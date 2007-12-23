EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Электрический ожог не болит, но смертельно коварен

Здоровье » Ваше здоровье

Схватившись за горячий утюг, человек мгновенно чувствует боль, которая свидетельствует о том, что организм включил свою защиту и занялся отторжением омертвевшей ткани. При электрическом ожоге боли нет. Обожженный участок полностью теряет чувствительность.

Электрический ожог не болит, но смертельно коварен

Электроожог заводит ток в тупик

Обуглившиеся ткани в силу своей большей сопротивляемости, чем обычная кожа, не позволяют току проникнуть вглубь к органам, тканям и важным системам организма. Как бы завариваясь, электроожог заводит ток в тупик. Если тело и источник тока соприкасались неплотно, ожоги образуются в местах входа и выхода тока. Если ток прошел по телу несколько раз разными путями, образуются множественные ожоги.

Мелкие поверхностные электроожоги в лечении в общем-то не нуждаются. Через 10 дней кожа заживет и, возможно, даже следов не останется. Множественные ожоги чаще всего случаются при напряжении до 380 В. Такое напряжение "примагничивает" человека и требуется время, чтобы его оторвать от источника тока.

Высоковольтный ток, напротив, отбрасывает человека, но из-за своей интенсивности оставляет серьезные глубокие ожоги. При этом, чем плотнее ткани в месте соприкосновения с током, чем хуже они кровоснабжаются, тем дольше идет процесс выздоровления. Быстрее всего заживает кожа, медленнее — сухожилия, мышцы, кости.

Электроожог коварен тем, что непредсказуем. Бывает, что в день поражения при осмотре видно только входное отверстие, например, на кисти руки. А через 2-3 дня на предплечье или плече проявляется сильный пузырящийся ожог. Обожженные мышцы становятся "вареными" в тех случаях, когда ток выбрал путь наименьшего сопротивления и вместо кожи прошел по сосудам и нервам.

Лечение ожогов

Если ожог не дошел до мышц, для лечения применяют метод кожной пластики: омертвевшие ткани удаляют и на это место пересаживается здоровый лоскут кожи. Но если омертвели мышцы и кости, то нередко единственный выход — ампутация.

Самыми тяжелыми считаются ожоги конечностей. Если сильно и глубоко обожжены ноги, большое количество гангренозной ткани выделяет в кровь много миоглобина, который в течение нескольких суток полностью блокирует работу почек. Поэтому операция по ампутации является фактически операцией по спасению почек и жизни.

ожоги конечностей
ожоги конечностей

В народе бытует мнение, что низковольтное напряжение и безопасное напряжение чуть ли не синонимы. Это ошибочное и опасное утверждение. Врачи-электропатологи заверяют, что чаще всего смертельные исходы наступают от напряжения 220 В и ниже. Именно низкое напряжение заставляет беспорядочно сокращаться сердечные волокна и приводит к моментальному сбою в работе желудочков.

Чем помочь попавшему под напряжение

— Если пострадавший после удара током в состоянии двигаться, немедленно доставьте его в ближайший медпункт.

— В момент поражения током человек не сможет закричать или позвать на помощь, поэтому постоянно следите за теми, кто рядом с вами возится с электричеством или электроприборами.

Попав под напряжение ниже 380 В человек "прилипает" к источнику тока. Либо он растерян и не может понять, что делать. Либо потерял сознание. Вы должны немедленно разомкнуть электроцепь (выдернуть шнур из розетки, либо повернуть выключатель). Если это невозможно сделать, палкой, табуреткой, чем-то непроводящим ток нужно выбить провод или прибор из рук человека, либо оттолкнуть его от источника тока. Сделать это можно и ногой, если на вас непроводящая сухая обувь.

— Обычно, после поражения электротоком, человек находится без сознания. Так что нужно сделать ему искусственное дыхание "рот в рот". Положите его, запрокиньте голову и выдвиньте вперед нижнюю челюсть. Зажав нос, на рот пострадавшего положите платок и начинайте вдыхать через него воздух: 3-4 вдоха и нажим на грудную клетку. И так до тех пор, пока не появится пульс. Проверяйте зрачки пострадавшего: пока они узкие, есть надежда вернуть человека к жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первая помощь при ожогах: что делать можно и что нельзя | Доктор Мясников
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы ожоги электричество лечение ожогов
Новости
МИД Китая оценил доклад США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Мария Арбатова порадовалась за американку, забеременевшую в тюрьме
Полёт на самолёте стал лидером рейтинга экстремальных видов отдыха в Подмосковье
Россиянам рассказали, как избежать тромбозов после COVID-19
Пентагон перевели на осадное положение после сообщений о выстрелах
В Госдуме рассказали, что делает Запад для дискредитации выборов в России
Журналисты раскрыли подробности ДТП с российскими туристами в Турции
Володин отреагировал на слова Зеленского о "любви" к Крыму
В Свердловской области женщину будут судить за истязание тайно рожденной дочери
Киркорову запретили на три года посещать Украину
Последние материалы
МИД Китая оценил доклад США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
Мария Арбатова порадовалась за американку, забеременевшую в тюрьме
Как и чем снять зубную боль в домашних условиях
Полёт на самолёте стал лидером рейтинга экстремальных видов отдыха в Подмосковье
Почему повышается уровень триглицеридов в крови
Николай Платошкин: в СССР каждый был сопричастен власти
Запивать лекарства грейпфрутовым соком опасно
Сахар и четыре главные проблемы со здоровьем
Россиянам рассказали, как избежать тромбозов после COVID-19
Роман Вильфанд: ультрафиолетовый индекс 6 вызывает необратимые процессы
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Мир. Новости мира
Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников