окрашивание поможет сохранить прическу под шапкой только в том случае, если выполнять его регулярно — не реже чем раз в полтора месяца. Ведь отрастая, волосы в прикорневой зоне снова начинают прилегать к коже головы — пряди утрачивают объем и быстрее засаливаются. Цвет постепенно покидает волосы, отчего они становятся тоньше. Чтобы это произошло как можно позже, стоит использовать специальный шампунь, который сохраняет цвет волос. Сегодня многие фирмы предлагают такую продукцию.

Правильный уход

Здоровые волосы всегда лучше держат форму. И даже если шапка все же нанесла вред укладке — ухоженные волосы своим блеском спасут положение. Основное правило ухода за волосами: шампунь подбирается по проблеме кожи головы, а ополаскиватель — по проблеме волос.

Волосы под шапкой
Волосы под шапкой

Мусс или пенка

Если волосы окрашены или "отведали" химической завивки, выполнить на них стойкую укладку не составит большого труда. Тем, кто предпочитает объемные прически, стоит взять на вооружение мусс для прикорневого объема. Состав наносят на волосы в пределах 10 сантиметров от кожи головы — затем выполняется укладка феном. Если пышные волосы вам не по вкусу — подойдет пенка. Ее наносят, отступив от кожи головы на 7 сантиметров, затем волосы накручивают на бигуди или укладывают феном. Чтобы шапка прическе была не страшна, укладку выполняйте только на влажных после мытья волосах. Высохшие пряди плохо "запоминают" форму, которую им придали.

Екатерина ДМИТРИЕВА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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7 советов как сохранить укладку и объем под шапкой?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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