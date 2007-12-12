У кого хоть раз в жизни выскакивал фурункул, тот этих ощущений не забудет никогда. Тем же, кого минула чаша сия, не вредно будет ознакомиться с механизмом возникновения и течения этой болезни, чтобы всей душой осознать пользу здорового образа жизни и ежедневных гигиенических процедур. "Правда.ру" передает слово врачу-дерматологу Маргарите Болотиной.
"В медицинском словаре фурункул определяется, как "гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих его тканей. В дальнейшем воспаление переходит на сальную железу и окружающую соединительную ткань. Вызывается золотистым или белым стафиллококом".
Инфекция внедряется в организм через поврежденную кожу:
поэтому соблюдение санитарно-гигиенических норм имеет особое значение в предупреждении фурункулеза.
Фурункулы обычно не развиваются на коже, лишенной волос (ладони, подошвы), но наиболее часто встречаются на участках кожи, подвергающихся загрязнению и трению:
Фурункул может быть одиночным, но иногда одновременно или последовательно один за другим возникает много очагов воспаления на разных участках кожи, что позволяет говорить уже о фурункулезе. Значительную роль в возникновении фурункулов играет:
Вокруг волоса формируется маленькая пустота с небольшим воспалительным инфильтратом в виде узелка. В этот период ощущается:
К концу вторых суток образуется воспалительный бугорок (инфильтрат), кожа вокруг краснеет и становится болезненной при прикосновении.
На самой вершине инфильтрата отмечается небольшое скопление гноя с черной точкой (некроз) в центре. На 3-7 сутки бугорок прорывается и гной в виде стержня с остатками волоса выделяется. Рана очищается и заживает. На месте воспаления остается небольшой рубец.
Один фурункул обычно не вызывает изменений в общем состоянии больного, но при локализации на:
обще состояние может быть осложнено:
Лечение фурункула в самом начале процесса заключается в:
Показано сухое тепло (соллюкс, УВЧ), что дает болеутоляющий и бактерицидный эффект.
Если фурункулов много или болезнь часто повторяется, то назначают неспецифические симулирующие процедуры в виде аутогемотерапии (внутримышечные инъекции собственной крови по 5 мл через день).
Попытки самостоятельного выдавливания фурункула всегда несут риски различных осложнений. Кроме того, нажатие на участок воспаления приносит сильные болезненные ощущения.
При лечении и фурункула категорически запрещено:
Среди рисков можно выделить:
|Попадание инфекции
|в большинстве случаев фурункулы образуются в глубинных слоях кожи, и при сильном надавливании гной не всегда выходит на поверхность, он попадет в кровоток, и инфекция разносится по организму;
|Поражение головного мозга
|при локализации гнойника на лице или волосистой части головы инфекция может дойти до головного мозг, что вызовет развитие менингита или менингоэнцефалита со всеми вытекающими последствиями (до летального исхода);
|Развитие фурункулеза
|вместо одного гнойника появится много, процесс может стать хроническим и потребует длительного дорого лечения.
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