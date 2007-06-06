Чесотка: зудит страшно, но лечится быстро

Порой накатывающее на нас желание почесаться, вполне естественно и досталось человеку от его животных предков. Но если у вас не было кожных заболеваний, вы не потели, не носили колючую одежду, а подмышками или, скажем, на сгибе руки зудит так, что хочется эти места покусать, возможно, вы пали жертвой чесоточного клеща.

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Чесотка — это паразитарное кожное заболевание. Симптомы чесотки доставляют человеку массу проблем, к тому же, само осознание того факта, что под кожей поселились микроскопические паразиты, становится поводом для психологического дискомфорта.

Считать чесотку болезнью далекого прошлого — ошибка. Заболеваемость ею, причем, вполне добропорядочных граждан растет. Конечно, жизни чесотка не угрожает, но ночной зуд (клещи активизируются особенно в первой половине ночи) доведет до нервного срыва кого угодно.

Первые описания чесотки были сделаны еще древнегреческими врачевателями. Исследователи относили болезнь к кожным патологиям, называя ее термином "псора". Правда, возбудителя чесотки в Древней Греции выделить не могли в силу его микроскопических размеров.

Первые предположения о паразитарной природе заболевания были выдвинуты в Средние века. Подтвердить эту гипотезу смогли в конце XVII века, когда был изобретен микроскоп

А если не терпеть, а интенсивно расчесывать зудящие места, то вполне можно разодрать себя до появления не просто корочек, а настоящих фурункулов.

Так что, если вы обнаружили у себя на теле зудящие пятна, похожие на потертости, идите к врачу. Ведь чесотка — болезнь не только неприятная, но и заразная.

Для того, чтобы подхватить чесоточного клеща совсем не обязательно обниматься с больным человеком. Достаточно подержаться за:

грязные перила

поручни

посидеть на чужой постели

померить уже кем-то мереное платье в магазине.

Фото kakrodit. ru

Даже пообщавшись с собственным ребенком, поскольку именно дети составляют до 40% от всех больных. Но приятнее и надежнее всего — интимный способ передачи заразы.

Если чесоточный клещ попал на кожу — болезни не избежать. Первые ее проявления возникают через 10-20 дней после заражения — именно столько времени клещам нужно, чтобы адаптироваться к новому местожительству. Затем они начинают активно скрещиваться.

После удачного спаривания самцы сразу погибают, а самки, которые и вызывают болезнь, уходят в толщу кожи и начинают прокладывать чесоточные ходы — для откладки яиц и разведения потомства.

Главные симптомы чесотки

Зуд Зуд имеет свойство усиливаться в ночное время, что связано с повышением активности клеща в темное время суток Расчесы на коже Характерные расчесы на коже, которые пациент оставляет на себе, пытаясь справиться с нестерпимым зудом Нарушение сна Вследствие нарушения сна у пациента наблюдаются нервно-психическое истощение Чесоточные ходы и сыпь На коже зараженного человека возникают чесоточные ходы и сыпь. Ходы выглядят как прямые или ломанные линии, имеющие белый или серый оттенок Пузыри В некоторых случаях появляются небольшие пузыри с прозрачным содержимым. Чаще всего высыпания можно увидеть между пальцами, в области запястий, на стопах, на животе и на ягодицах

Признаками, указывающими на наличие у пациента чесотки, а не другого кожного заболевания, указывают:

симптом Арди : сыпь в области локтей;

: сыпь в области локтей; симптом Горчакова : появления корочек в области локтей;

: появления корочек в области локтей; симптом Михаэлиса : появление высыпания в межъягодичной области. При этом сыпь может появляться и на крестце;

: появление высыпания в межъягодичной области. При этом сыпь может появляться и на крестце; симптом Сезари: сыпь между пальцами рук.

Разновидности чесотки

Чесотка у разных лиц может протекать по-разному.

