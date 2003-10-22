Ванны с добавками. Приятное с полезным

В последнее время в продаже появилось множество косметических средств, предназначенных для приема ванн. Советы врача-дерматокосметолога Александры Мусиенко помогут правильно подобрать добавку для ванны или приготовить её самостоятельно.

Молочная ванна

Масляные шарики

Сегодня наиболее популярны соли для ванн, которые предназначены для смягчения жесткой водопроводной воды. В наполненную ванну добавляют обычно 2-3 горсти соли. Нежное воздействие на рецепторы кожи пузырьков пены для ванны успокаивает нервную систему, усиливает обменные процессы в организме. Чтобы пена была более пушистой, средство следует выливать в ванну, когда она наполняется водой.

Косметические масла для ванн смягчают, разглаживают и ароматизируют кожу. На ванну — не больше чайной ложки масла. Различные комбинации натуральных масел могут быть заключены в шариках для ванн. Оболочка шариков быстро растворяется в воде, высвобождая косметическое средство. В продаже бывают капсулы различных размеров: маленькие, как горошинки, и более крупные — величиной с мячик для пинг-понга, поэтому о том, в каком количестве их нужно добавлять в ванну, следует прочитать на упаковке.

Хвоя от простуды и раздражительности

Все косметические добавки для ванн изготавливаются с использованием экстрактов различных растений. Почти во все соли, масла и пены включены эфирные масла. Чтобы подобрать себе наиболее подходящее средство, полезно знать, какое воздействие на кожу и организм в целом оказывают вещества, которые чаще всего входят в состав добавок для ванн. О том, из каких компонентов состоит средство для ванны, можно узнать, взглянув на упаковку.

Для всех типов кожи подойдут пены, масла и соли, в состав которых входят:

Ромашка аптечная. Это растение — очень хорошее противовоспалительное, антисептическое, смягчающее средство. Ромашка полезна при различных аллергических состояниях, при острой и подострой экземе, дерматите. В состав ромашки входит азулен — это вещество усиливает регенерацию клеток кожи.

Это растение — очень хорошее противовоспалительное, антисептическое, смягчающее средство. Ромашка полезна при различных аллергических состояниях, при острой и подострой экземе, дерматите. В состав ромашки входит азулен — это вещество усиливает регенерацию клеток кожи. Березовые листья и почки — сильное противовоспалительное средство.

— сильное противовоспалительное средство. Хвоя обладает антисептическим свойством. Пары, которые образуются в ванной, если в состав добавки входит хвоя, очень полезны при заболеваниях верхних дыхательных путей. Аромат хвои успокаивает нервы.

обладает антисептическим свойством. Пары, которые образуются в ванной, если в состав добавки входит хвоя, очень полезны при заболеваниях верхних дыхательных путей. Аромат хвои успокаивает нервы. Экстракт из листьев алоэ богат витаминами, в частности, витамином Е, сохраняющим молодость кожи. Алоэ обладает бактерицидными и антиоксидантным свойствами.

богат витаминами, в частности, витамином Е, сохраняющим молодость кожи. Алоэ обладает бактерицидными и антиоксидантным свойствами. Лаванда известна своим расслабляющим воздействием, поэтому полезно принимать лавандовую ванну перед сном. Это растение — неплохой антисептик и врачеватель ран.

известна своим расслабляющим воздействием, поэтому полезно принимать лавандовую ванну перед сном. Это растение — неплохой антисептик и врачеватель ран. Тысячелистник заживляет, тонизирует кожу и помогает справиться с аллергическими заболеваниями.

Для жирной кожи полезны средства для ванн с чередой, которая обладает противоаллергическим эффектом и имеет в своем составе витамин С:

Масло чайного дерева. Это эфирное масло своим ароматом поможет обрести силы при хронической усталости. Масло чайного дерева обладает сильными антисептическими свойствами, поэтому ванны с этим веществом — прекрасное профилактическое средство во время эпидемии гриппа.

Сухой коже помогут отлично выглядеть средства для ванн с такими компонентами:

Розовое масло заживляет раны и тонизирует кожу. Аромат этого эфирного масла снимает нервное напряжение.

заживляет раны и тонизирует кожу. Аромат этого эфирного масла снимает нервное напряжение. Масло макадамии подойдет для увядающей кожи. Оно способствует замедлению процессов старения, обладает хорошим омолаживающим действием.

подойдет для увядающей кожи. Оно способствует замедлению процессов старения, обладает хорошим омолаживающим действием. Масло какао — прекрасное питательное, заживляющее и тонизирующее средство.

— прекрасное питательное, заживляющее и тонизирующее средство. Масло авокадо богато витаминами А и В, которые пригодятся усталой коже.

богато витаминами А и В, которые пригодятся усталой коже. Масло жожоба прекрасно смягчает и увлажняет кожу, не оставляя ощущения жирности.

Добавки-самоделки

Ромашка аптечная, череда, хвоя, тысячелистник и березовые листья в виде отваров обладают теми же свойствами, что и в составе косметических средств. Купив в аптеке наиболее подходящие вам травы, можно приготовить прекрасные добавки для ванн самостоятельно:

Отвар из ромашки готовят следующим образом: 2 ст. ложки цветков заливают 0,5 л кипятка. Через 12-20 минут отвар процеживают и добавляют к воде для ванны.

