Красные пятна на коже: причины и как лечить

"На моих руках и лице выступают небольшие зудящие красные пятна, которые сохнут и шелушатся. Они то исчезают, то появляются вновь. Как мне от них избавиться?" Татьяна Птичкина, Могилев

На вопрос читательницы отвечает врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

- Прежде всего надо убедиться, что это не лишай или не какая-то другая инфекция. Но поскольку высыпания не распространяются по коже и время от времени пропадают, скорее всего, они могут служить проявлением аллергии. Например, на лекарства или витаминные комплексы, которые вы принимали. Тогда лучше от этих препаратов на время отказаться или заменить их другими. Стоит попробовать исключить из рациона

цитрусовые,

шоколад,

орехи,

мед и другие продукты,

способные вызвать аллергическую реакцию.

Появление пятен могло также спровоцировать неправильное питание. На кожу очень плохо влияет пристрастие к

мучному,

жареным и жирным блюдам,

сладостям и копченостям.

Чтобы привести ее в порядок, потребление таких продуктов следует уменьшить до минимума. Воспалительные процессы на коже нередко оказываются "отражением" плохой работы органов пищеварительного тракта.

Поводом к появлению на коже некрасивых пятен порой служит повышенная нервная возбудимость, приводящая к бесконечным конфликтам и стрессам. Если в критической ситуации не удается держать себя в руках, надо укреплять нервную систему, принимая легкие успокаивающие средства. Это могут быть настои валерианы, пустырника, пиона или препараты Ново-пассит, Персен, в основе которых те же травы.

Иногда достаточно следовать перечисленным советам, чтобы избавиться от высыпаний на коже. Но это произойдет не так быстро, как хотелось бы, — понадобится время. А пока можно воспользоваться наружными средствами. Мазь "Радевит", например, содержит витамины А, Е и D, благодаря которым кожа становится устойчивее к неблагоприятным воздействиям. Это средство не только питает и смягчает кожу, но также в состоянии справиться с покраснениями и шелушением.

Красные пятна на лице

Мазь "Траумель", включающая в себя сбор из лекарственных трав, повышает местный иммунитет кожи, за счет чего та более эффективно борется с воспалением и быстрее заживает. Мазь "Псориатен" назначают при псориазе, а "Ирикар" применяют против экземы. Оба этих препарата растительного происхождения и направлены именно на лечение таких повреждений кожи, как покраснения, шелушение и связанный с ними зуд.

Антигистаминный наружный препарат "Фенистил" тоже успокаивает зуд, снимает красноту и отечность. Сухая шелушащаяся кожа порой трескается, что очень неприятно. Крем "Бепантен" снижает сухость. Под его воздействием скорее затягиваются ранки и трещины. Если в место повреждения проникла инфекция, то пригодится "Бепантен Плюс", в состав которого входит антисептик.

Здоровый вид коже может вернуть лечебная косметика, которая продается только в аптеках. Скажем, "Эпителиаль", французской фирмы "А-дерма", содержит молочко овса. Восстанавливая поврежденную кожу, он увлажняет ее и снабжает полезными веществами. А крем "Дермалибур" обладает успокаивающими и антимикробными свойствами. К гормональным мазям стоит прибегать только в том случае, если все другие бессильны. Разумнее начинать лечение с легких препаратов, к которым относятся гидрокортизон и преднизолон. И лишь по мере необходимости переходить к таким, как "Адвантан" или "Элоком". При довольно высокой эффективности они отличаются более щадящим побочным действием на кожу, чем другие препараты этого ряда. Их используют даже для маленьких детей.

Эти средства выпускаются в нескольких формах. Мазь — жирная и больше подходит для участков с застарелыми поражениями и повышенной сухостью. Крем быстрее впитывается и не оставляет на коже маслянистых следов. Для обработки кожи головы под волосами или лица удобнее всего пользоваться лосьоном.

Курс лечения наружными средствами, содержащими гормоны, обычно длится одну-две недели.

Татьяна КРАСКОВА

"Женское здоровье"

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