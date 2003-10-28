«Компьютерные» болезни и их профилактика

Какие недуги могут развиться у тех, кто активно работает за компьютером? И как избежать этих неприятностей? Советует кандидат медицинских наук Владислав Владимирович Александров.

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Шведские стандарты безопасности

— Самой опасной частью компьютера является его "лицо", то есть монитор. Еще в 80-х годах ученые начали разрабатывать параметры безопасности компьютерной техники.

Самое широкое распространение получили стандарты требований, принятые шведской федерацией профсоюзов, — ТСО. На сегодняшний день существуют ТСО — 92, '95 и '99, что соответствует годам их "выхода в свет". Самыми жесткими стандартами считаются, конечно же, ТСО'99.

Производители, чья продукция отвечает всем шведским требованиям, гордо украшают свои мониторы специальными метками. Поэтому, если один из углов монитора украшен ярким кружочком, на котором значится аббревиатура "ТСО'99", это свидетельствует о самом высоком на сегодняшний день стандарте безопасности.

Если такой метки нет, то стоит заглянуть в паспорт монитора — сведения о ТСО могут содержаться и там. Если же этот документ не содержит никаких упоминаний о характеристиках электромагнитного излучения, то такой монитор лучше не покупать.

Специалисты советуют ставить монитор в угол, а с оставшейся боковой стороны защищать помещение "зеленым поясом" из растений. Особые рекомендации даются тем людям, которые работают в помещениях, где расположено много компьютеров.

По гигиеническим нормам расстояние между ними должно быть не менее полутора метров. Это необходимо для того, чтобы уберечь пользователя от "бокового" излучения соседа.

Если вред "компьютерного" электромагнитного излучения еще никем не доказан, то "гиподинамическое действие" компьютера известно всем. Неподвижно сидящие пользователи становятся жертвами различных патологий опорно-двигательного аппарата, самыми частыми из которых являются:

остеохондроз

близорукость

синдром сухого глаза и другие.

Уже давно доказано, что "замершая поза" губительно сказывается на оплоте нашего организма — позвоночнике. Статистика доказывает, что у 85% "юзеров" после двух лет активного общения с компьютером появляются всевозможные остеохондрозные симптомы. А ведь в предупреждении этого заболевания нет ничего сложного.

Профилактика "компьютерных" болезней

Все можно исправить активным образом жизни. Совсем не обязательно преодолевать каждый день марафонскую дистанцию. Но проводить 1,5-2 часа на свежем воздухе просто необходимо. Люди, которые много и подолгу гуляют, редко страдают от болей в спине.

В конце 90-х годов были проведены исследования, которые доказали, что заболеваемость остеохондрозом у владельцев собак существенно ниже. Так что основным залогом здоровья вашего позвоночника станут ежедневные пешие прогулки.

Кроме того, надо правильно организовать свое рабочее место. Высота стула должна соответствовать длине голени: тогда ступни всей поверхности "лягут" на пол. Максимальная глубина сиденья должна составлять 2/3 длины бедра.

Очень полезно устроить на кресле валик между спинкой и поясницей. Это позволит разгрузить поясничный отдел позвоночника. Спину нужно держать прямо, стараясь опираться всей ее поверхностью на спинку кресла. И самое главное: нельзя замирать надолго в одной позе.

Каждые 15-20 минут нужно проводить разминочные упражнения: встать, пару раз присесть или же просто поменять положение ног. Делать эти, прямо скажем, незамысловатые движения нужно регулярно, в течение всего рабочего дня. Если человек работает в крупном офисе и смущается проводить зарядку на своем рабочем месте, то он может пройтись по коридору, слегка потягиваясь, или совершить марш-бросок по лестнице.

Оказывается, использование компьютера в темноте на самом деле может усугубить нагрузку на глаза

Однако самый большой вред компьютер наносит нашему зрению. Дело в том, что человеческие глаза абсолютно не подготовлены для восприятия компьютерной "картинки". Все окружающие предметы мы видим в отраженном свете. А изображения, возникающие на мониторе, имеют дискретный характер, то есть состоят из миллионов светящихся частичек, которые:

загораются

и потухают

через определенные промежутки времени. Поэтому восприятие светящегося монитора становится огромным испытанием для наших глаз.

Существующий компьютерный зрительный синдром стал настоящим бичом всех пользователей. Он появляется у всех, кто регулярно проводит у экрана компьютера более шести часов в день.

Симптомы этого заболевания можно поделить на две группы. В первую — зрительную — включены:

снижение остроты зрения

замедленная перефокусировка

двоение предметов

быстрое утомление во время чтения.

Вторая группа условно именуется глазной. К ней относятся:

чувство жжения в глазах

так называемый "песок под веками"

боли в области глазниц и лба

боли во время движения глаз, их покраснение.

Эта картина знакома большинству "компьютерщиков". И ничего удивительного, ведь все эти болезненные признаки появляются у части пользователей через 2 часа, у большинства — через 4 и у каждого — через 6 часов.

Надо сказать, что появление всех этих неприятных симптомов можно предотвратить. Нужно лишь знать элементарные правила работы с компьютером.

Во-первых, нельзя сидеть близко к экрану. Расстояние от 15-дюймового монитора до глаз не должно быть меньше 60-70 сантиметров, а 17-дюймового — 1,5 метра. Ни в коем случае нельзя работать с установленными на максимум яркостью и контрастностью.

Нужно "подгонять" эти функции под себя. Здесь могут помочь "компьютерные" линзы и очки, специальное покрытие которых повышает контрастность изображения. Эти оптические приспособления позволяют снизить утомляемость глазных мышц и улучшить аккомодацию хрусталика.

Кроме того, нельзя сидеть за компьютером в:

сумерках

или темноте.

Если что-то нужно перепечатывать с бумаги, то листы нужно установить как можно ближе к экрану, для того чтобы уменьшить "разброс" взгляда.

Существующий компьютерный зрительный синдром стал настоящим бичом всех пользователей

Все эти, в общем-то, пустяковые правила сохранят здоровье пользователя. От развития и прогрессирования близорукости можно обезопасить себя не очень сложным комплексом оздоровительных упражнений, которые просты как все гениальное:

Для начала необходимо отвернуться от монитора компьютера и закрыть глаза, быстро 10 раз зажмуриться, не разжимая век, потом так же 10 раз интенсивно поморгать. Желательно это проделывать как можно быстрее и как мощно шире открывая глаза. Далее нужно закрыть глаза и нарисовать ими восьмерку, сначала вертикальную, затем горизонтальную. После этого надо помассировать виски у края глаз круговыми движениями кончиков пальцев. Но здесь есть маленький нюанс: пальцы правой руки необходимо двигать по часовой стрелке, а пальцы левой — против. В заключение этого нехитрого комплекса следуют "приемы дальнозоркости", которые расслабят мышцы хрусталика. Для этого надо повернуться и зафиксировать взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости, а потом плавно перевести взгляд на кончик носа. Повторять "глазные стрелялки" надо по 10-15 раз трижды в день.

Эти упражнения, входящие в тибетскую гимнастику для глаз, очень эффективны, несмотря на всю свою незатейливость. Они помогут сохранить то зрение, которое позволит ему не только работать, но и наслаждаться красками окружающего мира.

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