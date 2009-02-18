Бесплодие: мифы и факты

На самом деле: мужчины могут страдать бесплодием в равной степени, как и женщины. Известны случаи, когда после расставания бесплодной пары женщина вскоре успешно беременела от другого мужчины, а вот у бывшего мужа так и не было детей от других женщин.
На самом деле: если кто-то из женщин в вашем роду страдал бесплодием или долго не мог забеременеть, это совсем не значит, что проблема имеет генетические причины. Каждый конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально.
На самом деле: несовместимость резус-факторов может влиять не на зачатие, а на:
На самом деле: медикам хорошо известна проблема вторичного бесплодия, когда после рождения:
беременность больше не наступает в силу тех или иных причин.
На самом деле: могут быть скрытые проблемы со здоровьем, которые врач не обнаружит при обычном осмотре, но которые могут влиять, скажем, на проходимость маточных труб.
На самом деле: болезненные или нерегулярные менструации никак не связаны с фертильностью — возможностью зачатия. Это, скорее всего, признаки наличия какого-то заболевания, например, эндометриоза.
Нарушения менструального цикла (кроме его полного прекращения) на наступление беременности не влияет. Главное условие, наличие овуляции — созревания яйцеклетки (на 12-14 день цикла).
На самом деле: скорее наоборот, стресс является последствием многочисленных безуспешных попыток зачать ребенка, однако если:
то ваши шансы стать родителями возрастут.
На самом деле:
не являются постоянной величиной. На них могут влиять промежутки времени, прошедшего с момента последней эякуляции, состояние здоровья мужчины или прием каких-то медикаментов.
На самом деле: бесплодие не так тесно связано с сексуальным поведением.
Для зачатия совсем не обязательно часто заниматься любовью, поскольку сперма, попавшая в организм женщины, остается активной в течение 48-72 часов. Единственное — шансы на зачатие возрастают в период овуляции.
Помните, что бесплодие — это, прежде всего, медицинская проблема, а не:
Основания беспокоиться есть, если беременность не наступает в течение двух лет после начала совместной жизни при отсутствии предохранения. Чтобы определить истинные причины бесплодия, паре надо обязательно пройти полный медицинский осмотр.
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