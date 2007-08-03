EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Хронический бронхит лечат водными пузырьками

Здоровье » Здоровье и профилактика

Кашель так же естественен для нашего организма, как моргание или дыхание. Слизь в дыхательных путях образуется постоянно, выполняя очищающую функцию, и мы ее по нескольку раз в день откашливаем. Другое дело, если кашель становится постоянным и свидетельствует о начавшемся заболевании. Здесь нужно искать и устранять его причину, либо помогать очищаться бронхам искусственно, как, например, при хроническом бронхите.

Хронический бронхит лечат водными пузырьками

Раньше, бывает, что и сейчас, врачи рекомендовали пациентам, страдающим хроническим бронхитом, "разрабатывать" легкие с помощью надувания резиновых шариков. Насколько эффективна такая методика, рассказала врач-кардиолог-пульмонолог Наталия Гуревич.

"Сейчас подход к "тренировке" легких уже изменился, и надувать шарики вам могут порекомендовать лишь в послеоперационный период, да и то только в том случае, если оставшаяся ткань легких здоровая.

При обструктивной болезни легких это может лишь навредить пациенту, поскольку приводит к перерастяжению альвеол и формированию эмфиземы (потере эластичности легочной ткани) из-за чересчур форсированного выдоха. Больным с синдромом "неподвижных бронхиальных ресничек" сегодня рекомендуется другое упражнение.

Находящиеся в норме реснички эпителия, покрывающего бронхи, постоянно совершают колебательные движения, помогая скапливающейся мокроте выводиться наверх. У больных хроническим бронхитом, бронхиальной астмой этот мерцательный эпителий постепенно исчезает. В результате, никакого движения мокроты не происходит, она застаивается и нагнаивается.

Чтобы помочь пациенту прочистить бронхи, существуют дыхательные приборы, создающие сопротивление на выдохе. Они продаются в аптеках. Но подобный аппарат вполне можно соорудить и самим из трехлитровой банки, тоненькой пластиковой или резиновой трубки и… воды.

Правда, чтобы правильно делать упражнение, нужно посоветоваться с врачом, чтобы он показал, что и как. Хотя само по себе упражнение довольно простое.

Сначала банку заполняют водой на одну пятую часть, в воду опускают трубку. Делают вдох из воздуха, а выдыхают через трубочку в воду. Через несколько недель уровень воды в банке можно повысить. Выдох получается медленный с некоторым усилием, что помогает продвижению мокроты по бронхам вверх".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как очистить легкие: астма, бронхит, ХОБЛ, простуды, курение, плохая экология
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Ястребова, Сацита Закараева, Василий Покровский
Темы
Новости
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Назарбаев объяснил, почему не признал Крым в 2014 году
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Из шахты "Листвяжная" подняли тела ещё двух шахтёров
Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"
Гинцбург: надо быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за сближения с самолётом-разведчиком
Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам ЛНР и ДНР
Медведев: в России построят более тысячи школ до конца 2024 года
Последние материалы
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности
Хронический бронхит лечат водными пузырьками
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
В мире появятся экологические небоскрёбы
Назарбаев объяснил, почему не признал Крым в 2014 году
Менингит перестал быть смертельным заболеванием
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Из шахты "Листвяжная" подняли тела ещё двух шахтёров
Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"
Популярное
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина

Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.

Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Здоровье
Роспотребнадзор: подцепив COVID-19, человек остаётся заразным три месяца
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Евросоюз определился, куда девать беженцев с белорусской границы
Ирина Шлионская Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Зачем по приказу Николая II граф Толстой "варил" алмазы Дмитрий Соколов Любовь Степушова С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Подмоги не будет: Форум свободной России теряет надежду на помощь Запада
Бывший СССР
Казахстанский эксперт прогнозирует конфликты из-за переименования русских городов
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Политика. Новости и аналитика
"По-русски давайте": Захарова сделала замечание журналистке из Грузии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников