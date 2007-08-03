Хронический бронхит лечат водными пузырьками

Кашель так же естественен для нашего организма, как моргание или дыхание. Слизь в дыхательных путях образуется постоянно, выполняя очищающую функцию, и мы ее по нескольку раз в день откашливаем. Другое дело, если кашель становится постоянным и свидетельствует о начавшемся заболевании. Здесь нужно искать и устранять его причину, либо помогать очищаться бронхам искусственно, как, например, при хроническом бронхите.

Раньше, бывает, что и сейчас, врачи рекомендовали пациентам, страдающим хроническим бронхитом, "разрабатывать" легкие с помощью надувания резиновых шариков. Насколько эффективна такая методика, рассказала врач-кардиолог-пульмонолог Наталия Гуревич.

"Сейчас подход к "тренировке" легких уже изменился, и надувать шарики вам могут порекомендовать лишь в послеоперационный период, да и то только в том случае, если оставшаяся ткань легких здоровая.

При обструктивной болезни легких это может лишь навредить пациенту, поскольку приводит к перерастяжению альвеол и формированию эмфиземы (потере эластичности легочной ткани) из-за чересчур форсированного выдоха. Больным с синдромом "неподвижных бронхиальных ресничек" сегодня рекомендуется другое упражнение.

Находящиеся в норме реснички эпителия, покрывающего бронхи, постоянно совершают колебательные движения, помогая скапливающейся мокроте выводиться наверх. У больных хроническим бронхитом, бронхиальной астмой этот мерцательный эпителий постепенно исчезает. В результате, никакого движения мокроты не происходит, она застаивается и нагнаивается.

Чтобы помочь пациенту прочистить бронхи, существуют дыхательные приборы, создающие сопротивление на выдохе. Они продаются в аптеках. Но подобный аппарат вполне можно соорудить и самим из трехлитровой банки, тоненькой пластиковой или резиновой трубки и… воды.

Правда, чтобы правильно делать упражнение, нужно посоветоваться с врачом, чтобы он показал, что и как. Хотя само по себе упражнение довольно простое.

Сначала банку заполняют водой на одну пятую часть, в воду опускают трубку. Делают вдох из воздуха, а выдыхают через трубочку в воду. Через несколько недель уровень воды в банке можно повысить. Выдох получается медленный с некоторым усилием, что помогает продвижению мокроты по бронхам вверх".

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