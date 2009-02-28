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Автор Петр Дерябин

Поздняя беременность: изучаем риски с экспертом

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология
Согласно статистике, за последние 15 лет число женщин в возрасте между 30 и 39 годами, рожающих впервые, более чем удвоилось. За этот же период на 50 процентов возросло число женщин старше сорока лет, рожающих в первый раз. Чем опасна эта тенденция, объясняет врач-репродуктолог Олег Кантин.

Риски поздних родов

У кого-то поздняя беременность является следствием бесплодия или вторичного замужества. А кто-то просто считает, что рожать никогда не поздно. Можно без вреда для своего здоровья отложить материнство до того времени, пока будет:

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  • получено образование
  • найдена хорошая работа
  • и достойный спутник жизни.

Многие чувствуют, что они еще эмоционально не готовы иметь детей. Бывают случаи, когда женщина достигает эмоциональной зрелости только через 10 лет после пика физической.

Бытует мнение, что если физически здоровая женщина старше 35 лет не страдает бесплодием, у нее не было выкидышей, то шансы родить нормального, здорового ребенка у нее почти такие же, как и у двадцатилетней. Но в реальности это не так. С возрастом, как правило, увеличивается число нажитых недугов (инфекций, передающихся половым путем, хронических заболеваний), становится больше непригодных яйцеклеток и снижается вероятность беременности.

Каждая девочка появляется на свет с определенным запасом яйцеклеток, но к моменту наступления половой зрелости их количество сокращается примерно с одного миллиона до 500 тысяч. К 22-24 годам, когда приходит самое благоприятное для зачатия время, — яйцеклеток становится еще вполовину меньше. Значит, вы способны зачать только в один день месяца. Чтобы забеременеть, может потребоваться 6-12 месяцев вместо четырех. Не стоит забывать и о том, что зачатию может помешать преждевременное наступление менопаузы.

Мало того, у женщин старше 35 лет чаще во время беременности возникают осложнения со здоровьем. Особенно это касается диабета и высокого давления, которые вообще свойственны людям старшего возраста. Такого рода осложнения наблюдаются примерно у 6 процентов женщин старше 35 лет в сравнении с 1,3 процента у более молодых.

По статистике, у женщин более старшего возраста также повышается опасность осложнений беременности, включая:

  • отслойку плаценты
  • патологическое состояние плода

которые требуют медицинского вмешательства, и могут иметь очень серьезные последствия как для здоровья матери, так и ребенка. Повышается опасность возникновения проблем в связи с эндометриозом и фиброзными опухолями. Увеличивается и вероятность выкидыша. Роды могут быть более трудными и затяжными.

Женщины постарше не так быстро оправляются от родов, как молодые мамы. Некоторым бывает трудно ухаживать за ребенком после того, как десятилетиями они заботились только о себе. Очень организованная женщина плохо себя чувствует в ситуации, когда и беременность, и роды, и выхаживание ребенка не поддаются планированию, как это чаще всего и бывает.

Бесспорно, рожать лучше всего в возрасте, который сама природа определила как оптимальный (от 20 до 24 лет). Ведь риски поздней беременности не могут быть полностью исключены. Но во многих случаях их можно свести к минимуму, если женщина, заранее подготовит себя морально и физически к деторождению.

Рожать никогда не поздно?. материнство
Женщины постарше не так быстро оправляются от родов, как молодые мамы

Органы малыша наиболее активно формируются в первые 12 недель беременности, и в это время плод более всего уязвим. Поэтому, если вы до того, как забеременеете, будете правильно питаться, откажетесь от сигарет, алкоголя и кофеина, начнете принимать витамины и постараетесь регулярно делать физические упражнения, то увеличите свои шансы родить нормального, здорового малыша и после 40 лет.

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