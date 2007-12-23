Электрический ожог не болит, но смертельно коварен

Схватившись за горячий утюг, человек мгновенно чувствует боль, которая свидетельствует о том, что организм включил свою защиту и занялся отторжением омертвевшей ткани. При электрическом ожоге боли нет. Обожженный участок полностью теряет чувствительность.

Электроожог заводит ток в тупик

Обуглившиеся ткани в силу своей большей сопротивляемости, чем обычная кожа, не позволяют току проникнуть вглубь к органам, тканям и важным системам организма. Как бы завариваясь, электроожог заводит ток в тупик. Если тело и источник тока соприкасались неплотно, ожоги образуются в местах входа и выхода тока. Если ток прошел по телу несколько раз разными путями, образуются множественные ожоги.

Мелкие поверхностные электроожоги в лечении в общем-то не нуждаются. Через 10 дней кожа заживет и, возможно, даже следов не останется. Множественные ожоги чаще всего случаются при напряжении до 380 В. Такое напряжение "примагничивает" человека и требуется время, чтобы его оторвать от источника тока.

Высоковольтный ток, напротив, отбрасывает человека, но из-за своей интенсивности оставляет серьезные глубокие ожоги. При этом, чем плотнее ткани в месте соприкосновения с током, чем хуже они кровоснабжаются, тем дольше идет процесс выздоровления. Быстрее всего заживает кожа, медленнее — сухожилия, мышцы, кости.

Электроожог коварен тем, что непредсказуем. Бывает, что в день поражения при осмотре видно только входное отверстие, например, на кисти руки. А через 2-3 дня на предплечье или плече проявляется сильный пузырящийся ожог. Обожженные мышцы становятся "вареными" в тех случаях, когда ток выбрал путь наименьшего сопротивления и вместо кожи прошел по сосудам и нервам.

Лечение ожогов

Если ожог не дошел до мышц, для лечения применяют метод кожной пластики: омертвевшие ткани удаляют и на это место пересаживается здоровый лоскут кожи. Но если омертвели мышцы и кости, то нередко единственный выход — ампутация.

Самыми тяжелыми считаются ожоги конечностей. Если сильно и глубоко обожжены ноги, большое количество гангренозной ткани выделяет в кровь много миоглобина, который в течение нескольких суток полностью блокирует работу почек. Поэтому операция по ампутации является фактически операцией по спасению почек и жизни.

ожоги конечностей

В народе бытует мнение, что низковольтное напряжение и безопасное напряжение чуть ли не синонимы. Это ошибочное и опасное утверждение. Врачи-электропатологи заверяют, что чаще всего смертельные исходы наступают от напряжения 220 В и ниже. Именно низкое напряжение заставляет беспорядочно сокращаться сердечные волокна и приводит к моментальному сбою в работе желудочков.

Чем помочь попавшему под напряжение

— Если пострадавший после удара током в состоянии двигаться, немедленно доставьте его в ближайший медпункт.

— В момент поражения током человек не сможет закричать или позвать на помощь, поэтому постоянно следите за теми, кто рядом с вами возится с электричеством или электроприборами.

Попав под напряжение ниже 380 В человек "прилипает" к источнику тока. Либо он растерян и не может понять, что делать. Либо потерял сознание. Вы должны немедленно разомкнуть электроцепь (выдернуть шнур из розетки, либо повернуть выключатель). Если это невозможно сделать, палкой, табуреткой, чем-то непроводящим ток нужно выбить провод или прибор из рук человека, либо оттолкнуть его от источника тока. Сделать это можно и ногой, если на вас непроводящая сухая обувь.

— Обычно, после поражения электротоком, человек находится без сознания. Так что нужно сделать ему искусственное дыхание "рот в рот". Положите его, запрокиньте голову и выдвиньте вперед нижнюю челюсть. Зажав нос, на рот пострадавшего положите платок и начинайте вдыхать через него воздух: 3-4 вдоха и нажим на грудную клетку. И так до тех пор, пока не появится пульс. Проверяйте зрачки пострадавшего: пока они узкие, есть надежда вернуть человека к жизни.

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