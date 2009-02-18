Бесплодие: мифы и факты

По статистике, около 20% людей сталкивается с проблемами, препятствующими деторождению. К сожалению, далеко не все проявляют грамотность в этом вопросе. Каковы же распространенные мифы о причинах бесплодия, и каковы его истинные причины?

Миф 1. Бесплодием страдают исключительно женщины

На самом деле: мужчины могут страдать бесплодием в равной степени, как и женщины. Известны случаи, когда после расставания бесплодной пары женщина вскоре успешно беременела от другого мужчины, а вот у бывшего мужа так и не было детей от других женщин.

Как определить БЕСПЛОДИЕ? // Ответ врача андролога

Миф 2. Бесплодие передается по наследству

На самом деле: если кто-то из женщин в вашем роду страдал бесплодием или долго не мог забеременеть, это совсем не значит, что проблема имеет генетические причины. Каждый конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально.

Миф 3. Беременность может не наступать из-за несовместимости групп крови потенциальных родителей

На самом деле: несовместимость резус-факторов может влиять не на зачатие, а на:

вынашивание

и здоровье будущих детей (и то не всегда).

Миф 4. Бесплодием страдают только те люди, у кого раньше не было детей

На самом деле: медикам хорошо известна проблема вторичного бесплодия, когда после рождения:

одного

или даже нескольких детей

беременность больше не наступает в силу тех или иных причин.

Миф 5. Если у женщины нет жалоб и гинеколог не находит проблем, то она не может страдать бесплодием

На самом деле: могут быть скрытые проблемы со здоровьем, которые врач не обнаружит при обычном осмотре, но которые могут влиять, скажем, на проходимость маточных труб.

Миф 6. Проблемы с месячными могут быть причиной бесплодия

На самом деле: болезненные или нерегулярные менструации никак не связаны с фертильностью — возможностью зачатия. Это, скорее всего, признаки наличия какого-то заболевания, например, эндометриоза.

Нарушения менструального цикла (кроме его полного прекращения) на наступление беременности не влияет. Главное условие, наличие овуляции — созревания яйцеклетки (на 12-14 день цикла).

Миф 7. Причина бесплодия — стресс

На самом деле: скорее наоборот, стресс является последствием многочисленных безуспешных попыток зачать ребенка, однако если:

расслабиться

перестать контролировать ситуацию

перестать волноваться

то ваши шансы стать родителями возрастут.

Стресс является последствием многочисленных безуспешных попыток зачать ребенка

Миф 8. Способность мужчины к зачатию определяется составом и объемом спермы

На самом деле:

качество спермы

а также количество и степень активности содержащихся в ней сперматозоидов

не являются постоянной величиной. На них могут влиять промежутки времени, прошедшего с момента последней эякуляции, состояние здоровья мужчины или прием каких-то медикаментов.

Миф 9. Причина бесплодия — нерегулярный секс

На самом деле: бесплодие не так тесно связано с сексуальным поведением.

Для зачатия совсем не обязательно часто заниматься любовью, поскольку сперма, попавшая в организм женщины, остается активной в течение 48-72 часов. Единственное — шансы на зачатие возрастают в период овуляции.

Помните, что бесплодие — это, прежде всего, медицинская проблема, а не:

генетическая

психологическая

сексуальная и т. д.

Основания беспокоиться есть, если беременность не наступает в течение двух лет после начала совместной жизни при отсутствии предохранения. Чтобы определить истинные причины бесплодия, паре надо обязательно пройти полный медицинский осмотр.

Читайте также:

Бесплодие у женщин: причины, симптомы, признаки

Мужское бесплодие: Как лечить и в чем причины?