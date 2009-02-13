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Автор Петр Дерябин

Аюрведа: секреты ухода за собой

Здоровье » Красота » Техника красоты

Согласно индийской "науке о жизни" — аюрведе, зародившейся 5 тыс. лет назад, человек представляет собой отражение Вселенной, маленький космос. Индусы верили, что для поддержания здоровья, необходимо сохранять гармонию трех доша, из которых мы состоим. Чем отличается питта от вата, а вата от карфа сейчас знают многие, но как грамотно ухаживать со собой — единицы. И тут пригодятся рекомендации древней индийской науки.

Промасливание тела по аюрведе

Аюрведа — секреты ухода за собой

На санскрите слово "доша" означает "темперамент" или "характер". Всего их три. Если доминирует вата (стихия воздуха) — у вас сухая кожа, вы сообразительны, стройны и неутомимы.

Преобладание карфа (стихия земли) обеспечивает хозяину жирную кожу, превращают его в человека неторопливого и склонного к полноте.

Когда сильную позицию занимает питта (стихия огня), это приводит к пылкому темпераменту, склонности к кишечным расстройствам и нормальному или комбинированному типам кожи.

Изменение цвета кожи — тревожный сигнал, поступающий от ракта (кровь) — одной из семи тканей, составляющих наше тело. Для восстановления и укрепления ракта специалисты по аюрведе рекомендует пищу с горьким и сладким вкусом.

Если вы перебрали алкоголя, то пожуйте четверть чайной ложки семян тмина и 2 семени кардамона.

Переусердствовали с кофе? Жевать надо уже кардамон с мускатным орехом, а когда во рту появился неприятный привкус после выкуренной сигаретыкардамон с корнем аира.

Для очищения индианки каждое утро за полчаса до завтрака пьют стакан теплой воды, смешанной с 2 чайными ложками сока свежевыжатого лимона и чайной ложкой меда.

Другой способ: в течение нескольких дней пить глоток горячей воды каждые полчаса. Воду лучше всего довести до кипения утром и хранить в термосе.

Индийские женщины верят, что здоровье и счастье излучают глаза. Чтобы ваши дивные очи светились здоровьем, положите на 10-15 минут на веки ватные тампоны, смоченные в прохладной розовой воде.

Требуется оживить сухую бледную кожу? Нет ничего проще — протрите лицо долькой холодной дыни. Избавиться от кругов под глазами помогут ломтики сырого картофеля. Каждый день прикладывайте их на 15-20 минут. Капелька касторового масла, нанесенная перед сном на ресницы, помогает им расти и крепнуть.

Перекатывайте по ладоням и по внешней стороне руки косточку авокадо, на которой остались кусочки мякоти. Это хороший способ подпитать кожу рук.

Несколько капель кунжутного или эфирного (подойдет жасминовое, сандаловое и розовое) масла втирайте в ладони и ногти. Если такой массаж делать регулярно, процедура прекрасно:

  • укрепит ногти
  • придаст им твердость
  • активизирует рост.
Аюверда: Гармония души и тела. аюверда
Аюверда: Гармония души и тела

Массаж головы с использованием теплого кокосового масла — широко известное аюрведическое средство для снятия стресса и головной боли. Эта процедура способствует также более интенсивному росту волос.

Аюрведа утверждает, что все живое и неживое в мире подчинено определенным правилам и обязательно состоит из пяти первоэлементов, именуемых панчамахабхут:

Джала Вода — Управляет жидкостями в теле.
Притхви Земля (твердые составляющие тела, кости, зубы)
Акаша Эфир (внутренние органы). Это основной элемент, управляющий внутренним пространством организма.
Агни Огонь. К нему относится все, что способствует протеканию внутренних процессов, их движению. Например, это ферменты, вырабатываемые железами желудочно-кишечного тракта, необходимые для переваривания пищи.
Вайя Воздух — Влияет на активность и общее самочувствие человека

Согласно аюрведической медицине, следует уравновешивать сосуществование пяти начал и предотвращать недуги.

Темы кожа красота аюрведа гармония индийская аюрведа
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