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Автор Светлана Ракиткина

Приятные лекарства от дряблой кожи — обёртывания и прессотерапия

Здоровье » Красота

Сколько охов, вздохов и огорчений доставляют нам обвисшие мышцы, складки на талии и дряблая кожа. Но бороться с ними нудной гимнастикой или продолжительным бегом нет ни времени, ни сил. Да и зачем? Есть более приятное лекарство — например, обертывания в сочетании с прессотерапией. О них рассказывает врач-консультант московского косметологического центра "Райтвэй" Ольга Зверькова.

Приятные лекарства от дряблой кожи — обёртывания и прессотерапия

Натуральные обертывания и прессотерапия стали модными благодаря своей эффективности и щадящему режиму. Они достаточно быстро укрепляют и омолаживают тело и особенно хороши для тех женщин, которым противопоказаны ультразвук, электрофорез или ручной массаж. Хотя в тех случаях, когда они разрешены, обертывания служат прекрасным дополнением этих методик.

Идея данной процедуры в том, чтобы активизировать рецепторы клетки, ответственные за расщепление жира, а заодно очистить и подпитать кожу.

Как это происходит?

На проблемные участки тела наносится щеточкой грязевая маска, чаще всего из морских водорослей. Препарат обычно включает эфирные масла лимона или душицы, которые не только придают ему приятный запах, но и благотворно воздействуют на верхние дыхательные пути.

Когда целебная масса нанесена, вас заматывают в специальную косметическую пленку, сверху надеваются шаровары, после чего можно лечь на кушетку и накрыться термоодеялом. Ощущения терпимые, напоминающие действие горчичников. У кого-то наступает незначительный озноб, кому-то немножко жарко. Идет прилив крови на уровне подкожно-жировой клетчатки, то есть не очень глубоко. И потому женщины, страдающие варикозным расширением вен, хрупкостью капилляров, гинекологическими недугами или расстройством щитовидной железы, могут не волноваться. Никакими отрицательными последствиями им это не грозит.

Чтобы обертывание легче переносилось, а эффект его был максимальным, можно подключиться к аппарату прессотерапии. В этом случае надо будет облачиться в костюм, похожий на горнолыжный. Он состоит из нескольких секторов, обеспечивающих определенное заданное давление для разных частей тела: ног, рук, туловища, головы. Благодаря такому воздействию лишняя, застрявшая в межклеточном пространстве жидкость возвращается "на круги своя", начинает циркулировать и через почки выводится из организма. Усиливается потоотделение, а лимфоотечный целлюлит отступает.

Во время сеанса лучше уснуть

Сеанс длится 40 минут. В это время можно читать, напевать, вести деловые переговоры по телефону, изучать документацию, но лучше всего расслабиться и уснуть.

Обертывание водорослями

Обертывание водорослями

Процедура действует усыпляюще, и если этому сопротивляться, то состояние сонливости будет преследовать вас потом весь день. И, наоборот, поддавшись ей в течение получаса, вы по окончании почувствуете прилив бодрости и желание работать с утроенной силой. Далее все смывается под душем. Кожа у вас розовеет и разогревается. Ее желательно охладить специальным гелем или лосьоном.

  • Успех обертываний возрастет, если их дополнить ручным массажем в условиях салона ли домашней ванной из фитосолевого концентрата.

Для кого-то первая процедура самая сложная, для кого-то — третья. Первые три дня обертывания делаются подряд, потом — три раза в неделю. Весь курс состоит из 15 процедур. Стоимость зависит от количества используемой грязи.

Каков результат?

Разглаживается кожа. Ботинки надеваются с необычайной легкостью. Объемы тела уменьшаются на 1,5 — 2 см, что вы тут же замечаете по своей одежде, которая из обтягивающей становится свободной. Такой эффект можно наблюдать уже после первого обертывания при лимфоотечном целлюлите. Если целлюлит жировой или фиброзный, результат не столь впечатляющ.

Полная программа лечения тяжелых форм целлюлита длится 2 — 3 месяца, в течение которых можно сбросить до 14 кг.

Помимо водорослевого комплекса в нашем салоне применяются и другие косметологические линии для тела и лица, преследующие больше эстетические, нежели лечебные, цели. Такие обертывания дарят коже сочность, бархатистость, персиковый цвет. Их предваряет стимулирующий массаж с фруктовыми и растительными кремами, после чего вы отдыхаете, покрытая основательной маской и завернутая в простыню. Через 30 минут морщинки разглаживаются, тело становится молодым и упругим.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Мои Любимые РЕЦЕПТЫ ОБЕРТЫВАНИЯ от Целлюлита
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Евгений Ходаковский, Марианна Бранская, Анна Шаропина
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