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Автор Петр Дерябин

Фурункулез – не мочить и руками не трогать!

Здоровье » Красота » Дерматология

У кого хоть раз в жизни выскакивал фурункул, тот этих ощущений не забудет никогда. Тем же, кого минула чаша сия, не вредно будет ознакомиться с механизмом возникновения и течения этой болезни, чтобы всей душой осознать пользу здорового образа жизни и ежедневных гигиенических процедур. "Правда.ру" передает слово врачу-дерматологу Маргарите Болотиной.

Как вылечить фурункул за 1 час

"В медицинском словаре фурункул определяется, как "гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих его тканей. В дальнейшем воспаление переходит на сальную железу и окружающую соединительную ткань. Вызывается золотистым или белым стафиллококом".

Инфекция внедряется в организм через поврежденную кожу:

  • трещины
  • ссадины
  • порезы

поэтому соблюдение санитарно-гигиенических норм имеет особое значение в предупреждении фурункулеза.

Фурункулы обычно не развиваются на коже, лишенной волос (ладони, подошвы), но наиболее часто встречаются на участках кожи, подвергающихся загрязнению и трению:

  • предплечье
  • тыльная сторона кистей
  • задняя поверхность шеи
  • поясница
  • ягодичная область бедра

Фурункул может быть одиночным, но иногда одновременно или последовательно один за другим возникает много очагов воспаления на разных участках кожи, что позволяет говорить уже о фурункулезе. Значительную роль в возникновении фурункулов играет:

  • ослабление иммунитета
  • истощающие хронические заболевания
  • авитаминоз
  • сахарный диабет.

Что происходит при появлении и фурункула?

Вокруг волоса формируется маленькая пустота с небольшим воспалительным инфильтратом в виде узелка. В этот период ощущается:

  • легкий зуд
  • покалывание

К концу вторых суток образуется воспалительный бугорок (инфильтрат), кожа вокруг краснеет и становится болезненной при прикосновении.

На самой вершине инфильтрата отмечается небольшое скопление гноя с черной точкой (некроз) в центре. На 3-7 сутки бугорок прорывается и гной в виде стержня с остатками волоса выделяется. Рана очищается и заживает. На месте воспаления остается небольшой рубец.

Один фурункул обычно не вызывает изменений в общем состоянии больного, но при локализации на:

  • лице
  • в носу
  • на шее

обще состояние может быть осложнено:

  • высокой температурой
  • болью
  • ознобом
  • снижением зрения
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!. фурункул
Фото doktorvilechit. ru

Лечение фурункула в самом начале процесса заключается в:

  • смазывании его настойкой йода
  • или ихтиоловой мазью под пластырь

Показано сухое тепло (соллюкс, УВЧ), что дает болеутоляющий и бактерицидный эффект.

Если фурункулов много или болезнь часто повторяется, то назначают неспецифические симулирующие процедуры в виде аутогемотерапии (внутримышечные инъекции собственной крови по 5 мл через день).

Риск осложнений

Попытки самостоятельного выдавливания фурункула всегда несут риски различных осложнений. Кроме того, нажатие на участок воспаления приносит сильные болезненные ощущения.

При лечении и фурункула категорически запрещено:

  • выдавливать содержимое фурункула, чтобы не допустить распространения инфекции;
  • массировать область вокруг фурункула;
  • делать влажные повязки в виде компрессов, поскольку это может привести к появлению множественных фурункулов на других участках тела.

Среди рисков можно выделить:

Попадание инфекции в большинстве случаев фурункулы образуются в глубинных слоях кожи, и при сильном надавливании гной не всегда выходит на поверхность, он попадет в кровоток, и инфекция разносится по организму;
Поражение головного мозга при локализации гнойника на лице или волосистой части головы инфекция может дойти до головного мозг, что вызовет развитие менингита или менингоэнцефалита со всеми вытекающими последствиями (до летального исхода);
Развитие фурункулеза вместо одного гнойника появится много, процесс может стать хроническим и потребует длительного дорого лечения.

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