Отвар из череды сделать тоже не сложно: 2 ст. ложки травы заливают 1 л кипятка, варят в течение 10 минут, настаивают 2 часа, процеживают и добавляют к воде ванны.

Расслабляющая ванна

Оздоравливающая хвойная ванна получится, если добавить в воду порошкообразный (50-70 г) или жидкий хвойный экстракт (100 мл). Подойдут для этой процедуры и хвойные таблетки (1-2 штуки), которые можно купить в аптеке.

Отвар из травы тысячелистника готовят так: 2-3 ст. ложки травы заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут. Затем отвар охлаждают, процеживают и добавляют в ванну.

А вот рецепт березовой ванны: 2 ст. ложки листьев березы настаивают два часа в двух стаканах кипятка, процеживают и добавляют в ванну.

Выливать в ванну травяные отвары литрами, чтобы быстрее добиться результата их воздействия, — бесполезная трата денег. Кожа все равно не впитает больше, чем ей необходимо. Залог успеха травяных ванн — в их регулярности. Фитованны нужно принимать курсами по 10-15 процедур.

Где взять добавки в ванну и как ими пользоваться?

Эфирные масла можно купить в магазине или аптеке и добавлять непосредственно в ванну, но не больше 5-6 капель, иначе будет очень резкий, неприятный запах. Масло можно накапать в курильницу и поставить ее рядом с ванной. Но в этом случае будет больше психологический эффект, чем косметический, ведь масло не сможет контактировать с кожей.

В домашних условиях можно приготовить и ароматизированную соль для ванны. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупать подобное средство в магазине. Выбирайте морскую соль натурального белого цвета, то есть без искусственных красителей — это полезнее для кожи. Йод, входящий в морскую соль, оказывает дезинфицирующее и противовоспалительное действие, благоприятно воздействует на функцию щитовидной железы, а бром — успокаивает и расслабляет. Такие ванны помогают при хронических заболеваниях суставов, невралгиях, кожных заболеваниях — экземе, псориазе, при болезнях, связанных с обменом веществ. Морская соль оседает на коже и воздействует на нервные окончания, за счет чего исчезает раздражительность, улучшается сон, стихает боль.

Две-три горсти соли добавьте в ванну. Когда кристаллы соли растворятся, капните в воду эфирное масло, которое вам больше подходит.

"Продуктовые" ванны с молоком, кефиром и картофельным крахмалом

Лучшей продуктовой добавки для сухой кожи, чем козье молоко, не придумаешь. Оно отлично смягчает, питает кожу и создает на ее поверхности тонкую пленку, помогающую сохранить влагу. Однако достать козье молоко сегодня затруднительно, поэтому можно использовать и натуральное коровье молоко. Если и оно для вас недосягаемо, подойдет порошковое магазинное: для сухой кожи — жирное, для нормальной и жирной — обезжиренное. В ванну нужно добавить два литра молока.

Жирной коже понравится присутствие в ванне кефира. Налейте в воду не больше 0,5 литра, а то будет неприятный запах.

Для увядающей кожи можно приготовить ванну, смягчающую и разглаживающую кожу. В ванну добавьте предварительно разведенный в небольшом количестве воды картофельный крахмал (0,5 кг) или густой отвар овсяных хлопьев (0,5 л) и 1 ст. ложку хвойного экстракта. После ванны во влажную кожу вотрите питательный крем или косметическое молочко.

Общие правила для принятия ванн

Вода в ванне должна быть 36,6-37 градусов С. Более теплая вода лишь утомит вас. Принимать ванны можно только спустя 1,5-2 часа после еды. Процедуру следует прекратить сразу же, как только на подушечках пальцев образуются волнообразные морщинки, при первых признаках усталости или плохого самочувствия. Даже если вы чувствуете себя превосходно, не стоит затягивать купание дольше 15-20 минут. Длительное пребывание в воде повышает нагрузку на сердце, а кожа начинает шелушиться.

Не следует принимать ванны ежедневно. Кожа в теплой воде набухает и теряет много жира, необходимого ей для нормального функционирования. Лучше всего наслаждаться ванной раз в 2-3 дня. (Душ можно принимать ежедневно.)

Ароматическая ванна

Если вы хотите, чтобы препараты, которые вы добавили в воду, как можно эффективнее подействовали на вашу кожу, то перед тем, как лечь в ванну, нужно вымыться с мылом или с другим очищающим средством. После ванны ополаскиваться под душем не нужно — лучше просто промокнуть кожу полотенцем.

Если вы принимаете ванну с целью расслабиться, отдохнуть, вдыхая приятные ароматы, то очистить кожу можно и после процедуры.

Полезно нежиться в ванне перед сном — это поможет вам расслабиться и легче уснуть. Если вы собираетесь принять ванну утром, то продолжительность ее должна быть не больше 5-10 минут. Короткая ванна с подходящей вам добавкой, не имеющей успокаивающего действия, может быть хорошим тонизирующим средством.

Внимание! Информация предназначена для ознакомления. Людям, имеющим какие-либо заболевания, применяющим ванны впервые и пр., необходимо проконсультироваться с врачом в любом случае.

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