Типичная чесотка, наиболее распространена. Для нее характерно наличие всех вышеперечисленных симптомов (зуд, чесоточные ходы и др.) Чесотка без ходов. Отличие ее от типичной чесотки в том, что на коже нет чесоточных ходов, но зато имеются пузырьки до 2-3 мм в диаметре. Чесотка без ходов развивается у людей, контактировавших с больным чесоткой, однако у них заражение произошло не взрослыми особями, а личинками, для развития которых необходимо время. Чесотка "чистоплотных" похожа на типичную чесотку, однако развивается у людей, которые часто моются и удаляют с тела большую часть чесоточных клещей. Таким образом, у них чесотка протекает не так выражено как типичная. Норвежская чесотка развивается у лиц с ослабленным иммунитетом (например, при СПИДе, туберкулезе), наркоманов, лиц с синдромом Дауна. Норвежская чесотка протекает очень тяжело, поражает все тело, включая голову, и является очень заразной. Псевдочесотка (псевдосаркоптоз) развивается у людей, заразившихся от животных. Чесоточный клещ животных не способен вызвать типичную для человека чесотку и проявляется лишь сильным зудом. Излечение происходит самостоятельно после прекращения контакта с больным животным. Осложненная чесотка развивается при нелеченой типичной чесотке и является следствием присоединения инфекции. Места поражения становятся красными, болезненными, влажными и неприятно пахнут.

Как отличить чесотку от других кожных заболеваний

Об этом "Правде.Ру" рассказал главный врач кожно-венерологического диспансера Мария Минакова.

"Первые симптомы чесотки — это появление на коже небольших розовых узелков. Затем они сменяются сероватыми линиями с мелкими пузырьками на конце. Еще один показатель чесотки — кожный зуд, который резко усиливается в первую половину ночи. Как раз в это время суток самки ведут свою половую жизнь.

Клещ обычно внедряется в те участки тела, где кожа нежная и тонкая:

в межпальцевые пространства на кистях рук (прежде чем ответить на рукопожатие, посмотрите на руки своего визави)

локтевые сгибы

в подмышечные впадины

в паховые складки.

Иногда чесоточные ходы можно наблюдать в области ягодиц, на внутренней поверхности бедер, на животе. У детей клещи могут обосноваться где угодно — даже на подошвах.

При подозрении на чесотку врач делает соскоб с пораженных участков кожи. Никакого специального оборудования для подтверждения диагноза не потребуется — клещей видно в обычный микроскоп. А иногда их можно даже разглядеть невооруженным глазом. Длина самок чесоточного клеща — примерно 0,5 мм.

При своевременном обращении, чесотка лечится быстро и просто. Существует множество эффективных средств, которые применяют всего 1-2 раза в зависимости от степени заражения. Зуд исчезает после первой же обработки пораженных участков, а высыпания исчезают через 10-14 дней.

Есть лишь один существенный момент — лечению подлежат все, живущие под одной крышей. Даже если симптомов заболевания у них нет. Самое главное, после окончания курса лечения — не заразиться повторно. Поэтому необходимо провести полную дезинфекцию жилья и вещей больного.

Во влажной среде клещи могут просуществовать до 15 суток. Но при температуре свыше 60 градусов погибают в течение часа. Чтобы обеззаразить постельное и нательное белье, его нужно прокипятить и прогладить. Верхнюю одежду тоже проглаживают утюгом с обеих сторон.

Вещи, не подлежащие стирке и глажению, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и выносят на балкон на пять дней. Обувь и игрушки помещают в полиэтиленовые пакеты и минимум на 7 дней исключают из обращения. За это время чесоточный клещ без пищи погибает.

В комнате проводится влажная уборка с 1-2 процентным содовым раствором. Для дезинфекции мягкой мебели применяют спрей-препараты".

Как избавиться от клещей?

Для лечения используются следующие препараты:

Линдан. Наносится на кожу на период от шести часов до суток, после чего смывается.

Наносится на кожу на период от шести часов до суток, после чего смывается. Кротамитон. Это средство считается достаточно мягким, поэтому применяется для терапии беременных и кормящих женщин, а также маленьких детей.

Это средство считается достаточно мягким, поэтому применяется для терапии беременных и кормящих женщин, а также маленьких детей. Эсдепаллетрин . Препарат выпускается в форме аэрозоля, поэтому его применение весьма удобно. К сожалению, спрей нельзя использовать людям, страдающим бронхиальной астмой.

. Препарат выпускается в форме аэрозоля, поэтому его применение весьма удобно. К сожалению, спрей нельзя использовать людям, страдающим бронхиальной астмой. Перметрин . Применяется всего один раз. Эффект достигается уже через 10-14 часов после нанесения: эта мазь от чесотки для человека считается одной из самых эффективных.

. Применяется всего один раз. Эффект достигается уже через 10-14 часов после нанесения: эта мазь от чесотки для человека считается одной из самых эффективных. Бензилбензоат. Цена этого препарата весьма доступна, в связи с чем он пользуется огромной популярностью для лечения чесотки. Один тюбик мази обойдется всего в 25-30 рублей, а пользоваться ею могут как взрослые, так и дети.

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