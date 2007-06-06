Порой накатывающее на нас желание почесаться, вполне естественно и досталось человеку от его животных предков. Но если у вас не было кожных заболеваний, вы не потели, не носили колючую одежду, а подмышками или, скажем, на сгибе руки зудит так, что хочется эти места покусать, возможно, вы пали жертвой чесоточного клеща.
Чесотка — это паразитарное кожное заболевание. Симптомы чесотки доставляют человеку массу проблем, к тому же, само осознание того факта, что под кожей поселились микроскопические паразиты, становится поводом для психологического дискомфорта.
Считать чесотку болезнью далекого прошлого — ошибка. Заболеваемость ею, причем, вполне добропорядочных граждан растет. Конечно, жизни чесотка не угрожает, но ночной зуд (клещи активизируются особенно в первой половине ночи) доведет до нервного срыва кого угодно.
Первые описания чесотки были сделаны еще древнегреческими врачевателями. Исследователи относили болезнь к кожным патологиям, называя ее термином "псора". Правда, возбудителя чесотки в Древней Греции выделить не могли в силу его микроскопических размеров.
Первые предположения о паразитарной природе заболевания были выдвинуты в Средние века. Подтвердить эту гипотезу смогли в конце XVII века, когда был изобретен микроскоп
А если не терпеть, а интенсивно расчесывать зудящие места, то вполне можно разодрать себя до появления не просто корочек, а настоящих фурункулов.
Так что, если вы обнаружили у себя на теле зудящие пятна, похожие на потертости, идите к врачу. Ведь чесотка — болезнь не только неприятная, но и заразная.
Для того, чтобы подхватить чесоточного клеща совсем не обязательно обниматься с больным человеком. Достаточно подержаться за:
Даже пообщавшись с собственным ребенком, поскольку именно дети составляют до 40% от всех больных. Но приятнее и надежнее всего — интимный способ передачи заразы.
Если чесоточный клещ попал на кожу — болезни не избежать. Первые ее проявления возникают через 10-20 дней после заражения — именно столько времени клещам нужно, чтобы адаптироваться к новому местожительству. Затем они начинают активно скрещиваться.
После удачного спаривания самцы сразу погибают, а самки, которые и вызывают болезнь, уходят в толщу кожи и начинают прокладывать чесоточные ходы — для откладки яиц и разведения потомства.
|Зуд
|Зуд имеет свойство усиливаться в ночное время, что связано с повышением активности клеща в темное время суток
|Расчесы на коже
|Характерные расчесы на коже, которые пациент оставляет на себе, пытаясь справиться с нестерпимым зудом
|Нарушение сна
|Вследствие нарушения сна у пациента наблюдаются нервно-психическое истощение
|Чесоточные ходы и сыпь
|На коже зараженного человека возникают чесоточные ходы и сыпь. Ходы выглядят как прямые или ломанные линии, имеющие белый или серый оттенок
|Пузыри
|В некоторых случаях появляются небольшие пузыри с прозрачным содержимым. Чаще всего высыпания можно увидеть между пальцами, в области запястий, на стопах, на животе и на ягодицах
Признаками, указывающими на наличие у пациента чесотки, а не другого кожного заболевания, указывают:
Чесотка у разных лиц может протекать по-разному.
Об этом "Правде.Ру" рассказал главный врач кожно-венерологического диспансера Мария Минакова.
"Первые симптомы чесотки — это появление на коже небольших розовых узелков. Затем они сменяются сероватыми линиями с мелкими пузырьками на конце. Еще один показатель чесотки — кожный зуд, который резко усиливается в первую половину ночи. Как раз в это время суток самки ведут свою половую жизнь.
Клещ обычно внедряется в те участки тела, где кожа нежная и тонкая:
Иногда чесоточные ходы можно наблюдать в области ягодиц, на внутренней поверхности бедер, на животе. У детей клещи могут обосноваться где угодно — даже на подошвах.
При подозрении на чесотку врач делает соскоб с пораженных участков кожи. Никакого специального оборудования для подтверждения диагноза не потребуется — клещей видно в обычный микроскоп. А иногда их можно даже разглядеть невооруженным глазом. Длина самок чесоточного клеща — примерно 0,5 мм.
При своевременном обращении, чесотка лечится быстро и просто. Существует множество эффективных средств, которые применяют всего 1-2 раза в зависимости от степени заражения. Зуд исчезает после первой же обработки пораженных участков, а высыпания исчезают через 10-14 дней.
Есть лишь один существенный момент — лечению подлежат все, живущие под одной крышей. Даже если симптомов заболевания у них нет. Самое главное, после окончания курса лечения — не заразиться повторно. Поэтому необходимо провести полную дезинфекцию жилья и вещей больного.
Во влажной среде клещи могут просуществовать до 15 суток. Но при температуре свыше 60 градусов погибают в течение часа. Чтобы обеззаразить постельное и нательное белье, его нужно прокипятить и прогладить. Верхнюю одежду тоже проглаживают утюгом с обеих сторон.
Вещи, не подлежащие стирке и глажению, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и выносят на балкон на пять дней. Обувь и игрушки помещают в полиэтиленовые пакеты и минимум на 7 дней исключают из обращения. За это время чесоточный клещ без пищи погибает.
В комнате проводится влажная уборка с 1-2 процентным содовым раствором. Для дезинфекции мягкой мебели применяют спрей-препараты".
Для лечения используются следующие препараты:
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